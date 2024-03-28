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28 березня 2024, 14:12

ДТЕК інвестує у проєкт систем зберігання електроенергії в Польщі

Компанія ДТЕК долучилась до майбутнього будівництва першого в Польщі значного проекту з систем зберігання електроенергії. Про це повідомляє пресслужба компанії.

Компанія ДТЕК долучилась до майбутнього будівництва першого в Польщі значного проекту з систем зберігання електроенергії.
Фото: dtek.com

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27 березня дочірня компанія ДТЕК — DRI — підписала угоду про купівлю акцій спеціальної проектної компанії, створеної польською компанією Columbus Energy, що дасть їй право на будівництво систем зберігання електроенергії потужністю 133 МВт на півдні Польщі за умови отримання необхідних дозволів.

У 2022 році проєкт отримав підтримку польського ринку потужності з 2027 року на 17 років.

Метою проєкту, як вказується на сайті ДТЕК, є створення загальноєвропейської енергетичної системи, покликаної об'єднати Україну та ЄС. У компанії додали, що ця угода є ключовим елементом плану ДТЕК з інтеграції українського енергетичного ринку до глобального ринку ЄС.

«Поглиблення співпраці з енергосистемою Польщі дасть можливість Україні в умовах енергодефіциту розраховувати на поставки електроенергії з ЄС, особливо в умовах енергетичного терору росії», — йдеться в повідомленні.

«Це важливий тестовий проєкт для Центральної та Східної Європи, який продемонструє, як можна успішно впроваджувати системи зберігання електроенергії. Ми укріплюємо партнерство з країнами ЄС, і цей проєкт є важливим кроком на шляху до інтеграції енергосистем України та Польщі», — зазначив гендиректор ДТЕК Максим Тімченко.

Системи зберігання електроенергії є ключовою технологією для прискорення декарбонізації шляхом впровадження ВДЕ, зберігаючи при цьому гнучкість енергосистеми.

DRI планує фіналізувати угоду з Columbus Energy протягом найближчих місяців і розпочати будівництво на майданчику в 4 кварталі 2024 року. Завершити будівництво і ввести об'єкт в експлуатацію планують на початку 2026 року.

Джерело: Мінфін
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