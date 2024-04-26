Від початку повномасштабного вторгнення рф Україна отримала від міжнародних партнерів $85,4 млрд фінансової допомоги, у том числі з початку 2024 року — на $11,8 млрд. Про це свідчать дані Міністерства фінансів України.
26 квітня 2024, 16:04
ЄС обійшов США за фінансовою допомогою Україні (інфографіка)
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Від початку великої війни ЄС надав допомоги на $27,471 млрд, на другому місці — США ($22,930 млрд), на третьому МВФ — $7,168 млрд.
Обсяг фінансування Державного бюджету України у 2024 році станом на 25 квітня становить $15,6 млрд:
- Зовнішнє фінансування — $11,8 млрд.
- ОВДП — $3,8 млрд.
Джерело: Мінфін
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