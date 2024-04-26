Національний банк України переглянув перелік послуг та тарифів на них, зокрема на послуги з касового обслуговування з метою поліпшення якості готівки в обігу та забезпечення її розмінності під час готівкових розрахунків. Про це повідомляє пресслужба НБУ.
26 квітня 2024, 16:35
Нацбанк знизив тарифи для учасників фінансового ринку
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Отже, для банків, інкасаторських компаній та компаній з оброблення готівки регулятор установив такі диференційовані тарифи за послуги:
1) з видачі готівки гривні:
- 0,20% від суми виданої готівки — на розмінні, обігові монети, банкноти нижчих номіналів 20, 50, 100, 200 гривень (раніше діяв тариф на рівні 0,40%);
- 0,40% від суми виданої готівки — банкноти вищих номіналів 500 та 1000 гривень (залишився без змін);
2) зі здавання придатних до обігу розмінних та обігових монет та придатних до обігу банкнот зразків 2014 року та наступних років випуску:
- 0,15% від суми зданої готівки — на розмінні, обігові монети, банкноти нижчих номіналів 20, 50, 100 та 200 гривень (раніше діяв тариф на рівні 0,25%);
- 0,10% від суми зданої готівки — на банкноти вищих номіналів 500 та 1000 гривень (раніше діяв тариф на рівні 0,25%);
3) зі здавання придатних до обігу банкнот зразків 2003—2007 років номіналами 50, 200 та 500 гривень (включаючи невідсортовані) — нульовий (безплатний) тариф (раніше діяв тариф на рівні 0,25%).
Зміни переліку послуг та тарифів на послуги з касового обслуговування набирають чинності з 01 липня 2024 року, відповідно з цього дня діятимуть нові тарифи.
Джерело: Мінфін
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