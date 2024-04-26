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26 квітня 2024, 16:35

Нацбанк знизив тарифи для учасників фінансового ринку

Національний банк України переглянув перелік послуг та тарифів на них, зокрема на послуги з касового обслуговування з метою поліпшення якості готівки в обігу та забезпечення її розмінності під час готівкових розрахунків. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Національний банк України переглянув перелік послуг та тарифів на них, зокрема на послуги з касового обслуговування з метою поліпшення якості готівки в обігу та забезпечення її розмінності під час готівкових розрахунків.

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Отже, для банків, інкасаторських компаній та компаній з оброблення готівки регулятор установив такі диференційовані тарифи за послуги:

1) з видачі готівки гривні:

  • 0,20% від суми виданої готівки — на розмінні, обігові монети, банкноти нижчих номіналів 20, 50, 100, 200 гривень (раніше діяв тариф на рівні 0,40%);
  • 0,40% від суми виданої готівки — банкноти вищих номіналів 500 та 1000 гривень (залишився без змін);

2) зі здавання придатних до обігу розмінних та обігових монет та придатних до обігу банкнот зразків 2014 року та наступних років випуску:

  • 0,15% від суми зданої готівки — на розмінні, обігові монети, банкноти нижчих номіналів 20, 50, 100 та 200 гривень (раніше діяв тариф на рівні 0,25%);
  • 0,10% від суми зданої готівки — на банкноти вищих номіналів 500 та 1000 гривень (раніше діяв тариф на рівні 0,25%);

3) зі здавання придатних до обігу банкнот зразків 2003—2007 років номіналами 50, 200 та 500 гривень (включаючи невідсортовані) — нульовий (безплатний) тариф (раніше діяв тариф на рівні 0,25%).

Зміни переліку послуг та тарифів на послуги з касового обслуговування набирають чинності з 01 липня 2024 року, відповідно з цього дня діятимуть нові тарифи.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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torn
torn
26 квітня 2024, 17:06
#
З початку квітня компанія Нова Пошта примусово та безальтернативно переводить всіх бізнес клієнтів (ФОП, юр.осіб) на свою послугу, де за переказ кожного безготівкового платежу з оплати товару бере комісію 3,65%+20грн. Звертаюся до представників НБУ, Антимонопольного комітету, Кабінету міністрів, депутатів із закликом розглянути ситуацію, в якій користуючись монопольним становищем на ринку приватна компанія встановлює завищену майже у 3 рази комісію за переказ безготівкової оплати, та вплинути з метою зменшення комісії до середньоринкової. За аналогічні послуги еквайрингу в Україні провідні банки зараз беруть комісію 1,3%, поточна узгоджена АМКУ та НБУ комісія interchange 0,7% на період воєнного стану. Вважаю, що вказана завищена комісія відчутно підвищує рівень цін для споживачів, а також негативно впливає на діяльність та розвиток малих і середніх підприємців, особливо під час війни, запобігає зростанню легальної електронної комерції в Україні та впровадженню безготівкових розрахунків.
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