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28 березня 2024, 12:52

Cтавки за кредитами для бізнесу знизяться до 15-17% — банкір

Протягом квітня-червня ставки за цільовими банківськими кредитами для малого та середнього бізнесу без врахування пільгових державних програм можуть знизитися до 15−17% річних. Про це повідомила Оксана Шульга, директорка департаменту малого та середнього бізнесу Глобус Банку.

Протягом квітня-червня ставки за цільовими банківськими кредитами для малого та середнього бізнесу без врахування пільгових державних програм можуть знизитися до 15−17% річних.
Фото:depositphotos

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Облікова ставка

За словами експертки, найголовнішим стимулом для покращення умов кредитування є поступове зниження облікової ставки. На її думку, впродовж 2−3 місяців Нацбанк може знизити облікову ставку з наявних 14,5% до 14−13%, що дасть змогу комбанкам більш активно розвивати кредитування малого та середнього бізнесу за більш вигідними умовами.

«Розвиток банківського кредитування фактично „прив'язаний“ до розміру облікової ставки. Адже облікова ставка фактично фіксує поточну вартість національної валюти та вартість залучених під розвиток кредитування фінансових ресурсів. Саме тому чим меншою буде облікова ставка, тим вигіднішими стануть умови для позичальників», — підкреслила Оксана Шульга.

Попит на кредити

Фахівчиня зауважила, що у першому кварталі 2024 року порівняно з аналогічним періодом минулого року кількість виданих цільових кредитів для МСБ зросла майже вдвічі. При цьому понад 90% від усіх виданих кредитів для МСБ припадає на спільні програми банків та виробників / постачальників основних засобів ведення бізнесу.

Вона звернула увагу, що з початку 2024 року найбільший попит спостерігається на кредити на придбання авто для бізнесу (понад 40% від усіх кредитів для малого та середнього бізнесу), придбання комерційної техніки (близько 30% від усіх кредитів для МСБ), виробничого обладнання (25% кредитів).

При цьому найбільш поширеними (понад 95% кредитів) є кредити терміном на 3−5 років із середньою сумою запитуваного кредиту до 1,2 млн грн.

«Держані програми підтримки малого та середнього бізнесу такі, приміром, як „5−7−9″,"Доступний факторинг“, „Доступний фінансовий лізинг 5−7−9%“ є важливою базою для банків, що спрямовують зусилля на розвиток власних кредитних програм. Поки ще зарано говорити, що комбанки зможуть запропонувати конкурентні у відсотковому відношенні умови кредитування для малого та середнього бізнесу. Головна перевага банківських програм порівняно з державними програмами полягає в їхній цільовій спрямованості під придбання конкретної техніки (технічних засобів), транспорту чи обладнання завдяки спільним програмам з виробниками / постачальниками основних засобів бізнесу, а також в оптимальному співвідношенні суми та терміну кредитування: до 2−3 млн грн терміном до 5 років із щомісячним погашенням», — наголосила банкірка.

Експертка вважає, що у другому кварталі популярність банківських кредитів для малого та середнього бізнесу лише набиратиме обертів. При цьому оптимальним результатом для тих банків, що розвивають напрямок кредитування малого та середнього бізнесу, стануть 50−60 виданих кредитів щомісяця на загальну суму понад 80 млн грн.

Джерело: Мінфін
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