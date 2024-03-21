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21 березня 2024, 15:01

У Ferrexpo пояснили обвал акцій посиленням тиску правоохоронців України

Падіння курсу акцій гірничорудної компанії Feerexpo на Лондонській фондовій біржі (LSE) на 36% за останні 10 днів і майже втричі за останній рік пов'язане з посиленням тиску на компанії з боку правоохоронців України. Про це заявили у Ferrexpo, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Падіння курсу акцій гірничорудної компанії Feerexpo на Лондонській фондовій біржі (LSE) на 36% за останні 10 днів і майже втричі за останній рік пов'язане з посиленням тиску на компанії з боку правоохоронців України.
Фото: expro.com.ua

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«… нещодавнє зниження цін акцій материнської компанії Ferrexpo plc на Лондонській біржі є наслідком загального збільшення тиску на Ferrexpo з боку правоохоронних органів України за останній рік і сумнівних судових постанов», — заявляє компанія, яка вважає некоректними повідомлення деяких українських ЗМІ про інші причини такого падіння.

Ferrexpo у своєму релізі посилається на коментарі аналітиків та інституційних інвесторів у міжнародних інвестиційних центрах Лондона і Нью-Йорка, не уточнюючи конкретних назв.

Як приклад таких «сумнівних судових постанов» компанія наводить рішення Східного апеляційного господарського суду (Харків) на користь ТОВ «Максі капітал груп» про сплату Полтавським гірничо-збагачувальним комбінатом (ПГЗК), який входить до Ferrexpo, 4,7 млрд грн ($125 млн).

Гірничорудна компанія заявляє, що як компанія, яка торгується на LSE, працює за «найвищими стандартами корпоративного управління і дотримується всіх вимог міжнародного та українського законодавства» і сподівається на скасування цього рішення суду за результатами розгляду поданої касаційної скарги.

Нагадаємо, IPO Ferrexpo в червні 2007 року було здійснено за курсом 140 пенсів за акцію. Після зростання до 260,9 пенса курс обвалився до кінця 2008 року в розпал світової фінансової кризи до 19,817 пенса.

Потім знову був стрибок до 329,6 пенса у 2011 році, а потім падіння до історичного мінімуму в 13,164 пенса на початку 2016 року після першої російської агресії та виведення з ринку банку «Фінанси та Кредит», що належав мажоритарію і голові Ferrexpo Костянтину Жеваго, банку «Фінанси та Кредит» на тлі падіння світових цін на залізорудну сировину.

На історичний максимум — 480,8 пенса — ціна акцій Ferrexpo вийшла наприкінці липня 2021 року в умовах дефіциту на залізорудну сировину на світовому ринку, після чого знову було падіння, посилене потім повномасштабною російською агресією проти України в лютому 2022 року.

Наразі акції компанії котируються за курсом 44,92 пенса, з відкриття торгів у середу вони подешевшали на 5,5%. Капіталізація компанії становить GBP284,35 млн ($361,2 млн за поточним курсом).

Ferrexpo — залізорудна компанія з активами в Україні. Ferrеxpo належить 100% акцій ПрАТ «Полтавський ГЗК», 100%-ва частка ТОВ «Єристівський ГЗК» і 99,9%-ва — ТОВ «Біланівський ГЗК».

Ferrеxpo в першому півріччі 2023 року скоротила чистий прибуток утричі — до $27,01 млн за умови падіння виторгу у 2,8 раза — до $334,01 млн, а її EBITDA впала в 7,6 раза — до $63,64 млн.

Джерело: Мінфін
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