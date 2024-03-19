Протягом минулого тижня українські хакери атакували не лише державні структури рф, але й приватні, які сплачують податки та фінансують війну проти України. Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.
19 березня 2024, 19:44
Війна у кіберпросторі: українські хакери розповіли про нові масштабні атаки на російські структури
Упродовж тижня з 11 по 18 березня 2024 року:
- атаковано ресурси ПАТ «ростєлєком» — виведено з ладу комунікаційне обладнання забайкальського та красноярського краю рф;
- отримано доступ до системи електронного документообігу «правітєльства бєлгородской області», здійснено фейкові розсилки 12 тисячам місцевих чиновників;
- атаковано та виведено з ладу комунікаційне обладнання ТОВ «бєлзнак»;
- атаковано та знищено інформаційні ресурси «муніципального бюджетного учєрєждєнія старооскольского городского многоотраслєвого проізводствєнного обʼєдінєнія комунального хозяйства»;
- атаковано та знищено інфраструктуру ЗАТ «томмолоко»;
- захоплено та знищено серверну інфраструктуру разом з резервними копіями хостінг-провайдера «1Gb.ru» та десятків тисяч веб-сайтів, які він обслуговував;
- виведено з ладу понад 40 мережевих пристроїв Mikrotik в «центрє управлєнія городскім автоелєктротранспортом» у новосібірску.
- «Нанесені ворогу збитки можуть обчислюватись сотнями тисяч доларів. Атаки на росію у кіберпросторі тривають», — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо
«Мінфін» писав, що минулого тижня ІТ-армія України призупинила роботу московського метрополітену.
Раніше Українські хакери зламали московського інтернет-провайдера «М9ком» та видалили дані.
Джерело: Мінфін
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