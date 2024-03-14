ІТ-армія України призупинила роботу московського метрополітену

Кібервійсько України атакувало низку урядових та місцевих порталів рф, серед них — система оплати проїзду «Тройка». Це одна з найбільших систем оплати квитків у росії, яка обслуговує 38 регіонів.

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Що відомо

«Тож через „збій“ власники транспортних карток у москві та казані не могли оплатити квитки, поповнити картку проїзду та розрахуватися за паркування», — розповіли в Міністерстві цифрової трансформації України.