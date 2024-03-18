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18 березня 2024, 18:52

Податкова розповіла, хто найбільше сплачує податків

За січень — лютий 2024 року найбільшу частку у сплаті податків, зборів та платежів (збір) до Зведеного бюджету України становить сплата суб'єктами фінансової та страхової діяльності. Про це йдеться у даних Державної податкової служби.

За січень — лютий 2024 року найбільшу частку у сплаті податків, зборів та платежів (збір) до Зведеного бюджету України становить сплата суб'єктами фінансової та страхової діяльності.
Фото:depositphotos

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Хто заплатив найбільше

  • «Фінансова та страхова діяльність» — 19,7 % від загального збору до Зведеного бюджету України;

  • «Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів та мотоциклів» — 14,5%;
  • «Переробна промисловість» — 12%;
  • «Державне управління та оборона; обов'язкове соціальне страхування» — 9,8%.

Найбільше зростання оплати за січень-лютий 2024 року стосовно січня-лютого 2023 року відбулося в наступних галузях:

  • «Фінансова та страхова діяльність» — зростання у 12 разів або +49,4 млрд гривень;
  • «Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність» — зростання на 89,3% або +9,2 млрд гривень;
  • «Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів та мотоциклів» — зростання на 27,2% або +8,5 млрд гривень;
  • «Переробна промисловість» — зростання на 24,9% або +6,6 млрд гривень.

Джерело: Мінфін
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