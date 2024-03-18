За січень — лютий 2024 року найбільшу частку у сплаті податків, зборів та платежів (збір) до Зведеного бюджету України становить сплата суб'єктами фінансової та страхової діяльності. Про це йдеться у даних Державної податкової служби.
18 березня 2024, 18:52
Податкова розповіла, хто найбільше сплачує податків
►Підписуйтесь на сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
Хто заплатив найбільше
-
«Фінансова та страхова діяльність» — 19,7 % від загального збору до Зведеного бюджету України;
- «Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів та мотоциклів» — 14,5%;
- «Переробна промисловість» — 12%;
- «Державне управління та оборона; обов'язкове соціальне страхування» — 9,8%.
Найбільше зростання оплати за січень-лютий 2024 року стосовно січня-лютого 2023 року відбулося в наступних галузях:
- «Фінансова та страхова діяльність» — зростання у 12 разів або +49,4 млрд гривень;
- «Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність» — зростання на 89,3% або +9,2 млрд гривень;
- «Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів та мотоциклів» — зростання на 27,2% або +8,5 млрд гривень;
- «Переробна промисловість» — зростання на 24,9% або +6,6 млрд гривень.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
Коментарі