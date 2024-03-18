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18 березня 2024, 14:33

Сальвадор продовжить купувати по 1 BTC на день — Букеле

Президент Сальвадору Найіб Букеле заявив, що країна продовжить інвестувати в біткоїн. Вона планує купувати 1 BTC на день доти, доки біткоїн «стане недоступним для придбання за фіатну валюту».

Президент Сальвадору Найіб Букеле заявив, що країна продовжить інвестувати в біткоїн.
Фото:eadaily.com

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Що відомо

Букеле підтвердив плани купувати по одному біткоїну щодня доти, доки перша криптовалюта не стане недоступною для покупки за фіатну валюту.

Ініціатива, спрямована на інвестиції в криптовалюту, була вперше представлена в листопаді 2022 року. Букеле заявив про наміри купувати біткоїн за стратегією усередненої доларової вартості (DCA).

Після оновлення історичного максимуму на початку березня цього року на позначці $73 650, Сальвадор отримав понад $65 млн нереалізованого прибутку.

Кілька днів тому глава держави опублікував дані про криптовалютні активи, які зберігаються на гаманці. Кількість біткоїнів за адресою склала 5689, що вдвічі перевищило оцінки експертів.

Згідно з опитуванням, проведеним Центральноамериканським університетом імені Хосе Сімеона Каньяса в Сальвадорі, 12% місцевого населення хоча б раз використали біткоїн для оплати товарів і послуг у 2023 році.

Нагадаємо

Раніше президент Сальвадору повідомляв, що держава не тільки купує біткоїни, а й отримує їх завдяки оформленню громадянства, конвертації валюти для бізнесу, майнінгу та державних послуг. Також уряд схвалив випуск біткоїн-бондів.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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0
SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
18 березня 2024, 15:49
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І зараз мінус скільки від того нереалізованого прибутку? Це як неполюблена мною принцеса… потенційно міг, але нереалізовано
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0
preyvanamor
preyvanamor
18 березня 2024, 16:03
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В них хоча би якісь прийнятні об'єми: всього 5689 біткойнів, які в принципі протягом декількох тижнів можна продати, не обвалюючи ціну.
А ось як блекрок чи мікростратегія збирається продавати — я взагалі хз? Вони двоє сумарно мають вже майже ПІВ МІЛЬЙОНА біткойнів!!! Такий об'єм абсолютно нереально продати без грандіозного обвалу.
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