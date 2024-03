Сальвадор продовжить купувати по 1 BTC на день — Букеле

►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Букеле підтвердив плани купувати по одному біткоїну щодня доти, доки перша криптовалюта не стане недоступною для покупки за фіатну валюту.

We've decided to transfer a big chunk of our #Bitcoin to a cold wallet, and store that cold wallet in a physical vault within our national territory.



You can call it our first #Bitcoin piggy bank 🇸🇻



It's not much, but it's honest work 😂 pic.twitter.com/dqzedykxT1