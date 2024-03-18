Сальвадор продовжить купувати по 1 BTC на день — Букеле

Президент Сальвадору Найіб Букеле заявив, що країна продовжить інвестувати в біткоїн. Вона планує купувати 1 BTC на день доти, доки біткоїн «стане недоступним для придбання за фіатну валюту».

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Що відомо

Букеле підтвердив плани купувати по одному біткоїну щодня доти, доки перша криптовалюта не стане недоступною для покупки за фіатну валюту.

We've decided to transfer a big chunk of our #Bitcoin to a cold wallet, and store that cold wallet in a physical vault within our national territory.



You can call it our first #Bitcoin piggy bank 🇸🇻



It's not much, but it's honest work 😂 pic.twitter.com/dqzedykxT1 — Nayib Bukele (@nayibbukele) March 14, 2024

Ініціатива, спрямована на інвестиції в криптовалюту, була вперше представлена в листопаді 2022 року. Букеле заявив про наміри купувати біткоїн за стратегією усередненої доларової вартості (DCA).

Після оновлення історичного максимуму на початку березня цього року на позначці $73 650, Сальвадор отримав понад $65 млн нереалізованого прибутку.

Кілька днів тому глава держави опублікував дані про криптовалютні активи, які зберігаються на гаманці. Кількість біткоїнів за адресою склала 5689, що вдвічі перевищило оцінки експертів.

Згідно з опитуванням, проведеним Центральноамериканським університетом імені Хосе Сімеона Каньяса в Сальвадорі, 12% місцевого населення хоча б раз використали біткоїн для оплати товарів і послуг у 2023 році.

Нагадаємо

Раніше президент Сальвадору повідомляв, що держава не тільки купує біткоїни, а й отримує їх завдяки оформленню громадянства, конвертації валюти для бізнесу, майнінгу та державних послуг. Також уряд схвалив випуск біткоїн-бондів.