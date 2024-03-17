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17 березня 2024, 13:18

​Центробанк Швеції закликає до ухвалення закону про захист готівки

Згідно зі звітом Riksbank, Швеція, яку часто називають країною, що перебуває на шляху до безготівкового суспільства, у 2023 році зменшила кількість банкнот в обігу на 10%. Про це пише UAFIC.

Згідно зі звітом Riksbank, Швеція, яку часто називають країною, що перебуває на шляху до безготівкового суспільства, у 2023 році зменшила кількість банкнот в обігу на 10%.
Фото: depositphotos.com

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Зменшення використання готівки

Однак такою тенденцією задоволені далеко не всі: 44% шведів негативно ставляться до зменшення використання готівки, у порівнянні з 36% у 2022 році.

Щоб розв'язати цю проблему, Центральний банк заявляє, що банки мають бути зобов'язані приймати від населення вклади у вигляді банкнот і монет, чого наразі не відбувається.

У своєму репорті Riksbank також вказує на проблеми з управління готівкою, зазначаючи, що наразі в країні існує тільки одна приватна компанія, що займається перевезенням фізичних грошей на підприємства роздрібної торгівлі й назад. Уряд має підготувати пропозиції про те, як комерційні банки можуть забезпечити транспортування готівки, якщо поточна система зламається.

Тим часом банки та інші пеймент-провайдери повинні адаптувати свої послуги для людей, яким складно користуватися цифровими технологіями.

Для спрощення платежів та ідентифікації можна було б ширше використовувати такі технічні рішення, як біометрія, йдеться у доповіді.

«Платежі повинні працювати для всіх. У довгостроковій перспективі всі платежі можуть стати цифровими, але доти готівка відіграє важливу роль. Нам потрібне законодавство, щоб гарантувати, що готівку можна буде використовувати для оплати, — зазначає керівник Riksbank Ерік Тедеен і додає: Банки також повинні забезпечити доступ більшої кількості клієнтів до платіжних рахунків. Це важливі умови для того, щоб кожен міг платити сьогодні та в майбутньому».

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

+
+27
Kharakternyk
Kharakternyk
17 березня 2024, 14:03
#
О! До шведів вже почало доходити. І це радує.
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0
Qwerty1999
Qwerty1999
17 березня 2024, 14:17
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Действительно дошло, когда банки стали отказывать клиентам в приеме наличных для зачисления на вклады, а услуги инкассации наличности остались только у одной компании…
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0
Arrow186
Arrow186
17 березня 2024, 15:35
#
На наданий момент в Україні також можна обійтись без готівки, термінали присутні у всіх магазинчиках, + онлайн торгівля розвинена.
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