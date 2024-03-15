Олександр Кацуба: у що інвестувати під час війни

Може здатися, що під час повномасштабного вторгнення все в економіці завмирає. Але якби було так, не було б з чого фінансувати спротив російській агресії. Економіка України важко дихає, але вона жива і продовжує працювати на перемогу і на майбутнє країни. У порівняння з 2022 роком економіка України значною мірою відстрибнула від дна, зростаючи весь 2023 і 2024 рік.

Хоча більшість українців все ще доволі скептично ставиться до фінансових інструментів та інвестицій, гроші мають працювати. Тому інвестування заощаджень і прибутків знову стало важливою складовою роботи бізнесу і середнього класу загалом. Я хочу виділити 4 інструменти, які я вважаю найкращим напрямом інвестування у найближчі періоди, без дуже ризикованих чи екстравагантних пропозицій.

Інструмент № 1. Сільськогосподарська земля. Земля — найцінніший природний ресурс, який має Україна. Ресурс, який збереже цінність завжди й буде надзвичайно важливим для світу і Європи у наступні десятиліття. Тому інвестиції в землю залишаються ідеальним інструментом середньострокового та довгострокового інвестування. З 1 січня 2024 року ринок землі відкрився також і для юридичних осіб, тому можливості інвестування для середнього та великого бізнесу значно розширилися. При цьому ціна землі в Україні все ще нижче ніж в більшості країн Євросоюзу (при часто вищій якості), тому довгостроково це гарне вкладення грошей.

Щоправда, з інвестиціями в землю почекати значного прибутку доведеться 5−10 років, але земля ніколи не втратить цінності. Зі зрозумілих причин найбільшу цінність зараз має земля у Центральній та Західній Україні. Середня ціна гектара землі може коливатися від 1,500 до 3,000 доларів за гектар, зі сходу на захід.

Як на землі заробляють? Два основні джерела доходу — здача землі в оренду і маржа від перепродажу землі, коли вона подорожчає. А це, враховуючи, що всі війни закінчуються, неминуче станеться. Особливо коли Україна наблизиться до вступу до ЄС.

Інструмент № 2. Облігації внутрішньої державної позики (ОВДП). Цей інструмент, в першу чергу, дозволяє інвестувати в короткостроковий ліквідний інструмент, який легко продати й конвертувати назад у готівкові кошти. По-друге, ОВДП дозволяють підстрахуватися від інфляційних ризиків, адже дохідність облігацій вища за доходи від депозитів та враховує інфляцію.

У кінці 2023 року найнижчою ставкою по ОВДП було 16,5% у гривні, на початку 2024 року дохідність річних ОВДП у гривні становила 16,8%, а ОВДП на 2,5 роки пропонують майже за 20%. Приємним бонусом є те, що доходи від ОВДП не оподатковуються. Крім очевидних економічних переваг, ОВДП — це ще й можливість підтримати державу та армію, а також заробити на цьому.

Окремо тим, хто скептично налаштований до гривні, боїться інфляції чи значної девальвації, я раджу розглянути варіант інвестування у валютні ОВДП. Там дохідність нижче (в діапазоні 4−5%), але ви застраховані від ризику девальвації гривні та навіть можете збільшити свій капітал в разі просідання курсу національної валюти.

Інструмент № 3. Інвестиції в золото. Вкладати в золото й інші дорогоцінні метали — це, можливо, найстаріша і найбільш консервативна інвестиція з можливих, інвестиції для обережних. За 2023 рік ціна золота зросла на 13%, особливо після початку чергової війни на Близькому Сході. На фоні світової нестабільності, великих закупок золота Росією (замість долара і євро) і Індією ціни на золото зростали майже всю осінь.

Якщо 2024−2025 роки будуть часом продовження криз і наростання світової нестабільності, благородний метал буде дорожчати, бо він завжди є страховим інструментом інвестицій, коли ринки акцій слабшають. Враховуючи, що світ чекають кризові вибори в Сполучених Штатах (що може завдати сильного удару по валютних і фондових ринках), консервативні фінансові інструменти стануть ще популярніше. Придбати золото можна безпосередньо у Національного банку або у комерційних банках.

Інструмент № 4. Інвестиції у розширення власного бізнесу або в бізнес-партнерів. Хоча обставини виглядають несприятливо, саме цей час — гарна можливість масштабувати власний бізнес: зайняти ніші, які звільнилися в Україні через війну або ж розширити бізнес на сусідні країни або навіть в Азію чи Африку. Українські біженці у сусідніх країнах можуть стати додатковим фактором для вашого успіху, адже значну частину кадрового потенціалу можуть скласти співвітчизники. І вони ж стануть знайомим вам першим клієнтом.

Крім того, для підприємців в Україні зараз відкриваються нові галузі, в тому числі по роботі з державою — закупівлі Міністерства оборони завдяки реформі процедур стали більш прозорими та доступними для малого та середнього бізнесу. А якщо зараз інвестувати, наприклад, у виробництво дронів чи військової амуніції, згодом можна не тільки бути постачальником ЗСУ, але й стати експортером технологій, які пройдуть випробування справжньою війною.

Для бізнесу такий симбіоз бізнесу і волонтерства (бо значна частина тих саме дронів все одно передається в армію безкоштовно) є поєднанням можливості допомогти країні з довгостроковою можливістю технологічної експансії.

У якості короткого висновку: я міг би крім перерахованих інструментів розібрати ще і ринок акцій, і ринок нерухомості, і криптовалюти. Але вважаю їх об'єктивно набагато більш ризикованими, ніж перераховані інструменти. Якщо у вас є можливість поєднати всі 4 перераховані — сільськогосподарську землю, ОВДП — валютні та гривневі, золото й інвестиції у бізнес — ви отримаєте збалансований по ризику і дохідності пакет. Який допоможе вам ефективно пройти складні часи та навіть заробити на цьому.

Олександр Кацуба — український підприємець, експерт у сфері енергетики, власник компанії АЛЬФА ГАЗ.