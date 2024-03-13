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13 березня 2024, 15:33

Дивіденди найбільших компаній світу досягли рекордних $1,66 трлн у 2023 році

Сукупний обсяг дивідендів, виплачених найбільшими компаніями світу, у 2023 році збільшився на 5% і досягнув рекордних $1,66 трлн, йдеться у дослідженні британської Janus Henderson Investors.

Сукупний обсяг дивідендів, виплачених найбільшими компаніями світу, у 2023 році збільшився на 5% і досягнув рекордних $1,66 трлн, йдеться у дослідженні британської Janus Henderson Investors.► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниПри цьому підвищення дивідендних виплат банками дещо компенсувалося скороченням цих платежів у гірничодобувній галузі.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

При цьому підвищення дивідендних виплат банками дещо компенсувалося скороченням цих платежів у гірничодобувній галузі. Загалом 86% із 1,2 тис. компаній, результати яких враховувалися у розрахунках, або збільшили розмір дивідендів, або залишили їх на колишньому рівні.

Експерти прогнозують, що за підсумками 2024 сумарний обсяг виплачених дивідендів зросте на 3,9% — до $1,72 трлн.

«Песимізм щодо світової економіки у 2023 році виявився необґрунтованим, і, хоча перспективи невизначені, дивіденди мають хорошу підтримку. Грошовий потік компаній у більшості секторів залишається сильним і забезпечує достатню „вогневу міць“ для дивідендів та зворотного викупу акцій», — заявив глава підрозділу глобальних акцій Janus Henderson Бен Лофтхаус.

Рекордні дивіденди

Рекордні дивіденди минулого року були зафіксовані у 22 країнах, включаючи США, Францію, Німеччину, Італію, Канаду, Мексику та Індонезію. У Японії 91% компаній збільшили чи залишили розмір дивідендів.

Європа (без урахування Великобританії) забезпечила 40% загальносвітового зростання, зазначає Dow Jones. Дивідендні виплати в регіоні зросли на 10,4% — до $300,7 млрд, що також є історичним максимумом.

Дивіденди світового банківського сектора в 2023 році підскочили на 15% — до $220 млрд. Водночас гірничодобувна галузь скоротила виплати на 11,5%, в основному через зниження цін на сировину, що також негативно позначилося на сумарному показнику Австралії, де є багато великих представників цієї галузі.

Світовим лідером за обсягом спрямованих на дивіденди коштів минулого року стала Microsoft Corp., потім слідують Apple Inc., Exxon Mobil, China Construction Bank, PetroChina Co., BHP, China Mobile, Johnson & Johnson, JPMorgan Chase & Co. та AP Moller-Maersk. Сукупна сума їх виплат — $136,1 млрд, що становить 8,2% загального показника.

Тим часом у 2022 році на компанії топ-10 припадало $155 млрд (або 9,9% від загального обсягу виплат), у 2021 році — $149 млрд (10,3%).

Методика дослідження

Щоквартальне дослідження Janus Henderson, в якому аналізуються глобальні тенденції виплат дивідендів, враховує дані 1200 найбільших за ринковою вартістю компаній світу. Воно проводиться із 2009 року.

Джерело: Мінфін
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