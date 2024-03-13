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13 березня 2024, 11:07

Біткоїн досяг $73 000, добовий приплив капіталу в спотові біткоїн-ETF перевищив $1 млрд: що нового на ринку

Головне на ринку криптовалют.

Головне на ринку криптовалют.
Фото: pixabay.com

Ціна біткоїна піднялась до $73 000

Сьогодні, 13 березня, курс біткоїна досяг нового максимуму — $73 000. За добу актив зріс на 1,27%, за тиждень — на 10,40%. Про це свідчать дані CoinMarketCap.

На момент написання новини перша криптовалюта торгується трохи нижче $73 000. Більшість інших криптовалют з найбільшою капіталізацією також демонстрнують зростання. Ethereum досяг $4 000.

Добовий приплив капіталу в спотові біткоїн-ETF перевищив $1 млрд

12 березня 2024 року чистий добовий приплив коштів у секторі спотових біткоїн-ETF становив $1,05 млрд, згідно з SoSo Value. Це новий історичний максимум.

На це вплинули два основні чинники — висока активність за позицією iShares Bitcoin Trust (IBIT) і різке скорочення відтоку коштів із Grayscale Bitcoin Trust (GBTC).

Крім того, обсяг активів під управлінням (AUM) IBIT перевищив $15 млрд. Фонд все ще відстає від GBTC, але стрімко скорочує розрив. При цьому чистий приплив в IBIT перевищив показник відтоку капіталу з продукту Grayscale Investments.

За словами аналітика Bloomberg Intelligence Еріка Балчунаса, обсяг торгів за IBIT 12 березня перевищив за аналогічним показником фонд SPDR Gold Trust удвічі.

Загальний обсяг торгів у сегменті склав $8,5 млрд — найкраще значення за останні п’ять днів, підкреслив експерт.

Coinbase випустить облігації на $1 мільярд

Компанія Coinbase оголосила про плани залучити додаткові кошти шляхом розміщення облігацій на $1 млрд. Їх позначено як старші конвертовані облігації з терміном погашення у 2030 році.

«За облігаціями нараховуватимуться відсотки, які виплачуватимуться раз на пів року. Термін їхнього погашення настане 1 квітня 2030 року, якщо їх не викуплять, не погасять або не конвертують раніше», — ідеться в заяві компанії.

Зазначимо, старші привілейовані облігації — це боргові цінні папери, власники яких мають певну перевагу під час ліквідації компанії.

Крім того, пропозиція містить опціони на купівлю додаткових облігацій на $150 млн із терміном 30 днів. Вони підуть на покриття витрат, пов’язаних із перерозподілом активів.

Згідно з пресрелізом, Coinbase має намір спрямувати отримані кошти на погашення боргу, оплату потенційних транзакцій з обмеженим лімітом і придбання інших фірм.

Таким чином, компанія вирішила уникнути продажу акцій Coinbase і зберегти свою акціонерну вартість. Використовуючи борговий ринок для фінансування, Coinbase слідує стратегії, якої дотримується засновник компанії MicroStrategy Майкл Сейлор.

SEC Таїланду дозволила компаніям інвестувати в спотові біткоїн-ETF

Комісія з цінних паперів і бірж Таїланду (SEC) відкрила доступ до спотових біткоїн-ETF у США для місцевих акредитованих інвесторів. Про це повідомляє місцеве видання Bangkok Post з посиланням на заяву регулятора.

Відповідно до нових правил, SEC Таїланду схвалила запуск приватних фондів, які можуть інвестувати в ETF на базі біткоїна, що торгуються на біржах США. Інвестувати в такі фонди зможуть «інституційні інвестори та особи з надвисоким рівнем доходу».

Генеральний секретар SEC Порнанонг Будсаратрагун (Pornanong Budsaratragoon) пояснила, що доступ до криптовалютних біржових продуктів отримають тільки акредитовані компанії через високі ризики.

«Деякі фірми попросили SEC надати їм можливість торгувати цифровими активами. Однак нам необхідно ретельно подумати, чи дозволяти їм безпосередньо інвестувати в цифрові активи через високий ризик», — сказала вона.

Тим часом ці норми, як і раніше, унеможливлюють доступ до спотових біткоїн-ETF для роздрібних інвесторів.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Bookseller
Bookseller
13 березня 2024, 11:35
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