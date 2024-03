Біткоїн досяг $73 000, добовий приплив капіталу в спотові біткоїн-ETF перевищив $1 млрд: що нового на ринку

Сьогодні, 13 березня, курс біткоїна досяг нового максимуму — $73 000. За добу актив зріс на 1,27%, за тиждень — на 10,40%. Про це свідчать дані CoinMarketCap.

На момент написання новини перша криптовалюта торгується трохи нижче $73 000. Більшість інших криптовалют з найбільшою капіталізацією також демонстрнують зростання. Ethereum досяг $4 000.

12 березня 2024 року чистий добовий приплив коштів у секторі спотових біткоїн-ETF становив $1,05 млрд, згідно з SoSo Value. Це новий історичний максимум.

На це вплинули два основні чинники — висока активність за позицією iShares Bitcoin Trust (IBIT) і різке скорочення відтоку коштів із Grayscale Bitcoin Trust (GBTC).

Крім того, обсяг активів під управлінням (AUM) IBIT перевищив $15 млрд. Фонд все ще відстає від GBTC, але стрімко скорочує розрив. При цьому чистий приплив в IBIT перевищив показник відтоку капіталу з продукту Grayscale Investments.

За словами аналітика Bloomberg Intelligence Еріка Балчунаса, обсяг торгів за IBIT 12 березня перевищив за аналогічним показником фонд SPDR Gold Trust удвічі.

Second biggest volume day for the ten and best day in the past five w/ $8.5b (only five stocks traded more). $IBIT went crazy again (double $GLD volume) but the middle of pack really seeing pick-up, $HODL and $BTCO did 150m and 250m, huge for them pic.twitter.com/BsGImq1xeq