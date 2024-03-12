«Доступні кредити»: з початку року бізнес отримав пільгових кредитів на 15 мільярдів

Від початку 2024 року майже 4 000 підприємців отримали кредити за програмою «Доступні кредити» на загальну суму 15,7 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

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Минулого тижня такі кредити отримали 431 підприємець на 1,7 млрд грн. Від початку дії програми (лютий 2020 року) було видано 83 тисячі кредитів на 283 млрд грн.

З початку 2024 року підприємці взяли найбільше доступних кредитів на поповнення обігових коштів — на 7,6 млрд грн. 3,4 млрд грн кредитів за програмою банки видали переробним підприємствам, 2,6 млрд грн — бізнесу, який працює в зоні високого воєнного ризику, 2,5 млрд грн — на реалізацію інвестиційних проектів.

Найчастіше кредитуються за програмою підприємства, що працюють у сферах:

сільського господарства (48%);

оптової та роздрібної торгівлі (25%);

переробної промисловості (17%).

Серед регіонів лідерами за сумами укладених кредитних договорів є Львівська, Дніпропетровська, Одеська, Київська, Харківська, Полтавська, Вінницька області та м. Київ.

На сьогодні участь у програмі беруть 45 банків, найбільшу кількість кредитів від початку дії програми видали: