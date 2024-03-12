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12 березня 2024, 9:00

Українці отримали можливість фіксувати курс долара та євро впродовж дня

Сайт «Мінфін» у партнерстві з Unex Bank у січні 2024 року перезапустив сервіс бронювання курсу валют, загальнонаціональний реліз якого був запланований на 24 лютого 2022 року.

Сайт «Мінфін» у партнерстві з Unex Bank у січні 2024 року перезапустив сервіс бронювання курсу валют, загальнонаціональний реліз якого був запланований на 24 лютого 2022 року.► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниДеталіСервіс реалізовано на базі мобільного застосунку «Multi Валюта» від «Мінфіну».

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Деталі

Сервіс реалізовано на базі мобільного застосунку «Multi Валюта» від «Мінфіну». Він дозволяє будь-якому українцю зафіксувати курс та суму придбання готівкового долару та євро, й викупити заброньований обсяг валюти у найближчому відділенні банку впродовж одного робочого дня.

Вже зараз сервіс дозволяє бронювати та купувати валюту у відділеннях Unex Bank, що став ключовим партнером послуги.

Як працює сервіс

  • Спочатку потрібно створити заявку на необхідну суму та закріпити поточний курс в мобільному застосунку«Multi Валюта». Це гарантія для користувача: навіть якщо до моменту обміну курс зміниться, він обміняє валюту за тим курсом, що було зазначено у його заявці;

  • Потім необхідно обрати час, коли зручно забрати валюту (він обмежений одним робочим днем банка, а строк дії бронювання буде також вказаний у заявці);

  • Останній крок — забрати готівку у відділенні, обраному під час замовлення. Сервіс гарантує, що у банку в наявності точно буде потрібна сума: валюту зарезервують спеціально для користувача застосунку«Multi Валюта».

Завантажити безкоштовний застосунок можна у Play Market та App Store за лінком «Multi Валюта».

Надійний обмін

Під час створення заявки користувачі мають бачити актуальний курс та бути певними, що заброньована сума є у вказаному відділенні. Щоб цього досягти, Unex Bank інтегрував застосунок в ОДБ банку — це програмне забезпечення, яке обслуговує внутрішню діяльність фінустанови. Таку систему має кожен український банк і вона контролюється НБУ.

«Це класичний фінтех-проєкт. І насамперед він доводить, що навіть найрутинніші та класичні банківські послуги можна робити абсолютно по-новому. Поєднуючи „фінтех“ і „класику“, можна отримувати унікальні рішення, продукти, що мають абсолютно нові властивості. Крім того, це рішення — класичний приклад Win-Win: як для користувачів сервісу, так і для нас — „Юнекс Банку“ та „Мінфіну“», — зазначила Аліна Компанець, директорка з маркетингу Unex Bank.

Завдяки спільним напрацюванням з Unex Bank, мобільний застосунок «Multi Валюта» може забезпечити надійне бронювання валюти, яке до цього моменту існувало лише на словах.

«Бронювання курсу — це страхування від непередбачених його змін протягом дня. До нас така послуга існувала хіба що на рівні усних домовленостей. Ми ж зробили так, щоб будь-який користувач міг за пару кліків гарантовано забронювати в банку необхідну операцію з обміну валюти. Тепер, завдяки сервісу, наші клієнти збережуть свій час, гроші та гарний настрій», — стверджує Наталія Шишацька, керівник Валютного напрямку «Мінфіну».

Оцініть сервіс бронювання курсу власноруч, завантаживши застосунок «Multi Валюта» за цим посиланням.

Про компанії

«Мінфін» — найвідвідуваніший сайт для інвесторів в Україні, що належить українській фінтех-компанії Treeum, мажоритарним акціонером якої є інвестиційна компанія Dragon Capital. Мобільний застосунок «Multi Валюта» вперше був запущений у вересні 2021 року. Зараз у нього вже понад 100 тисяч завантажень.

Unex Bank — європейський банк нового покоління, що працює на ринку України з 1993 року. У квітні 2021 року новими власниками банку стали найбільша інвестиційна компанія України «Dragon Capital» (75%), та громадянин Чехії Іван Світек (25%). Банк представлений 18-ма відділеннями ​​у 13 областях.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 9

+
+44
Qwerty1999
Qwerty1999
12 березня 2024, 9:37
#
Одно слово — молодцы…
+
0
innapcholko
innapcholko
12 березня 2024, 10:03
#
Чем молодцы? Онайн валюту на карту для выплат нельзя купить — вот и лепят костыли…
+
0
Riojas
Riojas
12 березня 2024, 10:24
#
Что нельзя? В рамках действующих лимитов в десятке банков можно купить валюту под снятие. Так сервис интересный, найдет свою нишу.
+
+30
innapcholko
innapcholko
12 березня 2024, 10:40
#
Во многих банках можно просто купить валюту онлайн, и потом ее просто снять с карты… непонятно в чем особенность и какая ниша?
+
+15
Qwerty1999
Qwerty1999
12 березня 2024, 11:40
#
Неужели до сознания не дошёл весь смысл функционала фиксирования
курса покупки валюты…
+
0
innapcholko
innapcholko
12 березня 2024, 11:50
#
И шо?
+
0
Riojas
Riojas
12 березня 2024, 11:52
#
Покупка валюты без лимита 50 тысяч. Возможность фактически внести сумму на момент получения валюты, а не на момент покупки на карту. Повторюсь, сервис нишевый, но эта ниша есть
+
0
innapcholko
innapcholko
12 березня 2024, 11:56
#
А это нарушение законов… Быстро причпокнут…
+
+15
innapcholko
innapcholko
12 березня 2024, 10:48
#
Чем сервис отличается от просто покупки валюты онлайн с дальнейшим ее снятии в кассе банка?
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