Обсяг грошових переказів у 2023 році у межах України зріс вдвічі — Нацбанк

У 2023 році обсяг внутрішньодержавних переказів, здійснених через платіжні системи переказу коштів, становив 728 млрд грн, або $19,9 млрд в еквіваленті, що удвічі більше, ніж за 2021 рік. Про це повідомляє пресслужба Національного банку .

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Платіжні системи

Зазначається, що середня сума одного переказу в межах України становила 862 грн.

Загалом діяльність на території України у 2023 році здійснювали 35 платіжних систем «переказу коштів», із яких 26 — створені резидентами та дев’ять — нерезидентами. Серед останніх — чотири системи зі США, три — з Великої Британії, по одній — із Грузії та Канади.

Лідером за сумою переказів у межах України була платіжна система NovaPay (32% усіх внутрішньодержавних переказів).

Водночас в Україну за 2023 рік із використанням платіжних систем переказу коштів (створених як резидентами, так і нерезидентами) було переказано $2,6 млрд в еквіваленті, що на 17% менше, ніж за 2021 рік. Середня сума одного такого транскордонного переказу в Україну становила $255.

Звідки надійшло найбільше коштів

Через платіжні системи переказу коштів найбільші обсяги коштів в Україну торік надходили із США (18%), Ізраїлю (17%), Італії (15%), Німеччини (9%) та Ірландії (5%).

Лідерами за сумою переказів в Україну були такі платіжні системи переказу коштів, як американські Western Union та MoneyGram — 43,2% та 21,7% усіх переказів відповідно, а також вітчизняна PrivatMoney — 17,9%.

Як наголосили в НБУ, платіжні системи «переказу коштів» стали важливим каналом виплати гуманітарної допомоги українцям від низки міжнародних організацій.