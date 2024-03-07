Як визначатимуть переможців FinAwards 2024

Вже невдовзі стануть відомими переможці премії FinAwards 2024. Обирати їх будуть шляхом голосування на сайті премії, а також до цього долучаться журі конкурсу.

Члени журі — експерти з тематики заходу, вони з власного досвіду знають все про банки, МВО, інвестиції, страхування тощо. У складі журі:

Євген Заіграєв — член Правління Приватбанку (з питань малого і середнього бізнесу);

Руслан Демус — лектор Біржового університету;

Олексій Козирєв — фінансовий експерт Minfin.com.ua;

Тетяна Лиховид — начальниця управління інформаційно-комунікаційних мереж AvansCredit;

Андрій Дубас — президент Асоціації Українських банків (АУБ).

Всього 26 членів журі. Серед них і представники Minfin.com.ua і Finance.ua, сайтів-засновників премії.

Крім того, підтримати компанії, які претендують на звання найкращих, можуть всі охочі на сайті премії. Для цього потрібно обрати номінацію та віддати свій голос за одного із фіналістів у ній.

Результати голосування і цьогорічні переможці стануть відомі на церемонії нагородження FinAwards 2024 29 березня. Цей захід у жодному разі не можна пропустити тим, хто хоче особисто познайомитися із лідерами фінансової галузі, знайти нових партнерів та навіть клієнтів. Квитки можна придбати за посиланням.

Проведення цього надважливого у фінансовій галузі заходу відбудеться за підтримки спонсорів: найбільшого банку України ПриватБанк, навчального центру для інвесторів-початківців Біржовий університет, сервісу безпечного онлайн-кредитування AvansCredit.