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7 березня 2024, 10:00

Як визначатимуть переможців FinAwards 2024

Вже невдовзі стануть відомими переможці премії FinAwards 2024. Обирати їх будуть шляхом голосування на сайті премії, а також до цього долучаться журі конкурсу.

Члени журі — експерти з тематики заходу, вони з власного досвіду знають все про банки, МВО, інвестиції, страхування тощо. У складі журі:

  • Євген Заіграєв — член Правління Приватбанку (з питань малого і середнього бізнесу);
  • Руслан Демус — лектор Біржового університету;
  • Олексій Козирєв — фінансовий експерт Minfin.com.ua;
  • Тетяна Лиховид — начальниця управління інформаційно-комунікаційних мереж AvansCredit;
  • Андрій Дубас — президент Асоціації Українських банків (АУБ).

Всього 26 членів журі. Серед них і представники Minfin.com.ua і Finance.ua, сайтів-засновників премії.

Крім того, підтримати компанії, які претендують на звання найкращих, можуть всі охочі на сайті премії. Для цього потрібно обрати номінацію та віддати свій голос за одного із фіналістів у ній.

Результати голосування і цьогорічні переможці стануть відомі на церемонії нагородження FinAwards 2024 29 березня. Цей захід у жодному разі не можна пропустити тим, хто хоче особисто познайомитися із лідерами фінансової галузі, знайти нових партнерів та навіть клієнтів. Квитки можна придбати за посиланням.

Проведення цього надважливого у фінансовій галузі заходу відбудеться за підтримки спонсорів: найбільшого банку України ПриватБанк, навчального центру для інвесторів-початківців Біржовий університет, сервісу безпечного онлайн-кредитування AvansCredit.

Джерело: Мінфін
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