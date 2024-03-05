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5 березня 2024, 18:30

Біткоїн дістався до $69 000 і встановив новий історичний максимум

Ціна першої криптовалюти оновила історичний максимум — курс перевищив $69 000 на біржі Coinbase. В моменті біткоїн підскочив до $69 324, але потім відкотився назад. Про це свідчать дані TradingView.

Ціна першої криптовалюти оновила історичний максимум — курс перевищив $69 000 на біржі Coinbase.
Фото: pixabay.com

Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Варто зазначити, що на криптовалютній біржі Binance курс біткоїна торкнувся позначки в $69 000. На момент написання новини вартість активу становить близько $65 800.

Засновник MN Trading Міхаель ван де Поппе наголосив, що вперше в історії новий історичний максимум ціни досягнуто до, а не після халвінгу біткоїна.

Читайте також: Ажіотаж на крипторинку підштовхнув біткоїн до рекордної капіталізації

Що з іншими криптовалютами

Криптовалюти з найбільшою капіталізацією за останню годину відреагували падінням ціни крім Solana. Проте за тиждень, майже всі продемонстрували зростання.

Біткоїн за 7 днів зріс майже на 16%, Ethereum — на 15,48%, Solana — на 29%, Dogecoin — на 70,18%, Shiba Inu — на 199,87%.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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+15
Bookseller
Bookseller
5 березня 2024, 18:45
#
Мои битки сейчас: Bitcoin Баланс 3.76070300 • $246 160
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0
SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
5 березня 2024, 20:19
#
А потім різко від максимуму на мінус 5к… хтось підстригся, а мій останній шорт вистрілив. Ще один такий пас і я знову закрию гарного плюса. Ідея з ЕТФ биточним то просто знахідка. Якщо свічка закриється на корекції, то згідно з правилами, ті хто випустив ЕТФи биточні, мають скинути частину на ринок, там має бути грошовий баланс. Тому тримайтеся… до першого серйозного шухеру.
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