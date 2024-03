Біткоїн дістався до $69 000 і встановив новий історичний максимум

►Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Варто зазначити, що на криптовалютній біржі Binance курс біткоїна торкнувся позначки в $69 000. На момент написання новини вартість активу становить близько $65 800.

Засновник MN Trading Міхаель ван де Поппе наголосив, що вперше в історії новий історичний максимум ціни досягнуто до, а не після халвінгу біткоїна.

NEW ALL-TIME HIGH ON #BITCOIN.



For the first time ever, pre-halving has established a new all-time high on Bitcoin's price action.



Calling for a short-term peak?