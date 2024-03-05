Біткоїн дістався до $69 000 і встановив новий історичний максимум

Ціна першої криптовалюти оновила історичний максимум — курс перевищив $69 000 на біржі Coinbase . В моменті біткоїн підскочив до $69 324, але потім відкотився назад. Про це свідчать дані TradingView.

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Варто зазначити, що на криптовалютній біржі Binance курс біткоїна торкнувся позначки в $69 000. На момент написання новини вартість активу становить близько $65 800.

Засновник MN Trading Міхаель ван де Поппе наголосив, що вперше в історії новий історичний максимум ціни досягнуто до, а не після халвінгу біткоїна.

NEW ALL-TIME HIGH ON #BITCOIN.



For the first time ever, pre-halving has established a new all-time high on Bitcoin's price action.



Calling for a short-term peak? — Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) March 5, 2024

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Що з іншими криптовалютами

Криптовалюти з найбільшою капіталізацією за останню годину відреагували падінням ціни крім Solana. Проте за тиждень, майже всі продемонстрували зростання.

Біткоїн за 7 днів зріс майже на 16%, Ethereum — на 15,48%, Solana — на 29%, Dogecoin — на 70,18%, Shiba Inu — на 199,87%.