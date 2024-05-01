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1 травня 2024, 13:53

В Україні під час війни збільшилась кількість мільйонерів

В Україні завершилася кампанія декларування доходів громадян за 2023 рік. Станом на 1 травня декларації подали понад 172 тис. українців. Про це написав в телеграм-каналі голова Податкового Комітету Данило Гетманцев.

В Україні завершилася кампанія декларування доходів громадян за 2023 рік.

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Декларування доходів

«У поданих деклараціях задекларовано річний дохід у сумі 218,5 млрд грн, а податкові зобов’язання до сплати в бюджет ПДФО у сумі 4,8 млрд грн, що на 2,1 млрд грн більше ніж минулого року, військового збору — 0,9 млрд грн, що на 0,4 млрд грн, більше, ніж в аналогічному періоді минулого року», — зазначив він.

За словами Гетманцева, кількість українців, які за результатами 2023 року задекларували річний дохід у сумі понад 1 млн грн становить 10,7 тис. осіб, що на 1,2 тис. більше у порівнянні з минулим роком. Вони мають сплатити ПДФО та військового збору на понад 1 млрд грн.

Як додав Гетманцев, значна частина громадян подали декларації з використанням сервісу ДПС щодо передзаповнення декларації, зокрема таким сервісом скористалися більше ніж 120 тис. українців.

Джерело: Мінфін
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