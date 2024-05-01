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1 травня 2024, 11:38

Доходи держбюджету у квітні перевищили план на 35 мільярдів

До загального фонду державного бюджету надійшло 153,6 млрд грн податків, зборів та обов'язкових платежів у квітні. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

До загального фонду державного бюджету надійшло 153,6 млрд грн податків, зборів та обов'язкових платежів у квітні.

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Виконання місячного розпису доходів загального фонду держбюджету за оперативними даними становить 129,5% (+35 млрд грн).

Додаткові доходи забезпечила Державна податкова служба — на 4,4 млрд грн (+7,9% від плану) та Державна митна служба — на 6,2 млрд грн (+14,5%).

За підсумками квітня надходження платежів від Державної податкової служби становили 59,7 млрд грн, зокрема:

  • 22,8 млрд грн — податок на додану вартість (зібрано 34,8 млрд грн, відшкодовано — 12 млрд грн)
  • 16,5 млрд грн — податок на доходи фізичних осіб та військовий збір
  • 11,5 млрд грн — акцизний податок
  • 5,5 млрд грн — рентна плата
  • 3,2 млрд грн — податок на прибуток підприємств.

Платежі від Держмитслужби надійшли обсягом 48,9 млрд грн.

Також 2,7 млрд грн надійшло у вигляді міжнародної допомоги (грантів).

Загалом за підсумками квітня 2024 року до загального та спеціального фондів державного бюджету надійшло 200,8 млрд грн податків, зборів та інших платежів. Крім того, близько 40,1 млрд грн (станом на 29 квітня) у вигляді ЄСВ надійшло до фондів пенсійного та соціального страхування.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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0
vovan9870
vovan9870
1 травня 2024, 12:12
#
Кому це потрібно? Напишіть динаміку до попередніх періодів.
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0
vovan9870
vovan9870
1 травня 2024, 12:14
#
Прогнозування так собі. ± 20%.
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