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1 травня 2024, 13:16

NovaPay перерахував до бюджету країни 253 млн грн

За підсумками першого кварталу 2024 року NovaPay перерахував до бюджету країни 253 млн грн. Це на 11% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року. Разом із допомогою для ЗСУ та іншої підтримки загальні інвестиції у перемогу склали 1,3 мільйона гривень. Про це йдеться у повідомленні компанії.

За підсумками першого кварталу 2024 року NovaPay перерахував до бюджету країни 253 млн грн.

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Всього за цей час NovaPay здійснив 96 млн переказів. Це на 18% більше в порівнянні з першим кварталом 2023 року.

Через систему пройшло трансакцій на 66,1 млрд грн, цей показник на 24% більше минулорічного.

У грудні 2023 року NovaPay першим в Україні серед небанківських фінансових установ запустив власний мобільний застосунок з можливістю відкривати рахунки та випускати картки.

Станом на кінець першого кварталу цього року в застосунку зареєструвалися 120 тисяч користувачів.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

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torn
torn
1 травня 2024, 13:22
#
З початку квітня компанія Нова Пошта примусово та безальтернативно переводить всіх бізнес клієнтів (ФОП, юр.осіб) на свою послугу, де за переказ кожного безготівкового платежу з оплати товару бере комісію 3,65%+20грн. Звертаюся до представників НБУ, Антимонопольного комітету, Кабінету міністрів, депутатів із закликом розглянути ситуацію, в якій користуючись монопольним становищем на ринку приватна компанія встановлює завищену майже у 3 рази комісію за переказ безготівкової оплати, та вплинути з метою зменшення комісії до середньоринкової. За аналогічні послуги еквайрингу в Україні провідні банки зараз беруть комісію 1,3%, поточна узгоджена АМКУ та НБУ комісія interchange 0,7% на період воєнного стану. Вважаю, що вказана завищена комісія відчутно підвищує рівень цін для споживачів, а також негативно впливає на діяльність та розвиток малих і середніх підприємців, особливо під час війни, запобігає зростанню легальної електронної комерції в Україні та впровадженню безготівкових розрахунків.
+
0
mantis05
mantis05
1 травня 2024, 14:38
#
Https://novapay.ua/biznes-tarifi/
Безготівковий 5 — оплата через інтернет-еквайринг NovaPay- 1.8%
Укрпошта, стандарт- 1%+10 грн. Т. е. за посылку с наложкой в 500 грн, надо отдать 3%
Окей. :D
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0
torn
torn
1 травня 2024, 15:21
#
Інтернет-еквайринг це не переказ післяплати, це окрема оплата через інтернет на власному сайті або через шаблон, LiqPay від Привату робить це за 1,5%. І тут, через конкуренцію, якраз бачимо тариф близький до ринкового.
Нова пошта за наложку бере 2%+20 грн з отримувача, та ще 1,65% з відправника, якщо отримувач розрахувався карткою, порахуйте скільки це буде коштувати споживачу, який звісно платить за все.
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