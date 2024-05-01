За підсумками першого кварталу 2024 року NovaPay перерахував до бюджету країни 253 млн грн. Це на 11% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року. Разом із допомогою для ЗСУ та іншої підтримки загальні інвестиції у перемогу склали 1,3 мільйона гривень. Про це йдеться у повідомленні компанії.

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Всього за цей час NovaPay здійснив 96 млн переказів. Це на 18% більше в порівнянні з першим кварталом 2023 року.

Через систему пройшло трансакцій на 66,1 млрд грн, цей показник на 24% більше минулорічного.

У грудні 2023 року NovaPay першим в Україні серед небанківських фінансових установ запустив власний мобільний застосунок з можливістю відкривати рахунки та випускати картки.

Станом на кінець першого кварталу цього року в застосунку зареєструвалися 120 тисяч користувачів.