За підсумками першого кварталу 2024 року NovaPay перерахував до бюджету країни 253 млн грн. Це на 11% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року. Разом із допомогою для ЗСУ та іншої підтримки загальні інвестиції у перемогу склали 1,3 мільйона гривень. Про це йдеться у повідомленні компанії.
1 травня 2024, 13:16
NovaPay перерахував до бюджету країни 253 млн грн
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Всього за цей час NovaPay здійснив 96 млн переказів. Це на 18% більше в порівнянні з першим кварталом 2023 року.
Через систему пройшло трансакцій на 66,1 млрд грн, цей показник на 24% більше минулорічного.
У грудні 2023 року NovaPay першим в Україні серед небанківських фінансових установ запустив власний мобільний застосунок з можливістю відкривати рахунки та випускати картки.
Станом на кінець першого кварталу цього року в застосунку зареєструвалися 120 тисяч користувачів.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3
Безготівковий 5 — оплата через інтернет-еквайринг NovaPay- 1.8%
Укрпошта, стандарт- 1%+10 грн. Т. е. за посылку с наложкой в 500 грн, надо отдать 3%
Окей. :D
Нова пошта за наложку бере 2%+20 грн з отримувача, та ще 1,65% з відправника, якщо отримувач розрахувався карткою, порахуйте скільки це буде коштувати споживачу, який звісно платить за все.