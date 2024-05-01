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1 травня 2024, 12:54

Суд відпустив ексглаву «Укрбуду» Микитася під заставу 908 тисяч грн

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду (ВАКС) змінив запобіжний захід ексочільникові однієї зі столичних будівельних компаній із домашнього арешту на заставу у розмірі 908,4 тис. грн. Про це повідомляє пресслужба суду.

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду (ВАКС) змінив запобіжний захід ексочільникові однієї зі столичних будівельних компаній із домашнього арешту на заставу у розмірі 908,4 тис.
Фото: mind.ua

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Деталі

Таким чином ВАКС задовольнив клопотання прокурора САП лише частково. Також на підозрюваного покладено низку обов’язків, у тому числі він має здати закордонні паспорти та носити електронний засіб контролю.

ВАКС не називає прізвища підозрюваного, проте за даними видання «Слово і діло», йдеться про забудовника і колишнього нардепа Максима Микитася.

Читайте:Микитась заявив про повернення контролю над «Укрбуд Девелопмент»

Раніше суд відправив Микитася під цілодобовий домашній арешт, але максимальний строк дії такого запобіжного заходу у 6 місяців сплив і прокурор САП просимо змінити запобіжний захід на заставу з обов'язками.

Передісторія

Екснардепа Максима Микитася підозрюють у заволодінні коштами Міноборони під час виконання підряду на будівництво складів на суму понад 307 млн грн.

За даними слідства, у 2018 році Міноборони уклало контракти з підконтрольними Микитасю компаніями на будівництво захищених складів зберігання ракет. Сума угод становила майже 3 млрд грн. Тодішній депутат планував заволодіти частиною цих грошей, але йому заважали законодавчі обмеження — Міноборони могло сплатити як аванс лише 30% від річного обсягу робіт.

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Тож він та його помічник залучили офіцерів ЗСУ, щоб ухвалити зміни до постанов Кабміну, які дозволяли перерахування авансу у розмірі 80% від вартості контракту.

Зрештою на рахунки підконтрольного депутату товариства Міноборони перерахувало понад 307 млн грн.

Утім, будівництво так і не розпочали, а виділені кошти вивели на рахунки інших підконтрольних компаній.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 5

+
+85
Александр Пивоварский
Александр Пивоварский
1 травня 2024, 13:02
#
Это победа и символ современной зеленной власти, я считаю.
+
+30
Uuu123
Uuu123
1 травня 2024, 13:36
#
Микитась не може бути притягнутий до відповідальності бо має багато доларів, а на них не видно зароблені вони, чи вкрадені, і не чім не воняють, це ж доляри
+
0
zerotoler
zerotoler
1 травня 2024, 13:51
#
Потужно
+
0
Smerch747
Smerch747
1 травня 2024, 14:13
#
Экс-нардеп Максим Мыкытась подозревается в завладении средствами Минобороны во время выполнения подряда на строительство складов на сумму более 307 млн грн.

Суд отпустил экс-главу «Укрбуда» Мыкытася под заставу 908 тысяч грн

ММммммм
+
+11
P93
P93
1 травня 2024, 14:26
#
Василь вкрав у сусіда 150 грн і сів на 8 років! Слава Україні!
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