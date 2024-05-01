Купівля ОВДП в «Дії»: Українці за тиждень придбали облігацій на понад 144 мільйонів

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Новий тренд

«Військові облігації в „Дії“ стають новим трендом. А тим часом українці за 7 днів придбали в застосунку облігацій на понад 144 мільйони гривень», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

Як писав «Мінфін», з 22 квітня у «Дії» з’явилися на продаж нові військові облігації «Бахчисарай» (ставка від 17%, дата виплати — 28.01.2026 р.) та «Макіївка» (ставка від 16%, дата виплати — 12.03.2025 р.).

Як придбати

Щоб придбати державні цінні папери, потрібно обрати в застосунку відповідний розділ, обрати облігацію, партнера та кількість цінних паперів. Після авторизації та оплати облігації з’являться у застосунку протягом трьох днів.