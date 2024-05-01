Українці впродовж семи днів придбали через застосунок «Дія» військових облігацій на понад 144 млн гривень. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в телеграм-каналі.
1 травня 2024, 12:17
Купівля ОВДП в «Дії»: Українці за тиждень придбали облігацій на понад 144 мільйонів
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Новий тренд
«Військові облігації в „Дії“ стають новим трендом. А тим часом українці за 7 днів придбали в застосунку облігацій на понад 144 мільйони гривень», — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо
Як писав «Мінфін», з 22 квітня у «Дії» з’явилися на продаж нові військові облігації «Бахчисарай» (ставка від 17%, дата виплати —
Як придбати
Щоб придбати державні цінні папери, потрібно обрати в застосунку відповідний розділ, обрати облігацію, партнера та кількість цінних паперів. Після авторизації та оплати облігації з’являться у застосунку протягом трьох днів.
Джерело: Мінфін
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