Чжао розповів про плани після тюрми, Coinbase додала підтримку Lightning Network: що нового на ринку

У ніч на 1 травня 2024 року біткоїн падав нижче позначки в $60 000. Згодом курс першої криптовалюти піднявся до майже $61 000, але потім відкотився до $57 600. На тлі цього обсяг ліквідацій за ф’ючерсами на криптовалютному ринку склав понад $432 млн за 24 години.

Обсяг ліквідацій на криптобіржах перевищив $432 млн

За даними CoinGlass, за останню добу було ліквідовано позиції 134 452 трейдерів на суму $432,5 млн. Із них приблизно $380,7 млн припало на лонг-позиції, понад $51 млн — на шорт.

Чанпен Чжао розповів про свої плани після відбування тюремного терміну

Колишній глава криптовалютної біржі Binance Чанпен Чжао подякував громадськості за підтримку і розповів, чим планує зайнятися після відбування покарання.

30 квітня 2024 року американський суд виніс вердикт у справі підприємця. Його засудили до чотирьох місяців тюремного ув’язнення. У прокуратурі наполягали на обов’язковому відправленні Чжао до виправної установи, пояснюючи це тим, що випробувальний термін нібито стимулюватиме інших порушувати закон.

Після оголошення вироку, колишній генеральний директор Binance опублікував пост у соціальній мережі X. Він подякував усім, хто підтримував його і писав Чжао листи. За слова підприємця, ці послання багато для нього значать.

Чанпен Чжао також заявив, що має намір відбути своє покарання і «зосередитися на наступному розділі». Чжао хоче зайнятися питаннями освіти. При цьому бізнесмен не став уточнювати, йдеться про проєкти з цієї сфери або особистий розвиток.

Крім цього, він заявив, що найбільш позитивним моментом, пов’язаним з його справою, є детальне вивчення владою компанії Binance. Успішне проходження цієї перевірки відкрило нові можливості для біржі, вважає підприємець.

Нагадаємо, Чанпен Чжао залишив посаду гендиректора Binance восени 2023 року. Чжао визнав себе винним у пособництві відмиванню коштів і порушенні закону «Про банківську таємницю». Незабаром після завершення процесу Чжао вийшов під заставу в $175 млн.

Невідома організація контролює 47% хешрейту мережі біткоїна

Майнінг біткоїнів стає все більш централізованим. Згідно з висновками експерта під псевдонімом Mononaut, одна з організацій зберігає активи, здобуті дев’ятьма великими майнінг-пулами. Крім того, вона контролює близько 47% мережі.

Дані аналітика свідчать про те, що кастодіан зосередив у себе монети таких пулів, як F2Pool, AntPool, Binance Pool, SECPOOL, Poolin, btccom і Braiins.

Також у звіті фігурують адреси ULTIMUSPOOL і 1THash. Крім того, кастодіан отримував винагороду за майнінг від компанії Luxor.

Експерт пояснив, що організація володіє ключами щонайменше до 47 із кожних 100 здобутих біткоїнів.

«Аналітик Алекс Бержерон вказав на високий рівень централізації біткоїн-майнінгу. Він пояснив її тим, що майнери хочуть усунути відмінності в доходах, а підприємства з великим балансом беруть на себе всі ризики відхилень», — йдеться у звіті BitMEX.

Дослідники платформи підрахували, що для безризикового існування фонд пулу, який контролює 50% хешрейту, повинен містити мінімум 400 BTC.

Такий обсяг накопичень дає йому 95% шансів на безперебійну роботу протягом одного року. З розширенням пулу до 500 BTC шанси зростають до 98%.

Криптобіржа Coinbase додала підтримку Lightning Network

Криптовалютна біржа Coinbase в партнерстві з Lightspark додала підтримку Lightning Network через дев’ять місяців після того, як CEO компанії Браян Армстронг заявив про плани інтеграції мережі.

«Завдяки інтеграції Lightning Network вартість відправки біткоїнів по всьому світу у 20 разів менша, ніж 2%, які в середньому стягуються за транзакції за кредитними картками», — заявили у компанії.

У Coinbase додали, що раніше перекази біткоїнів на біржі оброблялися всередині мережі, це могло займати від десяти хвилин до 2 годин, а також стягувалися високі комісії. За допомогою Lightning Network користувачі зможуть миттєво відправляти та отримувати біткоїни, зазначається в повідомленні.

«Поширення біткоїна збільшує економічну свободу. Я дуже радий, що інтеграція Lightning Network робить актив більш корисним і доступним у всьому світі», — повідомив представник біржі в інтерв'ю The Block.

Він додав, що комісія за відправлення коштів в Lightning Network становитиме 0,1%. За його словами, на початку користувачі Coinbase зможуть вивести максимум $2 000, тобто максимальна комісія за зняття становитиме $2.