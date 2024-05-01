Кабінет міністрів дозволив Національному агентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА) придбати військових облігацій на 1,7 млрд грн. Про це повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді України Тарас Мельничук.
1 травня 2024, 11:53
Кабмін дозволив АРМА купівлю військових облігацій на 1,7 мільярда грн
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Деталі
«Погоджено обсяг придбання Національним агентством з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, за рахунок коштів, розміщених на рахунках Агентства в національній валюті, облігацій внутрішньої державної позики „Військові облігації“ у сумі 1 млрд 700 млн гривень», — йдеться в повідомленні.
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Нагадаємо
Якписав «Мінфін», Верховна рада дозволила Агентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА) управління грошовими коштами в іноземній валюті.
Джерело: Мінфін
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