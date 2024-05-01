Кабмін дозволив АРМА купівлю військових облігацій на 1,7 мільярда грн

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«Погоджено обсяг придбання Національним агентством з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, за рахунок коштів, розміщених на рахунках Агентства в національній валюті, облігацій внутрішньої державної позики „Військові облігації“ у сумі 1 млрд 700 млн гривень», — йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо

Якписав «Мінфін», Верховна рада дозволила Агентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА) управління грошовими коштами в іноземній валюті.