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1 травня 2024, 15:11

Bloomberg опублікував рейтинг найбагатших людей світу, в якому є один українець

Французький бізнесмен Бернар Арно, який має контрольний пакет у компанії LVMH, посідає перше місце у рейтингу Bloomberg найбагатших людей світу станом на 1 травня 2024 року.

Французький бізнесмен Бернар Арно, який має контрольний пакет у компанії LVMH, посідає перше місце у рейтингу Bloomberg найбагатших людей світу станом на 1 травня 2024 року.►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінансиНаразі статки Арно становлять $215 млрд.
Фото: pixabay.com

Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Наразі статки Арно становлять $215 млрд. З початку року вони зросли на $7,09 млрд.

Друге місце посідає засновник і колишній гендиректор Amazon Джефф Безос. Його статки оцінюються у $198 млрд (+$20,8 млрд із початку року).

На третьому місці рейтингу — засновник компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск. Його статки становлять $194 млрд. З початку року статки зменшились на $35,2 млрд.

До десятки найбагатших людей світу також увійшли засновник Meta Марк Цукерберг ($153 млрд), засновник Microsoft Білл Гейтс ($149 млрд), співзасновники компаній Google, Alphabet Ларрі Пейдж ($146 млрд) і Сергій Брін ($138 млрд), колишній гендиректор Microsoft Стів Балмер ($130 млрд), американський інвестор і філантроп Воррен Баффет ($132 млрд) та засновник і голова корпорації Oracle Ларрі Еллісон ($129 млрд).

Єдиним українцем у рейтингу найбагатших людей світу є Рінат Ахметов. Він посідає 438 місце зі статками $6,34 млрд. Від початку року вони збільшилися на $499 млн.

Всього в рейтингу 500 місць і останню позицію займає Маргаретта Тейлор — спадкоємиця американського мільярдера. Вона дочка Енн Кокс Чемберс та онука газетного видавця Джеймса М. Кокса. ЇЇ статки оцінюються в $5,66 млрд. З початку року Тейлор втратила $475 млн.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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Cheff spakuxa, Kiev
Cheff spakuxa, Kiev
1 травня 2024, 15:38
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Нам так не жить…
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0
Володимир Нєтряпко
Володимир Нєтряпко
1 травня 2024, 16:22
#
А де арахамія?
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