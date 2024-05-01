Середній курс долара у банках знизився. За скільки зараз продають валюту банки

Сьогодні, 1 травня, середній курс купівлі готівкового долара в банках становить купівля — 39,41 грн/$, продажу — 39,90 грн/$ (у вівторок курс в банках був 39,45 — 39,90 грн/$). Про це свідчать дані фінустанов.