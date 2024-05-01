Сьогодні, 1 травня, середній курс купівлі готівкового долара в банках становить купівля — 39,41 грн/$, продажу — 39,90 грн/$ (у вівторок курс в банках був 39,45 — 39,90 грн/$). Про це свідчать дані фінустанов.
1 травня 2024, 14:13
Середній курс долара у банках знизився. За скільки зараз продають валюту банки
►Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
Продаж долара у банках
Найвищу ціну продажу долара виставив Глобус Банк — 40, 05 грн/$.
Індустріалбанк, Абанк та Таскомбанк продають по 40,00 грн/$
Найдешевше, 39,85 грн/$, долар продають Універсал банк та Банк Кредит Дніпро.
Банки з найбільшими філіальними мережами виставили такі готівкові курси купівлі/продажу готівкового долара:
- Ощадбанк (1181 відділення) — 39,50−40,00 грн/$;
- Приватбанк (1127) — 39,30−39,90 грн/$;
- Райффайзен Банк (332) — 39,30−39,85 грн/$
- Укрсиббанк (223) — 39,35−39,90 грн/$;
- ПУМБ (222) — 39,40−39,90 грн/$.
Картковий курс
Найвищий курс продажу в Акордбанку — 40,55 грн/$. Сенс банк продає долар по 40,05 грн/$.
Мінімальний картковий курс продажу поставив Кредит Інвест — 39,65 грн/$.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
Коментарі - 4