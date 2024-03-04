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4 березня 2024, 14:34

У 2023 році кількість підроблених банкнот гривні зменшилася. Найбільше підробляють 500 грн

У 2023 році рівень підроблення банкнот гривні залишався низьким, на рівні 2,1 штуки на 1 мільйон справжніх банкнот. У 2022 році кількість підроблених банкнот склала 2,2 штуки на мільйон справжніх. Про це повідомляє пресслужба Національного банку України.

У 2023 році рівень підроблення банкнот гривні залишався низьким, на рівні 2,1 штуки на 1 мільйон справжніх банкнот.
Фото:depositphotos

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«Торік на 1 мільйон штук справжніх банкнот гривні припадало близько 2,1 підробленої банкноти (за підсумками 2022 року — близько 2,2 банкноти)», — йдеться у повідомленні.

Найчастіше у 2023 році підробляли банкноти старого зразка, зокрема більшість (93%) вилучених з обігу підробок припадала на банкноти трьох номіналів:

  • 200 грн (61% від загальної кількості вилучених підробок та 41% від їхньої загальної суми);
  • 500 грн (24% та 41% відповідно);
  • 100 грн (8% та 3% відповідно).

Інші вилучені з обігу підроблені банкноти гривні становили лише 7%. За результатами моніторингу 2023 року підробки банкнот гривні нового зразка становлять лише 18% від загальної кількості підробок, вилучених у банківській системі України. Відповідно на 1 млн справжніх банкнот гривні нового зразка кількість підроблених становила лише 0,4 банкноти.

Рівень підроблення банкнот іноземної валюти торік також був низьким. За 2023 рік в Україні вилучили з обігу менше ніж сімсот підроблених банкнот іноземної валюти (у 2022 році — близько шестисот).

Серед них переважали долари США — 97% від загальної кількості всіх вилучених підроблених банкнот іноземної валюти. На банкноти євро припадало лише 3% вилучених підроблених банкнот іноземної валюти.

Найчастіше зловмисники підробляли іноземні банкноти таких номіналів:

  • 100 та 50 доларів США (92% та 7% від загальної кількості вилучених підроблених доларів США);
  • 50 та 200 євро (39% та 30% від загальної кількості вилучених підроблених євро).
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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bonv
bonv
4 березня 2024, 14:53
#
В Україні масово розповсюджують фальшиві долари. Шахраї навіть відкривають обмінники, які зовнішньо схожі на звичайні пункти обміну, але насправді розповсюджують лише фальшиву валюту. Про це пише видання «Обозреватель». В одному з магазинів, який вдалось знайти OBOZ.UA, за 1 тисячу грн пропонують купити 100 фальшивих доларів. Діє курс 10 грн за один фальшивий долар. «Суми більш як 400 доларів обговорюють окремо і відправляють тільки за передоплатою» , — розповів продавець. Продавці запевняють: якість фальшивок настільки висока, що їх майже неможливо відрізнити від справжніх доларів. Начебто їх можна обміняти навіть у деяких обмінниках, проте, найімовірніше, фальшивку помітять у касі банку. «За 2 тисячі грн продаю детальну інструкцію з продажу доларів, можна купити набір із карткою. Краще в пунктах обміну збувати, там проблем точно не буде. У яку мережу краще ходити, теж можу в інструкції надіслати», — розповідає продавець. Насправді ж українці досить часто не обмінюють долари на гривні. Багато хто просто зберігає і накопичує їх на чорний день. Чимало людей погоджуються отримувати оплату в готівкових доларах: за транспортні засоби, житло, коштовності тощо. Минулого року правоохоронці виявили шахраїв, які організували обмінний пункт, використовували чужу назву та продавали населенню фальшиві долари. Тобто навіть якщо ви не берете долари з рук фізосіб, а користуєтесь послугами начебто легальних обмінників, ви все одно ризикуєте.
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0
bonv
bonv
4 березня 2024, 14:53
#
Як не купити фальшиві долари. Якщо користуєтесь послугами обмінників, на сайті НБУ є перелік всіх фінансових установ, які мають право займатись обміном. Там також можна побачити і адресу обмінника. Тож перед тим, як скористатись послугами, зверніть увагу, чи легально працює цей обмінник за цією адресою. Також переконайтесь, що в реєстрі та в документах обмінника (ліцензію розміщають у доступному місці) вказана одна і та сама юридична назва. Тільки переконавшись, що обмінник працює легально, можна користуватись його послугами. Важливо також зберігати чеки.
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