У «Дії» з’явиться помічник на основі штучного інтелекту

Команда розробників застосунку «Дія» працює над помічником на основі штучного інтелекту, який допоможе контактному центру відповідати на звернення користувачів. Про це повідомив віцепрем'єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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«Хочемо використати для цього технологічне рішення від однієї з топових міжнародних компаній. Це буде чатбот нового покоління, який у чаті спілкуватиметься людяною мовою й допоможе розв’язати нескладну проблему. Його основними перевагами будуть швидкість відповіді та економія часу й ресурсів команди підтримки «Дії», — пояснив Федоров.

Він також додав, що чатбота зватимуть Надія. Наразі якість відповідей ШІ-помічника влаштовує команду лише на 80%, тому триває робота над покращенням цього показника. Крім того, не зовсім влаштовує швидкість його відповідей.

«Це буде революційна технологія не тільки для України, а й для урядів усього світу. Під час бета-тестування зможете навчити помічника якісніше відповідати на запити», — зазначив Федоров.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що у мобільному застосунку «Дія» стала доступна інтерактивна мапа укриттів, за допомогою якої можна прокласти маршрут до найближчого безпечного місця і повідомити, якщо укриття зачинено.