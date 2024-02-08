У «Дії» з'явилась інтерактивна мапа укриттів

У мобільному застосунку «Дія» стала доступна інтерактивна мапа укриттів, за допомогою якої можна прокласти маршрут до найближчого безпечного місця і повідомити, якщо укриття зачинено. Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

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«У застосунку зʼявилася мапа укриттів, тепер кожен українець під час повітряної тривоги зможе швидко знайти найближче безпечне місце, переглянути про нього інформацію та прокласти маршрут», — йдеться у повідомленні.

Як знайти найближче укриття у «Дії»

авторизуйтеся в застосунку;

натисніть на розділ «Незламність»;

виберіть категорію — «Укриття»;

натисніть кнопку — фільтрувати, якщо хочете вказати необхідні параметри. Наприклад, ви шукаєте укриття для людей з інвалідністю;

виберіть потрібне укриття на мапі, перегляньте інформацію про нього та прокладіть маршрут.

На інтерактивній мапі також можна:

переглянути вид, рейтинг та фото укриття,

дізнатися, скільки людей воно вміщує,

оцінити стан укриття,

залишити відгук, повідомити, якщо воно зачинене, — цю інформацію передадуть до ОВА,

поділитися локацією з родичами або друзями.

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Мапа укриттів працює в офлайні

А щоб не залежати від інтернету та звʼязку, можна завантажити мапу своєї області — і вона завжди буде доступною офлайн. Для цього необхідно перейти у розділ «Незламність» і натиснути — «Завантажені мапи».

Мапа буде недоступною в чотирьох областях

З міркувань безпеки мапа буде недоступною в Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях.

«Але ви можете дізнатися їх адреси в органів місцевого самоврядування», — підкреслили у Міністерстві.