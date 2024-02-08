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8 лютого 2024, 19:36

У «Дії» з'явилась інтерактивна мапа укриттів

У мобільному застосунку «Дія» стала доступна інтерактивна мапа укриттів, за допомогою якої можна прокласти маршрут до найближчого безпечного місця і повідомити, якщо укриття зачинено. Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

У мобільному застосунку «Дія» стала доступна інтерактивна мапа укриттів, за допомогою якої можна прокласти маршрут до найближчого безпечного місця і повідомити, якщо укриття зачинено.
Фото: thedigital.gov.ua

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«У застосунку зʼявилася мапа укриттів, тепер кожен українець під час повітряної тривоги зможе швидко знайти найближче безпечне місце, переглянути про нього інформацію та прокласти маршрут», — йдеться у повідомленні.

Як знайти найближче укриття у «Дії»

  • авторизуйтеся в застосунку;
  • натисніть на розділ «Незламність»;
  • виберіть категорію — «Укриття»;
  • натисніть кнопку — фільтрувати, якщо хочете вказати необхідні параметри. Наприклад, ви шукаєте укриття для людей з інвалідністю;
  • виберіть потрібне укриття на мапі, перегляньте інформацію про нього та прокладіть маршрут.

На інтерактивній мапі також можна:

  • переглянути вид, рейтинг та фото укриття,
  • дізнатися, скільки людей воно вміщує,
  • оцінити стан укриття,
  • залишити відгук, повідомити, якщо воно зачинене, — цю інформацію передадуть до ОВА,
  • поділитися локацією з родичами або друзями.

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Мапа укриттів працює в офлайні

А щоб не залежати від інтернету та звʼязку, можна завантажити мапу своєї області — і вона завжди буде доступною офлайн. Для цього необхідно перейти у розділ «Незламність» і натиснути — «Завантажені мапи».

Мапа буде недоступною в чотирьох областях

З міркувань безпеки мапа буде недоступною в Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях.

«Але ви можете дізнатися їх адреси в органів місцевого самоврядування», — підкреслили у Міністерстві.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 4

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+15
Strain
Strain
8 лютого 2024, 19:55
#
Дия на гране удаления после слов главы минцифры «Мы думаем над электронными повестками».
+
0
Робин Гуд
Робин Гуд
8 лютого 2024, 20:20
#
Если введут — судя по всему удаление ничем не поможет, просто решат что если каким-то образом «выслали электронную повестку» — значит официально человек уведомлен — неважно прочитал он её или нет. С соответствующими последствиями. Другой вариант вряд ли примут.
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0
Strain
Strain
8 лютого 2024, 20:26
#
Интересно что же это напоминает… хм… а не российский ли закон с которого смеялось наше правительство еще год назад.
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0
Робин Гуд
Робин Гуд
8 лютого 2024, 20:38
#
100%, я думаю ситуация даже похуже будет — там блокировали условно выезд за границу и новые кредиты, а тут хотят ещё добавить счета/водительские права/консульские услуги и окончательный список думаю ещё узнаем :)
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