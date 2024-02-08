У мобільному застосунку «Дія» стала доступна інтерактивна мапа укриттів, за допомогою якої можна прокласти маршрут до найближчого безпечного місця і повідомити, якщо укриття зачинено. Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.
У «Дії» з'явилась інтерактивна мапа укриттів
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«У застосунку зʼявилася мапа укриттів, тепер кожен українець під час повітряної тривоги зможе швидко знайти найближче безпечне місце, переглянути про нього інформацію та прокласти маршрут», — йдеться у повідомленні.
Як знайти найближче укриття у «Дії»
- авторизуйтеся в застосунку;
- натисніть на розділ «Незламність»;
- виберіть категорію — «Укриття»;
- натисніть кнопку — фільтрувати, якщо хочете вказати необхідні параметри. Наприклад, ви шукаєте укриття для людей з інвалідністю;
- виберіть потрібне укриття на мапі, перегляньте інформацію про нього та прокладіть маршрут.
На інтерактивній мапі також можна:
- переглянути вид, рейтинг та фото укриття,
- дізнатися, скільки людей воно вміщує,
- оцінити стан укриття,
- залишити відгук, повідомити, якщо воно зачинене, — цю інформацію передадуть до ОВА,
- поділитися локацією з родичами або друзями.
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Мапа укриттів працює в офлайні
А щоб не залежати від інтернету та звʼязку, можна завантажити мапу своєї області — і вона завжди буде доступною офлайн. Для цього необхідно перейти у розділ «Незламність» і натиснути — «Завантажені мапи».
Мапа буде недоступною в чотирьох областях
З міркувань безпеки мапа буде недоступною в Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях.
«Але ви можете дізнатися їх адреси в органів місцевого самоврядування», — підкреслили у Міністерстві.
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