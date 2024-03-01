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1 березня 2024, 16:28

Банки Гонконгу перестали приймати платежі з росії

Банки Гонконгу, слідом за Китаєм і Туреччиною, перестали працювати з росією. Про це повідомляє The Moscow Times.

Банки Гонконгу, слідом за Китаєм і Туреччиною, перестали працювати з росією.

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Чому це боляче вдарило по бізнесу

Це популярне місце закупівлі товарів для паралельного імпорту, але російські імпортери до кінця лютого практично втратили можливість прямо переказувати туди платежі, пише видання.

Поставляти продукцію через Гонконг зручно: не потрібно вкотре розмитнювати. Це був зручний пункт для закупівель товарів, які не продавали до росії через санкції або просто відмову західних компаній вести з нею справи, а також для платежів тим, хто не приймав гроші з росії.

Тому сотні російських бізнесменів зареєстрували компанії у Гонконгу як для посередницьких послуг, так і для власних зовнішньоторговельних операцій. Зараз не виходить ні прямо поповнювати їхні рахунки, ні розплачуватися з іншими компаніями в Гонконгу, визнають підприємці, які розмовляли з The Moscow Times.

«Все наше життя — суцільний схематоз, який стає дедалі шаленішим», — резюмує власник російської торгової компанії, яка після початку війни, яка навесні 2022 р. відкрила афілійовану фірму в Гонконгу.

Адже 2022 року гонконгські банки запросто брали навіть рублі в оплату. Тепер вони не приймають платежів навіть у юанях, від банків, що не потрапили під санкції, і за вільні від заборон товари, скаржаться російські бізнесмени.

Передісторія

З початку року російські компанії мають проблеми з розрахунками в банках «дружніх» країн. Першими блокувати платежі почали кредитні організації Туреччини, через що спочатку виявилися паралізовані поставки турецьких товарів у росії, а до лютого, за даними Reuters, «встали» розрахунки за нафту, що продається в Туреччину.

Слідом закривати рахунки російськими компаніями стали банки Об'єднаних Арабських Еміратів, де під ударом опинилася, зокрема «Роснефть», якій відмовили в обслуговуванні в дирхамах.

Крім того, від розрахунків з підсанкційними банками Росії відмовилися три найбільші кредитні організації Китаю — Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), China Construction Bank (CCB) і Bank of China. Терміни розрахунків із КНР зросли до 7−10 днів, а в деяких випадках затримки сягають 40 днів, скаржилися в Асоціації експортерів та імпортерів.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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0
Три літри
Три літри
1 березня 2024, 16:51
#
👍
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0
Kankakee
Kankakee
1 березня 2024, 19:20
#
І це добре — це тиск на РФ з іншого боку 🎃, та здається Байден і Сі знайшли якесь рішення (про яке публічно не заявили), тиснути на Україну і Росію з своїх боків 🤷
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