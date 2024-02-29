Регіональне відділення Фонду державного майна в Києві у четвер, 29 лютого, провело успішний аукціон із приватизації єдиного майнового комплексу Київського експериментального протезно-ортопедичного підприємства. Його переможцем став бізнесмен Роман Лунін зі ставкою 165 млн грн. Про це свідчать дані Prozorro.Продажі, повідомляє Liga.net.
Власник «Великої Кишені» купує будівлю Київського протезного підприємства за 165 мільйонів
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Аукціон відбувся за високої конкуренції - було 14 учасників, з яких семеро запропонували за об'єкт більш ніж 100 млн грн (за стартової ціни 31,3 млн грн).
Найбільшу ставку зробило ТОВ «Реал Славутич 1», власником якого є ТДВ «Універсам № 3» («Велика Кишеня» на Оболоні), а бенефіціаром — засновник RetailGroup Роман Лунін. RetailGroup об'єднує мережі магазинів «Велмарт», «Велика Кишеня», «ВК Експрес».
Компанія запропонувала на 999 грн більше, ніж другий учасник (ТОВ «Топ-Оффер» Євгена Богуславського і Михайла Щербіна), і на 1 000 грн більше, ніж третій (ТОВ «Прогресивні нафтогазові технології» Руслана Калашника, Олега Галагана і Володимира Будза).
Київський протезний завод розташований на Фролівській вулиці в Києві, має цехи в Чернігові (вулиця Любецька) та Черкасах (вулиця Франка).
Це глибоко збиткове підприємство, яке до того ж має прострочену кредиторську заборгованість на 34,4 млн грн.
«Державні підприємства цієї галузі часто не витримують конкуренції з приватними компаніями. Попри наявність потужностей та кваліфікованих кадрів, стають нерентабельними. Саме тому для розвитку їм потрібен стратегічний інвестор», — пояснив приватизацію підприємства голова ФДМ Віталій Коваль.
Потенційний інвестор зобов'язаний зберегти профіль діяльності підприємства протягом щонайменше десяти років і не має права звільняти працівників протягом шести місяців після переходу права власності.
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