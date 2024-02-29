Власник «Великої Кишені» купує будівлю Київського протезного підприємства за 165 мільйонів

Регіональне відділення Фонду державного майна в Києві у четвер, 29 лютого, провело успішний аукціон із приватизації єдиного майнового комплексу Київського експериментального протезно-ортопедичного підприємства. Його переможцем став бізнесмен Роман Лунін зі ставкою 165 млн грн. Про це свідчать дані Prozorro.Продажі, повідомляє Liga.net.

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Аукціон відбувся за високої конкуренції - було 14 учасників, з яких семеро запропонували за об'єкт більш ніж 100 млн грн (за стартової ціни 31,3 млн грн).

Найбільшу ставку зробило ТОВ «Реал Славутич 1», власником якого є ТДВ «Універсам № 3» («Велика Кишеня» на Оболоні), а бенефіціаром — засновник RetailGroup Роман Лунін. RetailGroup об'єднує мережі магазинів «Велмарт», «Велика Кишеня», «ВК Експрес».

Компанія запропонувала на 999 грн більше, ніж другий учасник (ТОВ «Топ-Оффер» Євгена Богуславського і Михайла Щербіна), і на 1 000 грн більше, ніж третій (ТОВ «Прогресивні нафтогазові технології» Руслана Калашника, Олега Галагана і Володимира Будза).

Київський протезний завод розташований на Фролівській вулиці в Києві, має цехи в Чернігові (вулиця Любецька) та Черкасах (вулиця Франка).

Це глибоко збиткове підприємство, яке до того ж має прострочену кредиторську заборгованість на 34,4 млн грн.

«Державні підприємства цієї галузі часто не витримують конкуренції з приватними компаніями. Попри наявність потужностей та кваліфікованих кадрів, стають нерентабельними. Саме тому для розвитку їм потрібен стратегічний інвестор», — пояснив приватизацію підприємства голова ФДМ Віталій Коваль.

Потенційний інвестор зобов'язаний зберегти профіль діяльності підприємства протягом щонайменше десяти років і не має права звільняти працівників протягом шести місяців після переходу права власності.