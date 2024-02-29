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29 лютого 2024, 10:02

З 1 березня запрацюють нові правила допомоги ВПО

З першого дня весни 2024 року запрацюють нові правила допомоги для внутрішньопереселених осіб (ВПО). Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація.

З першого дня весни 2024 року запрацюють нові правила допомоги для внутрішньопереселених осіб (ВПО).
Фото: НБУ

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Директор департаменту соціального розвитку та ветеранської політики КОДА Ігор Мещан під час брифінгу повідомив, що нові правила допомоги ВПО передбачені постановою Кабміну від 26 січня 2024 року № 94 «Деякі питання соціальної підтримки внутрішньо переміщених осіб та інших вразливих категорій осіб».

Виплати будуть продовжені

  • на 6 місяців для ВПО з числа пенсіонерів;
  • для громадян, які мають інвалідність 1 або 2 групи;
  • для дітей з інвалідністю;
  • для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
  • для працездатних громадян, які стали на облік в Центр зайнятості або працевлаштувались.

Продовження виплат після подачі нової заяви

Крім того, деякі категорії ВПО зможуть претендувати на продовження виплат з 1 березня після подачі нової заяви.

Умовою для отримання допомоги є матеріальний стан сім'ї: розмір доходу на особу не має перевищувати 9 444 грн (чотири прожиткових мінімуми для осіб, що втратили працездатність).

Право на продовження допомоги надалі матимуть наступні категорії громадян, які вже в лютому можуть звернутися з заявами на подовження виплат:

  • родини ВПО з дітьми до 14 років, які проживають в зоні активних чи можливих бойових дій;
  • родини з дітьми до 14 років, які проживають в умовно безпечних регіонах України, але в цих населених пунктах немає можливості віддати дитину до дитячих садочків, а навчання в школі відбувається в форматі онлайн;
  • родини, де один з членів сім'ї доглядає за особою з інвалідністю I групи, або дитиною з інвалідністю віком до 18 років, або тяжко хворою дитиною (за окремим переліком);
  • малолітні діти, які прибули без супроводу батьків;
  • вагітні жінки (починаючи з 30 тижня вагітності).

Умовою для отримання допомоги в сім'ях, де є працездатні особи, — працевлаштування таких осіб або реєстрація ФОП чи отримання допомоги на здобуття економічної самостійності чи отримання ваучера на навчання, та наявність у складі сім'ї дітей віком до 14 років.

Допомогу також зможе отримувати родина, в якій непрацююча працездатна особа на дату звернення зареєструвалась в центрі зайнятості як безробітна або як така, що шукає роботу, але ще не працевлаштувалась, та сім'ї з дітьми, які навчаються в школі чи вищому навчальному закладі.

Водночас якщо після призначення допомоги на додаткові 6 місяців працездатний непрацюючий член родини, який не займається доглядом за дітьми чи особами з інвалідністю, не сприятиме своїй зайнятості (наприклад, зніметься з обліку в Центрі зайнятості), виплату допомоги буде припинено.

ВПО, які отримували допомогу та відмовилися від неї, або зняті з обліку внутрішньо переміщених осіб через те, що вони повернулись до покинутого місця проживання, але знову були змушені з нього виїхати, також зможуть знову звернутись за призначенням допомоги на проживання.

Станом на 27 лютого в Київської області перебувають на обліку 323 032 внутрішньо переміщених осіб.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 5

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KValera
KValera
29 лютого 2024, 10:36
#
Просто денег нет.
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0
KlaviK
KlaviK
29 лютого 2024, 11:52
#
Берут пример с Европейских коллег. По их мнению, за примерные пол года человек может (читай должен) интегрироваться на новом месте и найти себе работу. Может и правильно делают. Дальше будет видно.
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+15
KValera
KValera
29 лютого 2024, 12:18
#
KlaviK. Выплаты ВПО правительство декларировало как помощь для компенсации за жилье, и говорили выезжаете с оккупации будем помогать. А теперь уже не будем помогать.
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0
KlaviK
KlaviK
29 лютого 2024, 13:25
#
Я ж за это и говорю. По мнению наших европеских соседей, через пол года этой помощи люди якобы уже не нуждаются. Тоже самое в Европе — есть компенсация, но если ты через пол года (условно, везде по разному) не интегрировался, не нашел «себя», работу и прочее, то это уже твои проблемы. Вот и все. Существуют ВПО не только после 24.02.2022, которые также много лет получают эту помощь. Хотя по факту многим из них она уже и не нужна, тут уже срабатывает фактор «халявы». 8К грн на дороге не валяются.
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0
financialGenius
financialGenius
29 лютого 2024, 11:29
#
Да уж … лучше бы маме за выслугу лет дали несчастные 2000 грн пенсии … а то уже полтора года через электронный кабинет морозиться …
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