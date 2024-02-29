З 1 березня запрацюють нові правила допомоги ВПО

З першого дня весни 2024 року запрацюють нові правила допомоги для внутрішньопереселених осіб (ВПО). Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація.

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Директор департаменту соціального розвитку та ветеранської політики КОДА Ігор Мещан під час брифінгу повідомив, що нові правила допомоги ВПО передбачені постановою Кабміну від 26 січня 2024 року № 94 «Деякі питання соціальної підтримки внутрішньо переміщених осіб та інших вразливих категорій осіб».

Виплати будуть продовжені

на 6 місяців для ВПО з числа пенсіонерів;

для громадян, які мають інвалідність 1 або 2 групи;

для дітей з інвалідністю;

для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

для працездатних громадян, які стали на облік в Центр зайнятості або працевлаштувались.

Продовження виплат після подачі нової заяви

Крім того, деякі категорії ВПО зможуть претендувати на продовження виплат з 1 березня після подачі нової заяви.

Умовою для отримання допомоги є матеріальний стан сім'ї: розмір доходу на особу не має перевищувати 9 444 грн (чотири прожиткових мінімуми для осіб, що втратили працездатність).

Право на продовження допомоги надалі матимуть наступні категорії громадян, які вже в лютому можуть звернутися з заявами на подовження виплат:

родини ВПО з дітьми до 14 років, які проживають в зоні активних чи можливих бойових дій;

родини з дітьми до 14 років, які проживають в умовно безпечних регіонах України, але в цих населених пунктах немає можливості віддати дитину до дитячих садочків, а навчання в школі відбувається в форматі онлайн;

родини, де один з членів сім'ї доглядає за особою з інвалідністю I групи, або дитиною з інвалідністю віком до 18 років, або тяжко хворою дитиною (за окремим переліком);

малолітні діти, які прибули без супроводу батьків;

вагітні жінки (починаючи з 30 тижня вагітності).

Умовою для отримання допомоги в сім'ях, де є працездатні особи, — працевлаштування таких осіб або реєстрація ФОП чи отримання допомоги на здобуття економічної самостійності чи отримання ваучера на навчання, та наявність у складі сім'ї дітей віком до 14 років.

Допомогу також зможе отримувати родина, в якій непрацююча працездатна особа на дату звернення зареєструвалась в центрі зайнятості як безробітна або як така, що шукає роботу, але ще не працевлаштувалась, та сім'ї з дітьми, які навчаються в школі чи вищому навчальному закладі.

Водночас якщо після призначення допомоги на додаткові 6 місяців працездатний непрацюючий член родини, який не займається доглядом за дітьми чи особами з інвалідністю, не сприятиме своїй зайнятості (наприклад, зніметься з обліку в Центрі зайнятості), виплату допомоги буде припинено.

ВПО, які отримували допомогу та відмовилися від неї, або зняті з обліку внутрішньо переміщених осіб через те, що вони повернулись до покинутого місця проживання, але знову були змушені з нього виїхати, також зможуть знову звернутись за призначенням допомоги на проживання.

Станом на 27 лютого в Київської області перебувають на обліку 323 032 внутрішньо переміщених осіб.