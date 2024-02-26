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26 лютого 2024, 15:00

Польський бізнес в Україні: У структурі власності 18 юросіб, присутні громадяни росії та білорусі

В Україні станом на лютий 2024 року працює 3 635 польських компаній. У структурі власності 18 юридичних осіб, крім учасників/бенефіціарів з Польщі, присутні громадяни росії та білорусі. Про це йдеться у дослідженні YouControl.

В Україні станом на лютий 2024 року працює 3 635 польських компаній.
Фото:depositphotos

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Мільярди гривень статутного капіталу

Станом на лютий 2024 року, в Україні працює 3 635 компаній за участю польського капіталу. Більш ніж половина (58,7%) з них зареєстровані у Львівській області — 1 116 та у Києві — 1 016. Близько 31% від досліджуваних польських компаній в Україні задіяні у сфері оптової та роздрібної торгівлі, 17% — у переробній промисловості.

Основним напрямком понад 8% компаній є професійна, наукова та технічна діяльність. А у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування працюють близько 7% підприємств.

Загальна сума статутних капіталів 3 635 компаній перевищує 15 млрд грн. З них щонайменше понад 2,8 млрд грн — це частка 25% статутного капіталу польських компаній та фізичних осіб-резидентів, що відображає рівень впливу бізнесу на українську економіку.

Топ-5 компаній за найбільшим розміром статутного капіталу

  • АТ «Кредобанк» — 2,2 млрд грн та ТОВ «Фінансова компанія «Приватні інвестиції» — 950,1 млн грн, входять до банківської групи «Кредобанк», контролером якої є Польський акціонерний банк «Загальна ощадна каса».

  • ТОВ «Барлінек Інвест» — 1,3 млрд грн та ТОВ «Церсаніт Інвест» — 370,5 млн грн. Бенефіціаром обох компаній є польський підприємець Міхал Соловов — найбагатша людина Польщі у 2023 році за версією польської редакції видання Forbes.

  • ТОВ «Рабен Україна» — 662,9 млн грн, входить до складу нідерландської групи компаній Raben Group та працює в логістиці, складуванні, внутрішніх та міжнародних автомобільних, інтермодальних перевезеннях, морському та повітряному супроводі вантажів та логістиці свіжих продуктів.

Санкції та «російський слід» у компаніях

В структурі власності 18 компаній з досліджуваного переліку, крім учасників/бенефіціарів з Польщі, присутні громадяни російської федерації та республіки білорусь. Зокрема, ТОВ «Проавто ЛТД», ТОВ «Укра Пол» та ТОВ «Проавто».

Бенефіціаром цих компаній, крім резидента Польщі Сильвестра Шималяка, також зазначений Михайло Вашуркін. Він у липні 2023 року Указом Президента України № № 364/2023 включений до переліку фізичних осіб, до яких застосовуються персональні санкції. Михайло Вашуркін до вересня 2022-го був учасником Науково-технічного товариства з обмеженою відповідальністю «Азимут». Це російська компанія, що здійснює постачання електротехнічного обладнання підприємствам воєнно-промислового комплексу російської федерації.

Також інформацію про накладення санкцій на одного зі співвласників компанії має ще одна компанія з переліку — ТОВ «Нова Хортиця». Її бенефіціарами виступають громадянин Польщі Рафал Яцек Бєлецький та екснародний депутат України Вячеслав Богуслаєв. Богуслаєв внесений до санкційних списків України, ЄС та Швейцарії.

Ще 19 компаній з вибірки належить до холдингу/групи, інший учасник якого зареєстрований за законодавством російської федерації. До прикладу, це 4 компанії з ФПГ «Церсаніт», ключовою особою якої є вищезгаданий Міхал Соловов. А також дві компанії зі складу ФПГ «Каргілл». Міжнародна група компаній Cargill в Україні займається виробництвом та торгівлею зерновими та олійними культурами, переробкою насіння соняшника та сої.

Серед досліджуваного польського бізнесу в Україні присутні 17 компаній, що входять до складу ФПГ «Чисто», що постачає обладнання та надає послуги з прибирання, мийки та очищення. Ключова особа групи — Валерій Макицький, який за інформацією з ЄДР є громадянином Польщі, однак до червня 2022-го мав білоруське громадянство.

Джерело: Мінфін
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