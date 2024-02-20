Найбільша угода на світовому ринку: корпорація Capital One придбає Discover Financial Services за $35 млрд

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Очікується, що операцію буде закрито наприкінці 2024 — на початку 2025 року після схвалення регулюючих органів та акціонерів. В результаті акціонери Capital One володітимуть 60% акцій об'єднаної компанії, а акціонери Discover — 40%.

Акції Capital One до закриття торгів 19 лютого подорожчали на 0,64% до $137,23 за папір. На премаркеті 20 лютого їхня ціна за станом залишалася без змін.

Акції Discover 19 лютого подешевшали на 0,21% (до $110,49), на премаркеті 20 лютого зростали у ціні на 0,4%, до $110,93.

Угода двох легендарних брендів споживчого фінансування дозволить об'єднаній компанії перевершити конкурентів — JPMorgan Chase & Co. і Citigroup — за обсягом коштів на кредитних картках у США, зазначає Bloomberg.

Це «унікальна можливість» поєднати дві компанії, здатні конкурувати з найбільшими платіжними мережами, заявив у своїй заяві генеральний директор Capital One Річард Фейрбанк.

Також угода стане найбільшою на світовому ринку злиття та поглинання цього року. Досі найбільшою вважається оголошена в січні угода щодо придбання Synopsys розробника програмного забезпечення Ansys за $34 млрд.