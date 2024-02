Найбільша угода на світовому ринку: корпорація Capital One придбає Discover Financial Services за $35 млрд

Фінансова корпорація Capital One погодилася купити Discover Financial Services за $35,3 млрд. За умовами угоди Capital One заплатить 1,0192 власних акцій за кожну акцію Discover, що становить 26,6% премії до ціни закриття 16 лютого ($110,49), повідомляє пресслужба Capital One.