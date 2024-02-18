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18 лютого 2024, 15:37

Банк Альпарі припиняє існування

Найменший український банк Альпарі, який хотіла купити Укрпошта, припиняє існування. Про це повідомила пресслужба банку.

«Оскільки наша банківська установа знаходиться в процедурі припинення здійснення банківської діяльності без припинення юридичної особи, надання банківських послуг на даний час обмежене. Існуючі рахунки поступово закриваються, нові рахунки будь-яким клієнтам не відкриваються», йдеться у повідомленні.

План припинення банку вже схвалений Нацбанком.Рішення про припинення банківської діяльності було ухвалене 12 грудня 2023 року.

Альпарі є найменшим банком в Україні, станом на 2021 рік він мав лише 1 відділення.

Обсяг його чистих активів становив лише 193,4 млн грн (0,007% від активів банківської системи).

У банку було 6176 вкладників, які тримали на його рахунках 679 млн грн. За підсумками 2023 року банк отримав 6 млн грн збитку.

Власником 100% акцій банку є Бахтарі Хедаятоллах, громадянин України, який мешкає в ОАЕ.

У 2021 році «Укрпошта» досягла домовленості щодо купівлі банку за 260 млн грн, пізніше вона навіть отримала дозвіл Мінінфраструктури на купівлю банку.

Втім, через те, що «Укрпошта» та Мінінфраструктури так і «не усунули всіх недоліків у документах», на які вказував НБУ, регулятор не погодив цю угоду та повернув назад «Укрпошті» пакет документів на купівлю Альпарі без прийняття рішень 29 травня 2023 року.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Qwerty1999
Qwerty1999
18 лютого 2024, 16:59
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Спасибо НБУ, что сэкономил Укрпочте 260млн грн…
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