Прибутки банків суттєво зросли попри війну: хто заробив найбільше
Головне за тиждень: прибутки банків зросли, грошова маса зменшилась, біткоїн та S&P 500 оновили максимуми
Банки, які працюють в Україні, торік отримали 160 млрд грн прибутку. Це майже вдвічі більше, ніж у 2021 році — до початку повномасштабного вторгнення. Проте банкам доведеться сплатити податок, який складає майже половину від цих грошей.
У січні ВВП зріс на 3,5% — Мінекономіки
У січні ВВП зріс на 3,5% завдяки розширенню логістичних можливостей та зростанню інвестиційного попиту.
У січні грошова маса зменшилась на 2%, вперше за рік
У січні грошова маса в Україні вперше за рік зменшилась на 2% або на 61,31 млрд грн — до 3 трлн 15,87 млрд грн. Востаннє перед цим грошова маса зменшувалась у січні 2023 року.
Обсяг неповернення валютного виторгу за час війни виріс вдвічі
Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний.
Держава заборгувала 7 мільярдів банкам за програмою доступних кредитів 5−7−9%
Держава заборгувала банкам понад 7 млрд грн компенсацій за програмою «Доступні кредити 5−7−9%». Така ситуація склалась через брак коштів у бюджеті. За інформацією Forbes, держава близько п’яти місяців не виплачує банкам компенсації процентів
МВФ відкрив трастовий фонд для підтримки економічних реформ в Україні
Міжнародний валютний фонд оголосив про офіційне відкриття нового трастового фонду для підтримки економічних та фінансових реформ в Україні протягом наступних п'яти років.
Фінальне голосування. Сенат США підтримав $60 млрд для України
Сенат США у вівторок, 13 лютого, у фінальному голосуванні підтримав законопроєкт про іноземне фінансування, який передбачає $60,06 млрд на підтримку України, в тому числі $7,85 млрд на пряму бюджетну допомогу. Попереду голосування у Палаті представників.
Біткоїн перетнув позначку $50 тисяч
Біткоїн подолав психологічну позначку у $50 тис. Востаннє на такому рівні перша криптовалюта торгувалась наприкінці 2021 року.
Індекс S&P 500 пробив позначку 5 тисяч й оновив рекорд з 1972 року
Індекс акцій найбільших американських компаній S&P 500 показав ріст 14-й тиждень поспіль, що було востаннє у 1972 році. Окрім цього індекс досяг позначки 5 тис пунктів вперше в історії.
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