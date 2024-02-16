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16 лютого 2024, 20:00

Головне за тиждень: прибутки банків зросли, грошова маса зменшилась, біткоїн та S&P 500 оновили максимуми

Прибутки банків суттєво зросли попри війну: хто заробив найбільше

Банки, які працюють в Україні, торік отримали 160 млрд грн прибутку. Це майже вдвічі більше, ніж у 2021 році — до початку повномасштабного вторгнення. Проте банкам доведеться сплатити податок, який складає майже половину від цих грошей.

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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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innapcholko
innapcholko
16 лютого 2024, 20:32
#
Как биток оновыл максимум? — вроде по 80тыс были цыферки?
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