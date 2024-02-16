Головне за тиждень: прибутки банків зросли, грошова маса зменшилась, біткоїн та S&P 500 оновили максимуми

Банки, які працюють в Україні, торік отримали 160 млрд грн прибутку. Це майже вдвічі більше, ніж у 2021 році — до початку повномасштабного вторгнення. Проте банкам доведеться сплатити податок, який складає майже половину від цих грошей.

У січні ВВП зріс на 3,5% — Мінекономіки

У січні ВВП зріс на 3,5% завдяки розширенню логістичних можливостей та зростанню інвестиційного попиту.

У січні грошова маса зменшилась на 2%, вперше за рік

У січні грошова маса в Україні вперше за рік зменшилась на 2% або на 61,31 млрд грн — до 3 трлн 15,87 млрд грн. Востаннє перед цим грошова маса зменшувалась у січні 2023 року.

Обсяг неповернення валютного виторгу за час війни виріс вдвічі

Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний.

Держава заборгувала 7 мільярдів банкам за програмою доступних кредитів 5−7−9%

Держава заборгувала банкам понад 7 млрд грн компенсацій за програмою «Доступні кредити 5−7−9%». Така ситуація склалась через брак коштів у бюджеті. За інформацією Forbes, держава близько п’яти місяців не виплачує банкам компенсації процентів

МВФ відкрив трастовий фонд для підтримки економічних реформ в Україні