Обсяг неповернення валютного виторгу за час війни виріс вдвічі

Обсяги неповернення валютного виторгу в Україну зросли за час війни вдвічі. Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний під час виступу на заході Європейської Бізнес Асоціації, передає Інтерфакс-Україна.

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Глава НБУ просить бізнес вчасно повертати валюту

Пишний звернувся до бізнесу з проханням вчасно та в повному обсязі повертати валютний виторг та уникати схем фіктивного імпорту.

«Неповернений експортний виторг за час війни зріс майже вдвічі. Це проблема, і про це треба говорити. Так само ми бігаємо за схемами, пов'язаними з фіктивним імпортом, що знекровлює наші золотовалютні резерви», — сказав голова Нацбанку.

Пишний зауважив, що ресурс для подальшого пом'якшення валютних обмежень об'єктивно обмежений, оскільки він залежить від експортного виторгу та міжнародної фінансової допомоги в країну, з ритмічністю надходження якої вже виникли певні складнощі.

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Водночас голова НБУ зазначив, що Україні вже вдалося два місяці вистояти без зовнішньої допомоги, хоча у 2022 році такий сценарій здавався нереалістичним.

Пишний також зазначив, що в базовому прогнозі Нацбанк, як і раніше, закладає, що зовнішня допомога в запланованому у держбюджеті на 2024 рік розмірі $37 млрд буде отримана в повному обсязі.

Скільки валюти бізнес не повернув в Україну

Обсяг неповернення валютного виторгу в Україну перевищує $8 мільярдів, розповідав Андрій Пишний у грудні минулого року.

Для боротьби з цим явищем, Національний банк з 11 листопада 2023 року зменшив зі 180 до 90 календарних днів граничні строки розрахунків за операціями з експорту аграрних товарів.