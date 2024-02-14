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14 лютого 2024, 14:48

Обсяг неповернення валютного виторгу за час війни виріс вдвічі

Обсяги неповернення валютного виторгу в Україну зросли за час війни вдвічі. Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний під час виступу на заході Європейської Бізнес Асоціації, передає Інтерфакс-Україна.

Обсяги неповернення валютного виторгу в Україну зросли за час війни вдвічі.
Фото: НБУ

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Глава НБУ просить бізнес вчасно повертати валюту

Пишний звернувся до бізнесу з проханням вчасно та в повному обсязі повертати валютний виторг та уникати схем фіктивного імпорту.

«Неповернений експортний виторг за час війни зріс майже вдвічі. Це проблема, і про це треба говорити. Так само ми бігаємо за схемами, пов'язаними з фіктивним імпортом, що знекровлює наші золотовалютні резерви», — сказав голова Нацбанку.

Пишний зауважив, що ресурс для подальшого пом'якшення валютних обмежень об'єктивно обмежений, оскільки він залежить від експортного виторгу та міжнародної фінансової допомоги в країну, з ритмічністю надходження якої вже виникли певні складнощі.

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Водночас голова НБУ зазначив, що Україні вже вдалося два місяці вистояти без зовнішньої допомоги, хоча у 2022 році такий сценарій здавався нереалістичним.

Пишний також зазначив, що в базовому прогнозі Нацбанк, як і раніше, закладає, що зовнішня допомога в запланованому у держбюджеті на 2024 рік розмірі $37 млрд буде отримана в повному обсязі.

Скільки валюти бізнес не повернув в Україну

Обсяг неповернення валютного виторгу в Україну перевищує $8 мільярдів, розповідав Андрій Пишний у грудні минулого року.

Для боротьби з цим явищем, Національний банк з 11 листопада 2023 року зменшив зі 180 до 90 календарних днів граничні строки розрахунків за операціями з експорту аграрних товарів.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 11

+
+30
innapcholko
innapcholko
14 лютого 2024, 15:04
#
Лучше закрывать бизнесс в Украине и уходить в подполье
+
+45
nitrolog
nitrolog
14 лютого 2024, 15:14
#
Під кожною новиною щось закидує зрадницьке, цікаво скільки тобі платять, можеш поділитись інфою?
+
+15
innapcholko
innapcholko
14 лютого 2024, 15:16
#
Миллионы! отдыхаю на Балли и пью мохито, радуюсь жизнью
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
14 лютого 2024, 16:53
#
Вот и откликнулась секретарша командира батальона Монако…

Хотя под новостями о мобилизации позиционируешь себя
несчастным инвалидом без средств к существованию…
+
+30
BobKickass
BobKickass
14 лютого 2024, 15:49
#
Ну то закривайте й від'їзжайте, бо є враження що дехто може тільки ротом.
+
0
Riojas
Riojas
14 лютого 2024, 16:00
#
Комментарий из серии «не нравится — сдавайте гражданство», при том что выйти из украинского гражданства по желанию невозможно в принципе…
+
0
innapcholko
innapcholko
14 лютого 2024, 16:05
#
Все проще — перестанем светить доходы для налоговой Украины.
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
14 лютого 2024, 16:54
#
И много засветили своих доходов, отдыхая на Бали…
+
+75
Riojas
Riojas
14 лютого 2024, 15:21
#
Счета блокировать через суд не пробовали? Ну как тем самым «ухилянтам»? А то против военнообязанного Миколи у нас библейские кары, а к крупному бизнесу, который не заводит миллионы валюты, мы можем обратиться и попросить.
+
+15
SamBB
SamBB
14 лютого 2024, 15:47
#
Ну вірно, як самим собі рахунки блокувати?в ВР самі лобісти і сидять.
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
14 лютого 2024, 16:56
#
Блокировка счетов в укрбанках никак не может повлиять
на возврат валютных средств из иностранных юрисдикций…

А вот просьба главы НБУ — может повлиять, если ему будет
отказано той или иной компанией-экспортером…
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