Індекс акцій найбільших американських компаній S&P 500 показав ріст 14-й тиждень поспіль, що було востаннє у 1972 році. Окрім цього індекс досяг позначки 5 тис пунктів вперше в історії. Про це пише MarketWatch.
Індекс S&P 500 пробив позначку 5 тисяч й оновив рекорд з 1972 року
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Від початку року S&P 500 додав майже 6%, а за останній рік 21%. Цей індекс включає 500 акцій найбільших за капіталізацією компаній США і є зазвичай показником загальної тенденції на ринку.
Ріст індексу S&P 500 від його створення у 1957 році / Джерело: Google
Згідно з даними Dow Jones, у п’ятницю індекс вперше закрився вище 5000 пунктів, що стало його 10-м рекордом за рік.
Правда, S&P 500 — не єдиний великий індекс фондового ринку США, який у п’ятницю здобув історичну виграшну серію. Nasdaq також демонструє ріст 14-й тиждень й наближається до оновлення історичного рекорду у 16 тис пунктів.
Nasdaq включає більше ніж 3 тисячі компаній як американських, так і іноземних й вважається головним показником для технологічного сектору.
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