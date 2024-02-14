МВФ відкрив трастовий фонд для підтримки економічних реформ в Україні

Міжнародний валютний фонд оголосив про офіційне відкриття нового трастового фонду для підтримки економічних та фінансових реформ в Україні протягом наступних п'яти років.

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Що відомо

Мета фонду — залучити $65 мільйонів від країн-донорів.



Ініціативу створення Фонду розвитку потенціалу України було представлено у Києві. Початкові ресурси фонду становили $16,5 млн. Ці кошти надано Латвією, Литвою, Нідерландами, Словаччиною та Японією.



Початковий план роботи фонду передбачає виділення $27,5 млн на підтримку основних напрямів програми реформ України, повідомили у МВФ.

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До областей, яким буде надано підтримку, входять: фіскальні реформи (включаючи мобілізацію доходів, управління державними фінансами та політику витрат); монетарна політика; політика фінансового сектора; антикорупційна політика; збір та розповсюдження даних.



Зазначені кошти допоможуть покрити витрати на операції МВФ з розвитку потенціалу України в період з 2024 по 2028 рік.

Адміністрація президента Джо Байдена наголошує на успіхах України у боротьбі з корупцією та реформуванні економіки.

Нагадаємо

Як писав «Мінфін», МВФ озвучив економічні досягнення України та наголосив на необхідності $42 млрд фінансування.