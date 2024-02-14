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14 лютого 2024, 11:28

МВФ відкрив трастовий фонд для підтримки економічних реформ в Україні

Міжнародний валютний фонд оголосив про офіційне відкриття нового трастового фонду для підтримки економічних та фінансових реформ в Україні протягом наступних п'яти років.

Міжнародний валютний фонд оголосив про офіційне відкриття нового трастового фонду для підтримки економічних та фінансових реформ в Україні протягом наступних п'яти років.► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниЩо відомоМета фонду — залучити $65 мільйонів від країн-донорів.
Фото:depositphotos

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що відомо

Мета фонду — залучити $65 мільйонів від країн-донорів.

Ініціативу створення Фонду розвитку потенціалу України було представлено у Києві. Початкові ресурси фонду становили $16,5 млн. Ці кошти надано Латвією, Литвою, Нідерландами, Словаччиною та Японією.

Початковий план роботи фонду передбачає виділення $27,5 млн на підтримку основних напрямів програми реформ України, повідомили у МВФ.

Читайте також: «Заслужила підтримку»: МВФ наголошує на необхідності фінансування України на $42 млрд

До областей, яким буде надано підтримку, входять: фіскальні реформи (включаючи мобілізацію доходів, управління державними фінансами та політику витрат); монетарна політика; політика фінансового сектора; антикорупційна політика; збір та розповсюдження даних.

Зазначені кошти допоможуть покрити витрати на операції МВФ з розвитку потенціалу України в період з 2024 по 2028 рік.

Адміністрація президента Джо Байдена наголошує на успіхах України у боротьбі з корупцією та реформуванні економіки.

Нагадаємо

Як писав «Мінфін», МВФ озвучив економічні досягнення України та наголосив на необхідності $42 млрд фінансування.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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