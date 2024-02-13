Сенат США у вівторок, 13 лютого, у фінальному голосуванні підтримав законопроєкт про іноземне фінансування, який передбачає $60,06 млрд на підтримку України, в тому числі $7,85 млрд на пряму бюджетну допомогу.
13 лютого 2024, 13:00
Фінальне голосування. Сенат США підтримав $60 млрд для України
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Після Сенату законопроєкт ще повинна затвердити Палата представників. Її спікер учора дав зрозуміти, що Палата не погодиться із законопроєктом Сенату, бо він не врегульовує питання кордону США.
Загальний розподіл допомоги України у законопроєкті про іноземне фінансування перед голосуванням наводила глава посольства в США Оксана Маркарова.
Читайте: Сенат США оприлюднив законопроєкт про допомогу Україні
Допомога Україні
На засіданні 8 лютого Сенат США підтримав процедурне голосування за подальший розгляд законопроєкту про виділення додаткової допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню у розмірі $95,34 млрд.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 50
https://www.washingtonpost.com/politics/2024/02/12/house-ukraine-johnson-senate/
Но сейчас как всегда налетят те, кто будет заявлять про очередную перемогу или рассказывать про Орбана :)
А если Майк Джонсон не поставит даже на голосование в Конгресс подобный проект или поставит его пакетом вместе с жёстким законом о границе — то шансов немного судя по всему.
Джонсон выступил против. Обойти его можно только через очень редкую процедуру congressional letter, но она редкая потому, что в такой петиции нужно призвать голоса из другой партии, а это считается грубейшим нарушением партийной дисциплины и фактически конец карьеры для конгрессмена. Это Сенаторы имеют «личный бренд», в Палату Представителей избираются под брендом партии или ее лидера (Трампа/Байдена).
https://www.washingtonpost.com/politics/2024/02/12/house-ukraine-johnson-senate/
Проблема для congressional letter, что проявится как раз «часовая бомба» у демократов как их фракция PDA, о которой я говорил. Как левые либералы они голосуют против Израиля как «террориста в Газе». На голосовании по Израилю они значительную часть этих 180 голосов против пакета и сейчас их не устраивает именно Израиль, а не Украина. Поэтому подписывать никакое письмо они не будут, нужно еще 40−50 голосов республиканцев как минимум.
Однако Джонсон и это предусмотрел. Он же говорит о том, что будет разрабатывать «свой законопроект». Какой смысл республиканцам перебегать к демократам, если их спикер уже «занят темой» и по факту не отказал и в помощи Украине?
Вопрос в том, что Джонсон будет этим заниматься до избрания Трампа.
https://www.theguardian.com/us-news/2024/feb/06/republicans-israel-aid-bill-fails-house-vote
Поэтому это последнее что смог сделать Сенат для Украины.
Можно сказать история завершена.
Тем не менее, акт последней надежды в конце месяца возможен, но вероятность успеха не выше 10%.
Я думаю гривна валилась сегодня потому, что брокеры следили за Джонсоном и сразу после его твита начали выходить в доллар из гривны.
На деле я следил за этой сагой с помощью как за лихим сюжетом и в чем-то поворотным моментом Истории.
Но уже все решено. Просто кто поумнее это уже понял, остальные будут получать последствия.
Чудо конечно возможно, но я не люблю игры с шансами 1:10
🤣🤣🤣
Нет больше «дедов Рейгана» как влиятельной фракции у республиканцев.
Республиканская партия целиком под влиянием Трампа и сплотилась вокруг него, что естественно перед выборами.
Макконел на деле еще очень стар и болен. Он завершает свою карьеру в любом случае.
Потом какой эстеблишмент, если у Митча из 49 сенаторов остались в союзниках 9??? Он маргинал, который идет против своей партии. Именно так это Трамп и Джонсон и заявляют.
Как верно писало CNN именно трамписты и есть новый республиканский эстеблишмент.
Вопросы:
1. Когда это появится? До выборов не так и много времени, а логистика оружия занимает многие месяцы от момента как появляются деньги.
2. Какие условия? Будет ли Джонсон/Трамп требовать от ЕС стать поручителем по кредиту, т.к. украинские элиты практически через СМИ сообщают народу, что не будут отдавать долги. Это услышали в США.
На деле Джонсон только сегодня заявил, что будет делать новый законопроект. Кроме основных тезисов из речи Трампа о нем ничего неизвестно. Даже подготовка в комитетах Палаты Представителей — месяцы.
А там и выборы.
Чем возвращать?
Сейчас ещё есть достаточные запасы в ЗВР, есть возможность некоторые деньги получать через ОВГЗ + некоторые другие шаги (например, попросить гос. предприятия выплатить раньше времени дивиденды государству и т. п.).
Ощущение нехватки валюты скорее всего если начнётся — то это если не будет внешней помощи или она будет слишком маленькой. Тогда при сильном похудании ЗВР, а также если не будет достаточно новых ОВГЗ чтобы перекрывать потребности — вполне реальна девальвация (вряд ли резкая, скорее постепенная, но возможно и более высокими темпами чем раньше).
А вот если говорить про долгосрочную тенденцию, то при отсутствии внешних вливаний долгое время — уже вряд ли можно будет говорить о временных колебаниях, а о совсем другой тенденции.
Робин Гуд, Mike Bondarenko він же Investik він же Ivesticus.
🤣🤣🤣🤣🤣
Всех IT-шников устроит 100 гривен за доллар. Да, вы будете нам прислуживать в ресторане за копейки. Не нравится? Ну работайте также на экспорт. Кто вам мешает?
Текущий курс абсолютно несправедливый для экспортеров Украины и по факту разновидность налога на их доходы. Справедливый — не менее 70 гривен за доллар.
Бот-копирайтер, это далеко не IT-шник, за сотню постов тебе максимум на шаурму дадут, в ресторан он собрался. 🤡
IT-шники знают цену работы за ПК потому никакой IT-шник висеть на форуме и сутками посты писать не будет, тем более форумы чужой страны и на темы которые его не касаются.
Сколько платят «ботам-копирейтерам» — думаю копейки и это неблагодарное занятие, несравнимо с тем что зарабатывается в некоторых направлениях IT даже за часа непродуктивной работы, и даже если этот час был посвящён переписке и т. п. :)
Если же где-то есть боты, то думаю такие боты пишут стандарные тексты из серии российской пропаганды и их несложно выявить без какой-либо аналитики, постят их и уходят, да и темы там совсем другие. И пишут на более популярных сайтах, где не составляет большого труда увидеть проплаченный пост.
А представить себе «бота» активно переписывающегося в одной из дискуссий с одним пользователем, где эту переписку скорее всего уже почти никто не прочитает — и думать что за это платят — наверное очень сложно :) Просто мои мысли вслух, хотя понятно всегда будут те кто будет считать ботами много кого, кто пишет длинные сообщения и что-то умнее чем «курс 33 через неделю» или «де там Орбан».
Поэтому не считаю Investika ботом, скорее просто человеком-аналитиком, у которого есть интерес выражать свои мысли. И немало из них очень интересных.
Но это лишь моё мнение, а выводы пусть для себя каждый сам делает :)
А если не будет помощи и будет девальвация — ну как и у всех кто зарабатывает в валюте — можно получить больше гривен таким образом если для чего-то нужно :), а тут у меня есть некоторые мысли на будущее (банкам что нужно позакрывать например, чтобы не висело и др.) Но это не настолько важно и не главная причина, больше я бы сказал аналитический интерес ;)
Некоторое время будет амортизировать ситуацию ЗВР и пирамида ОВГЗ с отсрочкой проблем просто на несколько месяцев. Далее начнет просто банально работать «закон сохранения денег». Думаю если НБУ сможет без паники девальвировать гривну на 25%, то это будет еще очень профессиональная работа НБУ.
Военные последствия намного сложнее финансовых. Можно прогнозировать быстро сокращение запасов ракет для ПВО. Намного больше будет долетать по объектам инфраструктуры даже в Киеве. Я не думаю, что этого хватит для прорыва фронта, но без США начнутся натуральные бомбежки городов. Сбивать баллистические ракеты может только Патриот, а россияне к своим еще у КНДР купили и уже обстреливают ими Харьков. Ракеты Патриота очень дороги, особенно в варианте ПРО — $8 млн за 1 штуку. Плюс на них очередь.
Мне кажется, что через несколько месяцев закончится ситуация в тыловых городах, что «войны как бы и нет», т.к. зонтик ПВО перестанет уже так работать как сейчас.
Всё это наталкивает на сомнения Вашего местоположения или истинной цели на этом сайте.
После того как все побегут в ЕС даже на велосипедах, недвижка обвалится. Просто все начнут ее продавать. Зачем вам квартира в Украине, если вы в Праге и не собираетесь возвращаться в страну, где в любой момент снова вспыхнет война и закроют границы?
А так, не думаю, что будут сильно писать много дальше. Меня занимала эта сага просто закрученностью сюжета, но она уже вышла в эндшпиль.
Судя по количеству времени зависания на этом форуме, Вы явно ни в чем не нуждающийся человек даже по американским меркам, ну или бедный укр.копирайтер который просто сутками на работе. 🤣🤣🤣
И по американским меркам я действительно довольно обеспеченный человек. Сиэтл не дешевый город в понятиях США.
И хватить сводить дискуссию о голосованиях в Конгрессе США на демагогию. Что вы сейчас делаете известный демагогический прием argumentum ad hominem.
Иными словами, полностью обкакавшись по теме самого вопроса и не имея по ней аргументов, концентрируетесь на личности оппонета.
Даже в Риме вас бы вышвырнули за дверь в приличном обществе, т.к. что это демагогия у них в школе даже детям говорили.
Я не говорю о изучении «анонимных тг-каналов», и кучи прочих «источников» на основании которых Вы делаете свои феноменальные «умо»заключения.
🤣
А так тут есть товарищи с 40000+ постов и 60000+ комментариев :)
Ваше поверхностное мышление оно поверхностно везде, если Вы уж добрались до профиля, то «капля в море» регистрируется каждую неделю по новой, Mike Bondarenko он только 7 дней и 200 постов (и сами его посты в разы больше чем удругих). Одно Вы правильно заметили, что все они в темах где можно разгонять «всё пропало».
К примеру у меня 5тыс, но за 12 лет, хотя тоже пишу часто.
У меня больше 800 за всё время, но пишу волнами — если есть интересные темы или комментарии на которые решаю ответить — могу написать много, могу просто ничего не писать неск. дней, сейчас просто интересных тем про помощь США/ЕС больше — поэтому и поводов написать больше :) А как будут обсуждать малоинтересные темы типа «в каком украинском банке депозит на 1% годовых больше» — то там особо и нечего писать :)
Я совершенно уверен, что мы с вами тут пишет временно, т.к. нам просто очевиден исторический момент. У меня есть коллега по бизнесу у которого большая компания сейчас на Кипре. Он много пишет в Телеграм чат один закрытый, но для бизнесменов, часть нищебродов с ларьками для шавермы или вообще работающие по найму за копейки как Матроскин ему пишут такую ахинею. Ты же тут ИПСО и тому подобное. Что человек просто хочет принять как-то участие в историческом моменте хотя бы своим мнением в их головенке и жалком существовании вообще не укладывается.
Интересный еще момент я заметил чисто по бизнесу, что быть «патриотом» в Украине скорейший путь к банкроству. Даже в Телеге в чатике у нас на деле часть акков историческая, большая часть обанкротилась еще в 2014 м и сейчас работает охранниками или «свободная касса». На деле они просто игнорировали тот факт, что бизнес штука циничная с если ты не работаешь в ВПК, то вязать его с патриотизмом это способ разрушить.
Я тоже думаю что это временно.
Интересный еще момент я заметил чисто по бизнесу, что быть «патриотом» в Украине скорейший путь к банкроству.
100%, всё так, в этом смысле многие любят кричать про «патриотизм», мол надо платить налоги коррупционерам в стране, которую считают «гаванью» грязных денег и теневой экономики, а также регистрировать/развивать бизнес там где его завтра в порядке вещей «отжать» в виде «маски-шоу» в офисе с изъятием компьютеров и серверов (кто знает что такое даже несколько часов простоя в более-менее серьёзном IT бизнесе — всё прекрасно понимает).
Уж лучше я не буду кричать про «патриотизм», вести свой бизнес в стране с нормальными законами и жить там же платить налоги и жить, чем верить во все эти сказки от властей Украины и украинских СМИ.
Так что время всё покажет.
52 млрд. дол це війск. і т.і. підтримка.