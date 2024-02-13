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13 лютого 2024, 13:00

Фінальне голосування. Сенат США підтримав $60 млрд для України

Сенат США у вівторок, 13 лютого, у фінальному голосуванні підтримав законопроєкт про іноземне фінансування, який передбачає $60,06 млрд на підтримку України, в тому числі $7,85 млрд на пряму бюджетну допомогу.

Сенат США у вівторок, 13 лютого, у фінальному голосуванні підтримав законопроєкт про іноземне фінансування, який передбачає $60,06 млрд на підтримку України, в тому числі $7,85 млрд на пряму бюджетну допомогу.►Підписуйтесь на сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новиниПісля Сенату законопроєкт ще повинна затвердити Палата представників.
Фото:depositphotos

►Підписуйтесь на сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Після Сенату законопроєкт ще повинна затвердити Палата представників. Її спікер учора дав зрозуміти, що Палата не погодиться із законопроєктом Сенату, бо він не врегульовує питання кордону США.

Загальний розподіл допомоги України у законопроєкті про іноземне фінансування перед голосуванням наводила глава посольства в США Оксана Маркарова.

Читайте: Сенат США оприлюднив законопроєкт про допомогу Україні

Допомога Україні

На засіданні 8 лютого Сенат США підтримав процедурне голосування за подальший розгляд законопроєкту про виділення додаткової допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню у розмірі $95,34 млрд.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 50

+
+84
Робин Гуд
Робин Гуд
13 лютого 2024, 13:11
#
Майк Джонсон уже сказал что отклонит этот законопроект:

https://www.washingtonpost.com/politics/2024/02/12/house-ukraine-johnson-senate/

Но сейчас как всегда налетят те, кто будет заявлять про очередную перемогу или рассказывать про Орбана :)
+
0
BatonUA
BatonUA
13 лютого 2024, 13:43
#
Там допомога ще й Ізраїлю. В мене є надія на єврейських лобістів
+
0
Робин Гуд
Робин Гуд
13 лютого 2024, 15:13
#
За помощь Израилю были отдельные законопроекты, но их не хотят демократы, потому что нет помощи Украине в них. То есть видимо Израиль не сильно-то для них выглядит срочно нуждающимся.

А если Майк Джонсон не поставит даже на голосование в Конгресс подобный проект или поставит его пакетом вместе с жёстким законом о границе — то шансов немного судя по всему.
+
+38
Mike Bondarenko
Mike Bondarenko
13 лютого 2024, 13:17
#
На самом деле с помощью США сага закончилась практически совсем. Ее не будет с вероятностью примерно 90%.

Джонсон выступил против. Обойти его можно только через очень редкую процедуру congressional letter, но она редкая потому, что в такой петиции нужно призвать голоса из другой партии, а это считается грубейшим нарушением партийной дисциплины и фактически конец карьеры для конгрессмена. Это Сенаторы имеют «личный бренд», в Палату Представителей избираются под брендом партии или ее лидера (Трампа/Байдена).

https://www.washingtonpost.com/politics/2024/02/12/house-ukraine-johnson-senate/

Проблема для congressional letter, что проявится как раз «часовая бомба» у демократов как их фракция PDA, о которой я говорил. Как левые либералы они голосуют против Израиля как «террориста в Газе». На голосовании по Израилю они значительную часть этих 180 голосов против пакета и сейчас их не устраивает именно Израиль, а не Украина. Поэтому подписывать никакое письмо они не будут, нужно еще 40−50 голосов республиканцев как минимум.

Однако Джонсон и это предусмотрел. Он же говорит о том, что будет разрабатывать «свой законопроект». Какой смысл республиканцам перебегать к демократам, если их спикер уже «занят темой» и по факту не отказал и в помощи Украине?

Вопрос в том, что Джонсон будет этим заниматься до избрания Трампа.


https://www.theguardian.com/us-news/2024/feb/06/republicans-israel-aid-bill-fails-house-vote

+
+45
Mike Bondarenko
Mike Bondarenko
13 лютого 2024, 13:19
#
Есть еще момент. Голосование в Сенате показало фактически конец карьеры Митча Макконела. Из 17 республиканцев после звонков Трампа у него осталось только 9 сторонников. Это 59 голосов сенаторов. Тут повезло, что проголосовали за начало обсуждения и конечный законопроект голосуют 51 голосом. Но чтобы поставить новый закопроект нужно 60 голосов, а у Митча их больше нет. Трамп его сокрушил. Думаю он уйдет из политики через 1 год, как уже и заявил.

Поэтому это последнее что смог сделать Сенат для Украины.

Можно сказать история завершена.
+
+30
Mike Bondarenko
Mike Bondarenko
13 лютого 2024, 13:25
#
Те кто ставят на 10% на чудо с congressional letter, то процедурно оно не может появится до конца месяца, т.к. в повестке Палаты Представителей нет свободного места. А повестку формирует Джонсон.

Тем не менее, акт последней надежды в конце месяца возможен, но вероятность успеха не выше 10%.

Я думаю гривна валилась сегодня потому, что брокеры следили за Джонсоном и сразу после его твита начали выходить в доллар из гривны.
+
+10
Criptor82
Criptor82
13 лютого 2024, 13:29
#
Mike. 10%? Ну-ну:))
+
0
Mike Bondarenko
Mike Bondarenko
13 лютого 2024, 13:33
#
Скорее 7%. Могу заключить с вами пари на деньги, если хотите.
+
+73
Criptor82
Criptor82
13 лютого 2024, 13:37
#
Mike. Якщо ви мені вишлете гроші після вашої поразки, то у мене будуть проблеми. Скажуть що я отримую гроші від російської розвідки :))
+
0
Mike Bondarenko
Mike Bondarenko
13 лютого 2024, 14:01
#
Вы просто знаете, что продуете пари. Наверняка сами уже в очереди в обменник. Патриотизм на обед не съешь.

На деле я следил за этой сагой с помощью как за лихим сюжетом и в чем-то поворотным моментом Истории.

Но уже все решено. Просто кто поумнее это уже понял, остальные будут получать последствия.

Чудо конечно возможно, но я не люблю игры с шансами 1:10
+
0
Prya
Prya
13 лютого 2024, 14:03
#
Реальная история круче любой художки…
+
0
Criptor82
Criptor82
13 лютого 2024, 15:38
#
Майкі я просто не полюбляю балаболити ;) а в чергах не навиджу стояти з дитинства, тим паче не бачу причин чому мені бігти в обмінник, у мене не має овгз та депозитів у гривні. Куди я інвестую не вважаю потрібним виносити на загал (мало що:)) Не бачу підстав і для різкої девальвації найближчим часом. Тих 8 млр$ фінпідтримки, що в законопроекті Байдена, не є якоюсь космічною сумою бонусів, без якої ніяк :) напишіть краще людям що на форумі що насправді з 60 млрд. ми отримаємо лише 8, все інше піде американським корпораціям, Пентагону, союзникам по НАТО
+
+40
Criptor82
Criptor82
13 лютого 2024, 13:32
#
Mike. Звідки такі висновки? Давайте першоджерело хто, кому, коли дзвонив. Макконел це істеблішмент, а те, що пишете ви викликає тільки посмішку:)
+
+35
matroskin
matroskin
13 лютого 2024, 13:43
#
Якщо Ви почитаєте його коментарі, то йому особисто звітують всі розвідки та президенти світу, правда через «анонімний телеграм-канал».
🤣🤣🤣
+
+25
Criptor82
Criptor82
13 лютого 2024, 14:15
#
В телеграм-каналах щей не таке напишуть:) я вже не дочекаюсь голосування в Палаті Представників. Mike пише, що Джонсон — «син Трампа» :) не поставить законопроект на голосування, для мене це все одно що спікер візьме і плюне на Конституцію, як ображена дівчина, і скаже, поки Байден на мені не одружиться, зуби чистити не буду:)
+
+15
Mike Bondarenko
Mike Bondarenko
13 лютого 2024, 13:52
#
Крушение Макконела обсуждают СМИ уже несколько месяцев. Он не может 5 месяцев побороть влияние Трампа на сенаторов.

Нет больше «дедов Рейгана» как влиятельной фракции у республиканцев.

Республиканская партия целиком под влиянием Трампа и сплотилась вокруг него, что естественно перед выборами.

Макконел на деле еще очень стар и болен. Он завершает свою карьеру в любом случае.

Потом какой эстеблишмент, если у Митча из 49 сенаторов остались в союзниках 9??? Он маргинал, который идет против своей партии. Именно так это Трамп и Джонсон и заявляют.

Как верно писало CNN именно трамписты и есть новый республиканский эстеблишмент.
+
0
Prya
Prya
13 лютого 2024, 13:58
#
Спасибо за то, что доносите до нас правду, какой бы неприглядной она не могла тут показаться
+
0
Riojas
Riojas
13 лютого 2024, 13:27
#
То есть леваки против Израиля, трамписты против границы (считают предложенное совершенно недостаточным), а мы вроде как мимо проходили? Спасибо Байдену, угораздило же решить все это пропихнуть одним пакетом… они же реально будут это до выборов перекладывать слева направо и справа налево.
+
0
Mike Bondarenko
Mike Bondarenko
13 лютого 2024, 13:32
#
Я думаю, что Джонсон как «сын Трампа» сейчас будет воплощать ровно то, что Трамп сказал на митинге, а именно делать свой законопроект с займом Украине вместе гранта. Скорее всего там не будет бюджетных траншей, но будет предоставляться займ на покупку оружия.

Вопросы:
1. Когда это появится? До выборов не так и много времени, а логистика оружия занимает многие месяцы от момента как появляются деньги.
2. Какие условия? Будет ли Джонсон/Трамп требовать от ЕС стать поручителем по кредиту, т.к. украинские элиты практически через СМИ сообщают народу, что не будут отдавать долги. Это услышали в США.

+
0
Riojas
Riojas
13 лютого 2024, 13:39
#
Вопрос 0 — будет ли этот закон делаться, чтобы он в итоге был принят и заработал, или это мертворожденный проект с целью «дотянуть до выборов и показать, что мы очень старались в процессе». Даже Трамп должен понимать, что этот кредит никто не будет отдавать.
+
0
Mike Bondarenko
Mike Bondarenko
13 лютого 2024, 13:44
#
Поэтому я думаю, что Трамп будет требовать поручителей от ЕС по долгам. Это вот большой вопрос согласятся ли на этой европейцы.

На деле Джонсон только сегодня заявил, что будет делать новый законопроект. Кроме основных тезисов из речи Трампа о нем ничего неизвестно. Даже подготовка в комитетах Палаты Представителей — месяцы.

А там и выборы.
+
0
Riojas
Riojas
13 лютого 2024, 13:43
#
Вот тоже чудесное интервью от «окружения Трампа» https://www.independent.co.uk/news/world/americas/us-politics/elon-musk-russia-ukraine-starlink-putin-zelensky-b2495137.html
+
+10
w33
w33
13 лютого 2024, 13:44
#
Насправді чорний ринок майже не реагує на ці новини, хоча міняли пробують створити ажіотаж, але не вдається
+
+45
Mike Bondarenko
Mike Bondarenko
13 лютого 2024, 13:55
#
Ну тык есть пирамида ОВГЗ для прикрытия кассового разрыва Правительства примерно 2−3 месяца. Вопрос в том, что банки придут через 2−3 месяца и за этими деньги и еще за процентами.

Чем возвращать?
+
0
Робин Гуд
Робин Гуд
13 лютого 2024, 15:25
#
Чёрный рынок, как правило, вырывается по курсу сильно вперёд только если в официальных источниках (банки, легальные обменники и др.) покупка валюты недоступна. В остальном — когда валюта доступна — то особой разницы заметно не будет и искусственно ажиотаж вряд ли получится создать (в т.ч. долгосрочно).

Сейчас ещё есть достаточные запасы в ЗВР, есть возможность некоторые деньги получать через ОВГЗ + некоторые другие шаги (например, попросить гос. предприятия выплатить раньше времени дивиденды государству и т. п.).

Ощущение нехватки валюты скорее всего если начнётся — то это если не будет внешней помощи или она будет слишком маленькой. Тогда при сильном похудании ЗВР, а также если не будет достаточно новых ОВГЗ чтобы перекрывать потребности — вполне реальна девальвация (вряд ли резкая, скорее постепенная, но возможно и более высокими темпами чем раньше).
+
0
w33
w33
13 лютого 2024, 15:46
#
Вже курс пішов назад, ажіотаж не вдалося підняти, тепер гойдалка вниз
+
0
Робин Гуд
Робин Гуд
13 лютого 2024, 15:59
#
Насколько пошёл назад? Не Вы ли писали много раз что «скоро будет 33» и где он? Вы смотрите на дистанции, а не колебания на 2−3 недели. Увеличился несколько дней перед НГ, сейчас снизился — это обычные колебания, которые много раз происходили в истории грн/доллар. Даже не стоит внимания.

А вот если говорить про долгосрочную тенденцию, то при отсутствии внешних вливаний долгое время — уже вряд ли можно будет говорить о временных колебаниях, а о совсем другой тенденции.
+
+40
matroskin
matroskin
13 лютого 2024, 13:39
#
Як це не парадоксально, але найбільш переживають щоб Україні бува чогось не дали, люди які з неї виїхали ще до повномаштабного вторгнення.(ну принаймні так вони тут писали):
Робин Гуд, Mike Bondarenko він же Investik він же Ivesticus.
🤣🤣🤣🤣🤣
+
+45
Mike Bondarenko
Mike Bondarenko
13 лютого 2024, 13:42
#
Пардон, но все украинцы получающие доход в валюте могут открывать шампанское. Вообще-то текущий курс гривны чистый грабеж IT-сектора Украины.

Всех IT-шников устроит 100 гривен за доллар. Да, вы будете нам прислуживать в ресторане за копейки. Не нравится? Ну работайте также на экспорт. Кто вам мешает?

Текущий курс абсолютно несправедливый для экспортеров Украины и по факту разновидность налога на их доходы. Справедливый — не менее 70 гривен за доллар.
+
+85
matroskin
matroskin
13 лютого 2024, 13:47
#
Вам не надоело врать постоянно.
Бот-копирайтер, это далеко не IT-шник, за сотню постов тебе максимум на шаурму дадут, в ресторан он собрался. 🤡
IT-шники знают цену работы за ПК потому никакой IT-шник висеть на форуме и сутками посты писать не будет, тем более форумы чужой страны и на темы которые его не касаются.
+
0
Робин Гуд
Робин Гуд
13 лютого 2024, 14:34
#
Лично мне не кажется что это враньё, довольно много IT-шников реально продуктивно работают только 2−3 часа в день, остальное время есть чтобы и подумать и позаниматься творчеством для написания, особенно пока ждёшь какие-то процессы :) IT очень разная сфера, смотря что делать.

Сколько платят «ботам-копирейтерам» — думаю копейки и это неблагодарное занятие, несравнимо с тем что зарабатывается в некоторых направлениях IT даже за часа непродуктивной работы, и даже если этот час был посвящён переписке и т. п. :)

Если же где-то есть боты, то думаю такие боты пишут стандарные тексты из серии российской пропаганды и их несложно выявить без какой-либо аналитики, постят их и уходят, да и темы там совсем другие. И пишут на более популярных сайтах, где не составляет большого труда увидеть проплаченный пост.

А представить себе «бота» активно переписывающегося в одной из дискуссий с одним пользователем, где эту переписку скорее всего уже почти никто не прочитает — и думать что за это платят — наверное очень сложно :) Просто мои мысли вслух, хотя понятно всегда будут те кто будет считать ботами много кого, кто пишет длинные сообщения и что-то умнее чем «курс 33 через неделю» или «де там Орбан».

Поэтому не считаю Investika ботом, скорее просто человеком-аналитиком, у которого есть интерес выражать свои мысли. И немало из них очень интересных.

Но это лишь моё мнение, а выводы пусть для себя каждый сам делает :)
+
0
Робин Гуд
Робин Гуд
13 лютого 2024, 14:37
#
И не стоит забывать что у IT-шников как правило высокая скорость набора текста (400−500 символов в минуту), т. е. комментарий до 1000−1500 символов если есть мысль что именно написать — пишется около 5 минут. Это не так и много времени требует как кажется.
+
+15
Mike Bondarenko
Mike Bondarenko
13 лютого 2024, 14:43
#
Ну как бы, да))) Я тут недавно посмотрел текст программ, которые написал уже. Вообще-то там за 1 миллион строк)) Правда не весь код мой, но большая часть. Поэтому скорость набора слепой печати очень высокая. Это же профессиональный навык.
+
+15
Олександр Сундуков
Олександр Сундуков
13 лютого 2024, 15:39
#
Навіщо тобі 100 гривень за долар якщо ти живеш в Сіетлі? Там гривні в ресторанах не приймають
+
0
Робин Гуд
Робин Гуд
13 лютого 2024, 14:06
#
Не сказал бы что сильно переживаю, просто последнее время увлёкся этой темой и интересно наблюдать за коррупционерами, как они выкручиваются после своих обещаний про план, А и дальше продолжают разворовывать, вместо реальных реформ. И интересно читать западные СМИ на фоне вранья украинских политиков и СМИ.

А если не будет помощи и будет девальвация — ну как и у всех кто зарабатывает в валюте — можно получить больше гривен таким образом если для чего-то нужно :), а тут у меня есть некоторые мысли на будущее (банкам что нужно позакрывать например, чтобы не висело и др.) Но это не настолько важно и не главная причина, больше я бы сказал аналитический интерес ;)
+
+45
Mike Bondarenko
Mike Bondarenko
13 лютого 2024, 14:21
#
Что будет дальше с нашим воришками понятно.

Некоторое время будет амортизировать ситуацию ЗВР и пирамида ОВГЗ с отсрочкой проблем просто на несколько месяцев. Далее начнет просто банально работать «закон сохранения денег». Думаю если НБУ сможет без паники девальвировать гривну на 25%, то это будет еще очень профессиональная работа НБУ.

Военные последствия намного сложнее финансовых. Можно прогнозировать быстро сокращение запасов ракет для ПВО. Намного больше будет долетать по объектам инфраструктуры даже в Киеве. Я не думаю, что этого хватит для прорыва фронта, но без США начнутся натуральные бомбежки городов. Сбивать баллистические ракеты может только Патриот, а россияне к своим еще у КНДР купили и уже обстреливают ими Харьков. Ракеты Патриота очень дороги, особенно в варианте ПРО — $8 млн за 1 штуку. Плюс на них очередь.

Мне кажется, что через несколько месяцев закончится ситуация в тыловых городах, что «войны как бы и нет», т.к. зонтик ПВО перестанет уже так работать как сейчас.
+
+65
matroskin
matroskin
13 лютого 2024, 14:28
#
Если для Вас всё здесь так плохо и бесперспективно, разумно было б искать работу и обживаться там, Вы же сутками висите тут и рассказываете о плохих чиновниках и ТЦК, хотя ни то ни другое Вас как бы волновать не должно.
Всё это наталкивает на сомнения Вашего местоположения или истинной цели на этом сайте.
+
+15
Mike Bondarenko
Mike Bondarenko
13 лютого 2024, 14:33
#
В данный момент я вынужден заниматься как раз не работой, а последствия войны. У меня погиб на войне родственник и я стал наследником. Сейчас приходится в темпе вальса продавать недвижимость пока не пришел Трамп и границы не открылись

После того как все побегут в ЕС даже на велосипедах, недвижка обвалится. Просто все начнут ее продавать. Зачем вам квартира в Украине, если вы в Праге и не собираетесь возвращаться в страну, где в любой момент снова вспыхнет война и закроют границы?

А так, не думаю, что будут сильно писать много дальше. Меня занимала эта сага просто закрученностью сюжета, но она уже вышла в эндшпиль.
+
+25
matroskin
matroskin
13 лютого 2024, 14:36
#
Я напомню, что на той неделе, будучи Инвестусом, Вы мне писали, что давно выехали в США где и находитесь в данное время. 🤡🤡🤡
Судя по количеству времени зависания на этом форуме, Вы явно ни в чем не нуждающийся человек даже по американским меркам, ну или бедный укр.копирайтер который просто сутками на работе. 🤣🤣🤣
+
0
Mike Bondarenko
Mike Bondarenko
13 лютого 2024, 14:41
#
Я и нахожусь сейчас в США, но вынужлен общаться по Zoom с адвокатами в Украине из-за продажи семейной недвижимости. Как-то не очень хотят украинские адвокаты и нотариусы просыпаться ночью, даже если мне это надо.

И по американским меркам я действительно довольно обеспеченный человек. Сиэтл не дешевый город в понятиях США.
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0
matroskin
matroskin
13 лютого 2024, 14:43
#
Я не о городе, о к-ве времени которое Вы можете позволить себе ежедневно тратить в никуда и ни о чем. 🤣
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+15
Mike Bondarenko
Mike Bondarenko
13 лютого 2024, 14:47
#
Вы просто нищеброд и никогда не занимались проблемами операции с недвижкой. Там делаешь действие и сидишь тупо и ждешь какой бумажки. Не суди по своему нищенскому образу жизни о других.

И хватить сводить дискуссию о голосованиях в Конгрессе США на демагогию. Что вы сейчас делаете известный демагогический прием argumentum ad hominem.

Иными словами, полностью обкакавшись по теме самого вопроса и не имея по ней аргументов, концентрируетесь на личности оппонета.

Даже в Риме вас бы вышвырнули за дверь в приличном обществе, т.к. что это демагогия у них в школе даже детям говорили.
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+40
matroskin
matroskin
13 лютого 2024, 14:51
#
Я вообще то писал об этом форуме, где 50% постов Ваши, 30% «иностранца» РобинГуда, ну и 20% остальных хх тыс. пользователей.
Я не говорю о изучении «анонимных тг-каналов», и кучи прочих «источников» на основании которых Вы делаете свои феноменальные «умо»заключения.
🤣
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0
Робин Гуд
Робин Гуд
13 лютого 2024, 15:02
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Думаю это немного ложное впечатление. Если посмотреть на количество постов (статистика доступна в профиле) моих, Mike (Investik) — это капля в море даже на Минфине. Разве что по объёму могут выделяться несколько посты, но это лишь визуальый эффект :) И то такая активность лишь в отдельных темах (валюта/внешняя помощь и некоторые другие), много людей обсуждающих другие темы.

А так тут есть товарищи с 40000+ постов и 60000+ комментариев :)
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+30
matroskin
matroskin
13 лютого 2024, 15:19
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Робин Гуд,
Ваше поверхностное мышление оно поверхностно везде, если Вы уж добрались до профиля, то «капля в море» регистрируется каждую неделю по новой, Mike Bondarenko он только 7 дней и 200 постов (и сами его посты в разы больше чем удругих). Одно Вы правильно заметили, что все они в темах где можно разгонять «всё пропало».
К примеру у меня 5тыс, но за 12 лет, хотя тоже пишу часто.
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0
Робин Гуд
Робин Гуд
13 лютого 2024, 15:31
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Ок, но даже если сложить его предыдущие два профиля (других не припоминаю) то только около 500 постов суммарно наберётся. И то заметил что много постов было переписка в ответ на чужие посты.

У меня больше 800 за всё время, но пишу волнами — если есть интересные темы или комментарии на которые решаю ответить — могу написать много, могу просто ничего не писать неск. дней, сейчас просто интересных тем про помощь США/ЕС больше — поэтому и поводов написать больше :) А как будут обсуждать малоинтересные темы типа «в каком украинском банке депозит на 1% годовых больше» — то там особо и нечего писать :)
+
+15
Mike Bondarenko
Mike Bondarenko
13 лютого 2024, 16:12
#
Робин Гуд, я не считаю, что этот формат дискуссии когда в нее нужно ввязываться с тем же Матроскиным и его кулацкими подпевалами.

Я совершенно уверен, что мы с вами тут пишет временно, т.к. нам просто очевиден исторический момент. У меня есть коллега по бизнесу у которого большая компания сейчас на Кипре. Он много пишет в Телеграм чат один закрытый, но для бизнесменов, часть нищебродов с ларьками для шавермы или вообще работающие по найму за копейки как Матроскин ему пишут такую ахинею. Ты же тут ИПСО и тому подобное. Что человек просто хочет принять как-то участие в историческом моменте хотя бы своим мнением в их головенке и жалком существовании вообще не укладывается.

Интересный еще момент я заметил чисто по бизнесу, что быть «патриотом» в Украине скорейший путь к банкроству. Даже в Телеге в чатике у нас на деле часть акков историческая, большая часть обанкротилась еще в 2014 м и сейчас работает охранниками или «свободная касса». На деле они просто игнорировали тот факт, что бизнес штука циничная с если ты не работаешь в ВПК, то вязать его с патриотизмом это способ разрушить.
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0
Робин Гуд
Робин Гуд
13 лютого 2024, 16:25
#
Я совершенно уверен, что мы с вами тут пишет временно

Я тоже думаю что это временно.

Интересный еще момент я заметил чисто по бизнесу, что быть «патриотом» в Украине скорейший путь к банкроству.

100%, всё так, в этом смысле многие любят кричать про «патриотизм», мол надо платить налоги коррупционерам в стране, которую считают «гаванью» грязных денег и теневой экономики, а также регистрировать/развивать бизнес там где его завтра в порядке вещей «отжать» в виде «маски-шоу» в офисе с изъятием компьютеров и серверов (кто знает что такое даже несколько часов простоя в более-менее серьёзном IT бизнесе — всё прекрасно понимает).

Уж лучше я не буду кричать про «патриотизм», вести свой бизнес в стране с нормальными законами и жить там же платить налоги и жить, чем верить во все эти сказки от властей Украины и украинских СМИ.

Так что время всё покажет.
+
+15
Олександр Сундуков
Олександр Сундуков
13 лютого 2024, 15:40
#
Ахаха, це із серії купуйте долари по 42, бо скоро він буде по 50
+
0
AleksandrBank
AleksandrBank
13 лютого 2024, 14:52
#
«в тому числі $7,85 млрд на пряму бюджетну допомогу.» — ну таке, краще ніж нічого як для Бюджету.

52 млрд. дол це війск. і т.і. підтримка.
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