Фінальне голосування. Сенат США підтримав $60 млрд для України

Сенат США у вівторок, 13 лютого, у фінальному голосуванні підтримав законопроєкт про іноземне фінансування, який передбачає $60,06 млрд на підтримку України, в тому числі $7,85 млрд на пряму бюджетну допомогу.

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Після Сенату законопроєкт ще повинна затвердити Палата представників. Її спікер учора дав зрозуміти, що Палата не погодиться із законопроєктом Сенату, бо він не врегульовує питання кордону США.

Загальний розподіл допомоги України у законопроєкті про іноземне фінансування перед голосуванням наводила глава посольства в США Оксана Маркарова.

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Допомога Україні

На засіданні 8 лютого Сенат США підтримав процедурне голосування за подальший розгляд законопроєкту про виділення додаткової допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню у розмірі $95,34 млрд.