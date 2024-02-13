У січні ВВП зріс на 3,5% — Мінекономіки

У січні ВВП зріс на 3,5% завдяки розширенню логістичних можливостей та зростанню інвестиційного попиту. Така попередня оцінка Мінекономіки у порівнянні з січнем 2023 року.

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Що вплинуло на зростання ВВП

Позитивно на зростання вплинули:

зростаючий інвестиційний попит;

зняття блокування польськими автоперевізниками польсько-українського кордону;

робота Українського морського коридору.

Українська економіка продовжує адаптуватись та набувати характеристик економіки воєнного часу.

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Міністр економіки Юлія Свириденко зазначила, що позитивні тенденції в основних секторах економіки формують подальшу надійну економічну базу для продовження економічного зростання у першому кварталі 2024 року.