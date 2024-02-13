У січні ВВП зріс на 3,5% завдяки розширенню логістичних можливостей та зростанню інвестиційного попиту. Така попередня оцінка Мінекономіки у порівнянні з січнем 2023 року.
13 лютого 2024, 11:26
У січні ВВП зріс на 3,5% — Мінекономіки
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Що вплинуло на зростання ВВП
Позитивно на зростання вплинули:
- зростаючий інвестиційний попит;
- зняття блокування польськими автоперевізниками польсько-українського кордону;
- робота Українського морського коридору.
Українська економіка продовжує адаптуватись та набувати характеристик економіки воєнного часу.
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Міністр економіки Юлія Свириденко зазначила, що позитивні тенденції в основних секторах економіки формують подальшу надійну економічну базу для продовження економічного зростання у першому кварталі 2024 року.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1
«Стосовно наших доходів 2014—2023 років. можна сміливо називати втраченим десятиліттям», — пише видання з посиланням на аналітиків MMI.
Водночас вказується, що падіння курсу рубля відкинуло доходи росіян у доларовому виразі далеко назад. У 2013 р. доходи середнього росіянина становили $806 на місяць, у 2014-му — приблизно $715, а 2023-го — $586.
«У доларовому вираженні наші доходи, мабуть, вже ніколи не повернуться на рівень 2013 року», — підсумовують аналітики MMI.