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13 лютого 2024, 11:26

У січні ВВП зріс на 3,5% — Мінекономіки

У січні ВВП зріс на 3,5% завдяки розширенню логістичних можливостей та зростанню інвестиційного попиту. Така попередня оцінка Мінекономіки у порівнянні з січнем 2023 року.

У січні ВВП зріс на 3,5% завдяки розширенню логістичних можливостей та зростанню інвестиційного попиту.
Фото: agroportal

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Що вплинуло на зростання ВВП

Позитивно на зростання вплинули:

  • зростаючий інвестиційний попит;
  • зняття блокування польськими автоперевізниками польсько-українського кордону;
  • робота Українського морського коридору.

Українська економіка продовжує адаптуватись та набувати характеристик економіки воєнного часу.

Читайте: У Мінекономіки спрогнозували у 2024 році зростання ВВП України на 4,6% та інвестицій — на 29,6%

Міністр економіки Юлія Свириденко зазначила, що позитивні тенденції в основних секторах економіки формують подальшу надійну економічну базу для продовження економічного зростання у першому кварталі 2024 року.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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bonv
bonv
13 лютого 2024, 11:46
#
«Втрачене десятиліття»: доходи росіян недотягують до рівня 2013 року, — пише The Moscow Times.
«Стосовно наших доходів 2014—2023 років. можна сміливо називати втраченим десятиліттям», — пише видання з посиланням на аналітиків MMI.
Водночас вказується, що падіння курсу рубля відкинуло доходи росіян у доларовому виразі далеко назад. У 2013 р. доходи середнього росіянина становили $806 на місяць, у 2014-му — приблизно $715, а 2023-го — $586.
«У доларовому вираженні наші доходи, мабуть, вже ніколи не повернуться на рівень 2013 року», — підсумовують аналітики MMI.
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