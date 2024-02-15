Оцінка відновлення України за рік зросла до $486 млрд — Світовий банк

Загальна вартість відбудови та відновлення в Україні на 31 грудня 2023 року становить $486 млрд впродовж наступного десятиліття. Уряд України, група Світового банку, Єврокомісія та ООН оприлюднили результати оновленої «Швидкої оцінки завданої шкоди та потреб на відновлення (RDNA3)».

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Оцінка відновлення

За оцінками української влади, лише у 2024 році країні знадобиться близько $15 млрд для невідкладних пріоритетних заходів з відбудови та відновлення.

У RDNA3 наголошується, що хоча близько $5,5 млрд з цих потреб у фінансуванні вже забезпечені як міжнародними партнерами України, так і коштом її власного бюджету, близько $9,5 млрд наразі залишаються не підкріпленими фінансуванням.

Оцінка RDNA3 демонструє, що пряма шкода в Україні сягнула майже $152 млрд, причому найбільш постраждалими секторами є житловий сектор, транспорт, торгівля та промисловість, енергетика і сільське господарство.

Найбільша шкода зосереджена в Донецькій, Харківській, Луганській, Запорізькій, Херсонській та Київській областях — тих самих областях, де була зафіксована найбільша шкода у попередній оцінці.

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В Україні пошкоджено або зруйновано 10% житлового фонду, що призвело до тривалого переміщення українців з їхніх громад.

Руйнування дамби Каховської ГЕС та гідроелектростанції у червні 2023 року призвело до значних негативних наслідків для довкілля та сільського господарства, а також загострило проблеми, з якими вже зіткнулися люди, намагаючись забезпечити доступ до житла, води, продуктів харчування та медичних послуг.

Загальні видатки, відображені в цифрі $486 млрд на відновлення та відбудову включають заходи, необхідні для розбудови сучасного, низьковуглецевого, інклюзивного та стійкого до змін клімату майбутнього.

Найбільші потреби у відновленні та відбудові оцінюються у житловому секторі (17% від загального обсягу), далі йдуть транспорт (15%), торгівля і промисловість (14%), сільське господарство (12%), енергетика (10%), соціальний захист і забезпечення засобів до існування (9%), управління вибухонебезпечними предметами (7%).

Загальні витрати для всіх секторів на розчищення залишків руйнувань і управління ними (і, за необхідності, на знесення) сягнули майже $11 млрд.