Загальна вартість відбудови та відновлення в Україні на 31 грудня 2023 року становить $486 млрд впродовж наступного десятиліття. Уряд України, група Світового банку, Єврокомісія та ООН оприлюднили результати оновленої «Швидкої оцінки завданої шкоди та потреб на відновлення (RDNA3)».
Оцінка відновлення України за рік зросла до $486 млрд — Світовий банк
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Оцінка відновлення
За оцінками української влади, лише у 2024 році країні знадобиться близько $15 млрд для невідкладних пріоритетних заходів з відбудови та відновлення.
У RDNA3 наголошується, що хоча близько $5,5 млрд з цих потреб у фінансуванні вже забезпечені як міжнародними партнерами України, так і коштом її власного бюджету, близько $9,5 млрд наразі залишаються не підкріпленими фінансуванням.
Оцінка RDNA3 демонструє, що пряма шкода в Україні сягнула майже $152 млрд, причому найбільш постраждалими секторами є житловий сектор, транспорт, торгівля та промисловість, енергетика і сільське господарство.
Найбільша шкода зосереджена в Донецькій, Харківській, Луганській, Запорізькій, Херсонській та Київській областях — тих самих областях, де була зафіксована найбільша шкода у попередній оцінці.
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В Україні пошкоджено або зруйновано 10% житлового фонду, що призвело до тривалого переміщення українців з їхніх громад.
Руйнування дамби Каховської ГЕС та гідроелектростанції у червні 2023 року призвело до значних негативних наслідків для довкілля та сільського господарства, а також загострило проблеми, з якими вже зіткнулися люди, намагаючись забезпечити доступ до житла, води, продуктів харчування та медичних послуг.
Загальні видатки, відображені в цифрі $486 млрд на відновлення та відбудову включають заходи, необхідні для розбудови сучасного, низьковуглецевого, інклюзивного та стійкого до змін клімату майбутнього.
Найбільші потреби у відновленні та відбудові оцінюються у житловому секторі (17% від загального обсягу), далі йдуть транспорт (15%), торгівля і промисловість (14%), сільське господарство (12%), енергетика (10%), соціальний захист і забезпечення засобів до існування (9%), управління вибухонебезпечними предметами (7%).
Загальні витрати для всіх секторів на розчищення залишків руйнувань і управління ними (і, за необхідності, на знесення) сягнули майже $11 млрд.
Коментарі - 1
«Для Украины задача по восстановлению разрушенной инфраструктуры будет пугающим вызовом для нескольких поколений. Для корпоративной Америки это будет просто еще одна возможность для бизнеса. Если Косово может служить ориентиром, украинцам следует быть осторожными в своих желаниях»…
США лучше ведут войны, чем справляются с их последствиями… Несмотря на то, что США десятилетиями поддерживали самопровозглашенное Косово, экономически и политически регион находится на грани краха, а уровень безработицы здесь — один из самых высоких в Европе…
Стоимость послевоенного восстановления в Украине по состоянию на конец 2023 года выросла на 75 млрд долл и составляет 486 млрд долл.
Кроме того, только на 2024 год Украина требует около 15 млрд долл. наиболее неотложных мер по восстановлению и реконструкции…
Это в дополнение к бюджетной дыре в 40+ ярдов.