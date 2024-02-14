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14 лютого 2024, 12:36

«Дія» стає open source: що це значить

Кабмін ухвалив постанову, яка дозволяє відкрити код застосунку «Дія», повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Це значить, що будь-який розробник з будь-якої точки світу зможе вивчити код, документацію та розробляти власні сервіси, які підходять до застосунку.

Кабмін ухвалив постанову, яка дозволяє відкрити код застосунку «Дія», повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Фото:epravda.com.ua

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Які переваги відкриття

За словами Федорова, відкриття коду «Дії» матиме низку переваг:

  • Експорт «Дії» в інші країни: З відкритим кодом і документацією «Дія» може бути легко адаптована до потреб інших країн.

  • Підвищення прозорості: Opensource-продукти — це про прозорість, що буде хорошим сигналом для партнерів України.
  • Залучення IT-спільноти: Розробники з усього світу зможуть не лише використовувати «Дію», але й пропонувати свої ідеї щодо її покращення.

«Весь світ зосереджує увагу на open-source продуктах», — написав міністр.

«Топові світові продукти працюють на відкритому коді. Наприклад, естонський застосунок X-Road — на його основі ми побудували систему Трембіта, яка відповідає за швидкий обмін даними між реєстрами».

Федоров окремо підкреслив, що відкривши код, ніхто не зможе отримати доступ до реєстрів та особливостей шифрування «Дії».

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 9

+
+30
Philip92
Philip92
14 лютого 2024, 12:45
#
«Это означает, что любой разработчик из любой точки мира сможет изучить код, документацию и разрабатывать собственные сервисы, подходящие к приложению.» А так же сможет находить и использовать уязвимости — подумал, но не сказал Михаил Федоров
+
+30
Алекс Ф
Алекс Ф
14 лютого 2024, 12:51
#
Так в цьому і є фішка опенсорсу, находять і репортять розробникам щоб закривали дірки, коли знайдуть.
+
0
Бедный папа
Бедный папа
14 лютого 2024, 14:50
#
> є фішка опенсорсу, находять і репортять розробникам

як щодо «фішки» коли репортять фсб, а не розробникам?

+ щє є фішка коли розробники з київстару і без опенсорсу відкривають дірки
+
+9
Три літри
Три літри
14 лютого 2024, 13:37
#
Це взагалі то плюс для Дії. Бо в закритому коді теж можна знаходити вразливості, але це роблять або зловмисники, або дуже невелика кількість людей які про це не повідомлять розробника Дії.
+
0
innapcholko
innapcholko
14 лютого 2024, 15:07
#
В линуксе тоже открытый исходный код и дыры по 10−20 лет не закрывают — и кто надо про них прекрасно знает.
+
0
locustsucol
locustsucol
14 лютого 2024, 16:10
#
Про 10−20 років — брехня. І якщо є дірки, які закривають не одразу після публікації - це дірки які можливі у використанні зловмисоником чисто в теорії, і якщо у потенціального зловмисника вже є акаунт у ситемі, або є фізичний доступ до обладнання на якому система працює.
Ви не розумієте про що пишете.
+
0
innapcholko
innapcholko
14 лютого 2024, 16:19
#
Все на чесном слове — ни кто не заставляет публиковать сразу про дыры после их обнаружения — намного выгоднее продать их спец-службам — ФСБ например.
+
0
locustsucol
locustsucol
14 лютого 2024, 16:28
#
Це не так працює. Якби ви хоч трошечки занурилися у світ open-source, ви б не писали цієї маячні. Схоже що ви просто демагог.
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0
innapcholko
innapcholko
14 лютого 2024, 16:37
#
Именно так и работает!
Ибо хакерты постоянно эксплуатируют неопубликованные уязвимости.
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