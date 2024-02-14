«Дія» стає open source: що це значить

Кабмін ухвалив постанову, яка дозволяє відкрити код застосунку «Дія», повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Це значить, що будь-який розробник з будь-якої точки світу зможе вивчити код, документацію та розробляти власні сервіси, які підходять до застосунку.

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Які переваги відкриття

За словами Федорова, відкриття коду «Дії» матиме низку переваг:

Експорт «Дії» в інші країни: З відкритим кодом і документацією «Дія» може бути легко адаптована до потреб інших країн.

Підвищення прозорості: Opensource-продукти — це про прозорість, що буде хорошим сигналом для партнерів України.

Залучення IT-спільноти: Розробники з усього світу зможуть не лише використовувати «Дію», але й пропонувати свої ідеї щодо її покращення.

«Весь світ зосереджує увагу на open-source продуктах», — написав міністр.

«Топові світові продукти працюють на відкритому коді. Наприклад, естонський застосунок X-Road — на його основі ми побудували систему Трембіта, яка відповідає за швидкий обмін даними між реєстрами».

Федоров окремо підкреслив, що відкривши код, ніхто не зможе отримати доступ до реєстрів та особливостей шифрування «Дії».