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13 лютого 2024, 14:01

Рівень безробіття серед українських ветеранів зріс до 30,95% — опитування

Рівень безробіття серед українських ветеранів зріс до 30,95%. Про це свідчать результати опитування «Актуальні потреби та бачення можливостей для кар'єрного та професійного зростання ветеранів в Україні», пише Інтерфакс-Україна.

Рівень безробіття серед українських ветеранів зріс до 30,95%.

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«Для порівняння, у 2023 році 28% ветеранів заявляли, що не мають роботи. За рік рівень непрацевлаштованих серед захисників зріс майже на 3%», — повідомляється у звіті за підсумками дослідження.

Зазначається, що ветерани намагаються інтегруватися в різні сфери зайнятості, серед яких переважають власна справа (8,31%), державна служба (7,45%), сфера послуг (5,44%), ІТ (4,3%), та громадський сектор (4,3%).

Однак пошук роботи для ветеранів супроводжується низкою проблем, серед яких стереотипи з боку роботодавців та обмежені можливості для перекваліфікації.

«Найбільшу перешкоду в майбутньому працевлаштуванні ветерани вбачають не в рівні заробітної плати. Їх турбують проблеми з фізичним здоров'ям (63,61%), нерозуміння з боку суспільства (63,32%) і психологічні труднощі (50,57%)», — розповіла виконувачка обов'язків виконавчого директора Українського ветеранського фонду Руслана Величко-Трифонюк.

При цьому 50,1% ветеранів прагнуть зайнятися власною справою, що свідчить про необхідність підтримки підприємницьких ініціатив.

«Для кар'єрного та професійного зростання ветеранів в Україні є потреба комплексного підходу, що охоплює навчання, робоче середовище та підтримку ветеранів у психологічному плані», — зазначив ветеран, переможець конкурсу проєктів «ВАРТО 2.0» Дмитро Мартиненко.

Методика опитування

Опитування проведено в період з 15 до 25 січня 2024 року серед ветеранів та діючих військових щодо їхніх актуальних потреб і бачення можливостей для кар'єрного та професійного зростання в Україні. В опитуванні взяли участь 1043 респонденти.

Результати опитування не є репрезентативними, проте вони відображають актуальні настрої та певні тенденції серед цільової аудиторії.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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+9
SZlats
SZlats
13 лютого 2024, 15:21
#
Эту проблему надо решать уже переучиванием какими то грантами на бизнес и т. д. если сейчас такие цифры то что будет после войны
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0
Moonlighter
Moonlighter
13 лютого 2024, 15:56
#
Каждую неделю в Киеве мне попадается ветеран который просит 50−100 грн. Говорит пенсия 3000 грн, невозможно выжить. А сам моложе меня, руки ноги целы, на ногах найки за 6000 грн.
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