В ГУР пояснили, де армія рф бере термінали Starlink

Головне управління розвідки повідомило, що росія купує Starlink на потреби своєї армії в арабських країнах. Про це повідомляє пресслужба Управління.

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Розвідка вказує, що у свіжому радіоперехопленні російські окупанти обговорюють відповідні можливості придбання термінала супутникового зв’язку Starlink.

У ньому один з окупантів розповідає, що араби привозять все: дроти, вайфай, роутер, а вартість закупівлі одного терміналу Starlink становить 200 тисяч рублів (близько $2200).

В Україні такі термінали можна придбати за приблизно $600−800.

Раніше з'явилась інформація, що росіяни почали використовувати термінали Starlink. Засновник компанії SpaceX Ілон Маск після цього заявив, що не продає термінали росії.

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