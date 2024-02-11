Банки України у 2023 році видали 6 114 іпотечних кредитів на загальну суму 9,1 млрд грн. Про це свідчать дані щомісячного опитування банків про іпотечні кредити, повідомляє пресслужба НБУ.
Минулого року банки видали понад шість тисяч іпотечних кредитів на 9,1 мільярда
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Зазначається, що обсяг наданих населенню іпотечних кредитів у 2023 році порівняно з попереднім роком зріс майже в п’ять разів, а кількість угод потроїлась.
Про видачу нової іпотеки в грудні поінформували 8 банків, що кредитували придбання житла. Більшість угод, як і раніше, укладалися на вторинному ринку нерухомості. Водночас надалі дещо зростала кількість угод на первинному ринку.
Рушієм іпотечного сегмента залишається пільгове кредитування в межах програми «єОселя» (майже всі кредити протягом року надано в межах програми).
Середньозважена ефективна ставка за іпотечними кредитами у грудні залишилася на рівні листопада — 7,6%, водночас рік тому, у грудні 2022 року, — 8,3%.
У регіональному розрізі найбільше іпотечних кредитів у 2023 році видано в:
- м. Київ та Київській області — 2 664 договори на загальну суму 4,5 млрд грн (50% від загального обсягу),
- Львівській області (314 договорів на 518 млн грн),
- Рівненській області (344 на 461 млн грн),
- Вінницькій області (304 на 455 млн грн).
Опитування
Під час опитування в січні 2024 року відповіді надали 35 банків з часткою 97,8% від загального валового іпотечного портфеля на кінець 2021 року.
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