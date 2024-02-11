Минулого року банки видали понад шість тисяч іпотечних кредитів на 9,1 мільярда

Банки України у 2023 році видали 6 114 іпотечних кредитів на загальну суму 9,1 млрд грн. Про це свідчать дані щомісячного опитування банків про іпотечні кредити , повідомляє пресслужба НБУ .

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Зазначається, що обсяг наданих населенню іпотечних кредитів у 2023 році порівняно з попереднім роком зріс майже в п’ять разів, а кількість угод потроїлась.

Про видачу нової іпотеки в грудні поінформували 8 банків, що кредитували придбання житла. Більшість угод, як і раніше, укладалися на вторинному ринку нерухомості. Водночас надалі дещо зростала кількість угод на первинному ринку.

Рушієм іпотечного сегмента залишається пільгове кредитування в межах програми «єОселя» (майже всі кредити протягом року надано в межах програми).

Середньозважена ефективна ставка за іпотечними кредитами у грудні залишилася на рівні листопада — 7,6%, водночас рік тому, у грудні 2022 року, — 8,3%.

У регіональному розрізі найбільше іпотечних кредитів у 2023 році видано в:

м. Київ та Київській області — 2 664 договори на загальну суму 4,5 млрд грн (50% від загального обсягу),

Львівській області (314 договорів на 518 млн грн),

Рівненській області (344 на 461 млн грн),

Вінницькій області (304 на 455 млн грн).

Опитування

Під час опитування в січні 2024 року відповіді надали 35 банків з часткою 97,8% від загального валового іпотечного портфеля на кінець 2021 року.