Мінцифри: Військового квитка і повісток у додатку «Дія» не буде

Що відомо

«Зараз разом з МОУ працюємо над запровадженням військового квитка. Він буде не в «Дії», — уточнила пресслужба Мінцифри.

У «Дії» також не буде військового електронного кабінету. Для цього буде створено окрему інформаційну систему на базі Міноборони. Повісток у «Дії» не буде теж, наголосила Мінцифра.

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Нагадаємо

Новий порядок узяття на військовий облік Кабмін затвердив 30 грудня, він уже набув чинності. Відтепер ставати на військовий облік потрібно із 16 років, а не із 17, як це було раніше. Зробити це можна буде традиційно або через електронний кабінет.

Головна мета нового порядку ведення військового обліку в Україні - цифровізувати процес та зібрати повну інформацію про наявні військові резерви.

Облік буде вестися в повністю електронному форматі у Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов'язаних та резервістів. На впровадження нового порядку держорганам та міністерствам дається шість місяців.