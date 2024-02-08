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8 лютого 2024, 14:50

Мінцифри: Військового квитка і повісток у додатку «Дія» не буде

Військового квитка і електронного кабінету призовника у мобільному додатку «Дія» не буде. Про це Forbes повідомили в пресслужбі Мінцифри. Напередодні міністр цифрової трансформації Михайло Федоров анонсував запровадження електронного військового квитка, проте без подробиць.

Військового квитка і електронного кабінету призовника у мобільному додатку «Дія» не буде.

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Що відомо

«Зараз разом з МОУ працюємо над запровадженням військового квитка. Він буде не в «Дії», — уточнила пресслужба Мінцифри.

У «Дії» також не буде військового електронного кабінету. Для цього буде створено окрему інформаційну систему на базі Міноборони. Повісток у «Дії» не буде теж, наголосила Мінцифра.

Читайте: Новий закон про мобілізацію вже проходить через парламент: де взяти гроші на призов

Нагадаємо

Новий порядок узяття на військовий облік Кабмін затвердив 30 грудня, він уже набув чинності. Відтепер ставати на військовий облік потрібно із 16 років, а не із 17, як це було раніше. Зробити це можна буде традиційно або через електронний кабінет.

Головна мета нового порядку ведення військового обліку в Україні - цифровізувати процес та зібрати повну інформацію про наявні військові резерви.

Облік буде вестися в повністю електронному форматі у Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов'язаних та резервістів. На впровадження нового порядку держорганам та міністерствам дається шість місяців.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 15

+
+45
veritas69
veritas69
8 лютого 2024, 15:03
#
Шизофрения и раздвоения личностей у каждого второго топ-чиновника
+
+98
Mike Bondarenko
Mike Bondarenko
8 лютого 2024, 15:09
#
Большой потребности в Дие иметь военный билет нет. Текущему закону о мобилизации вообще по фигу есть у вас какое-то мобильное приложение ЗСУ или нет. У них там написано, что они «отослали», а это уже права крепостных искать как ее принять. Будет довольно «забавно» если реально эта шняга с электронным кабинетом будет просто лежать от числа пользователей и люди будут тупо не знать, что им повестки пришли. Точнее узнают, когда счета заблокируют.
+
+60
Робин Гуд
Робин Гуд
8 лютого 2024, 15:10
#
По большому счёту скорее всего хотят сделать чтобы неважно было где — в Дие или на отдельном сайте — будет как в РФ: отметочку у себя в базе поставили что «Повестка выслана» и неважно регистрировался там кто-то или нет (большинство вероятно не побегут регистрироваться), прочитал повестку или нет — видимо будут дальше передавать в суд с последующей блокировкой.

При этом как обычно какие-нибудь «мажоры» и «дети депутатов» каким-то образом окажутся «не в списках», т.к. ясно что не автомат будет высылать всем подряд повестки, а решать это будут определённые лица, с которым «договорятся» кому нужно.

Что касается разговоров «Дия/Не дия» — это скорее поиск решения где можно будет оставить больше коррупционных лазеек — и если в «Дие» окажется что их коррупционные механизмы сложно реализовать, то сделают «своё решение» — которое устроит и коррупционеров, и неугодных будет делать «рабами», чтобы такой человек пошёл в окоп за вероятно пустой банковский счёт :)

Не удивлюсь если так и будет.
+
+49
Mike Bondarenko
Mike Bondarenko
8 лютого 2024, 15:28
#
Вопрос в том, что в России этого нет ни фига и я даже сомневаюсь что и после выборов будет. Мне даже начинает казаться, что они нашу власть затролили так и теперь ржут как мы все на ушах.

Это война хорошо показала две вещи, что тут решает все золотая тройка «наемник+дрон+арта»

Я тут читал летом из иностранного легиона морпехов США. Они были в ужасе от наших чмобиков, когда их прислали к ним как «спецназ» на пару. Живой пример был, когда вчерашнего водителя маршрутки посадили в БТР и он задавил британца спецназовца SAS в траве, т.к. просто не привык водить машину с ограниченным обзором.

Честно говоря, у меня большое сомнение в эффективности нагона огромного стада с калашами. От них толку только в обороне, но оборона для пехоты работает, когда ей построили фортификации как Суровикин метро целое выкопал своим.

Я тут смотрел с дрона нашу «оборону» около Авдеевки, хочется рыдать. «Траншея» по пояс высотой! Я так понимаю, что Зеленский считает, что настоящий украинский воин должен передвигаться только раком.

Мне кажется, что бардак в нашей власти и армии можно прекратить только одним способом. Просто попросить амеров не присылать больше денег, а прислать 1000 американских судей и 1000 американских офицеров и 1000 американский чиновников по отраслям. А наше ворье подчинить им. Тогда еще что-то может получится. Эти же «государственные мужи» просто создают феерическую катастрофу
+
+30
Робин Гуд
Робин Гуд
8 лютого 2024, 15:40
#
Мне тоже очень непонятно каким образом хотят смотивировать воевать человека, которому заблокировали пустые (т.к. большинство вероятно уже предпринимают меры) счета за упавшее уведомление условно в «Дие/недие».

И какая будет мотивация у такого человека, обученного кое-как держать за пару недель калаш в руках, идти защищать очередного «мажора» — который разъезжает себе по ночным клубам и живёт на наворованные деньги, в то время как многие с большим трудом собирают по соц. сетям на дроны и амуницию.

Даже военное руководство как-то признало что действительно «есть случаи» когда кидают неподготовленных и признают случаи коррупции/воровства, хотя сколько всего ещё не раскрыто. Но хотят чтобы на этом фоне люди бежали и добровольцами записывались «на верную смерть». Может ещё формы начнут раздавать «сражаюсь за счёт в Привате с балансом 73.25 грн» и ехидной улыбкой «главнокомандующего» с выступления с 95 квартала или Резникова с яйцами по 17 грн, чем не идея?)

Так что похоже делают явно всё не для того, чтобы люди стремились воевать, а чтобы побольше у коррупционеров было времени и возможностей воровать и свалить потом себе на накупленные виллы. Им все равно что гибнут люди и сколько ещё погибнет, главное — защищать свои личные интересы.

Потом многие это поймут, а может и не поймут — но все равно будет поздно.
+
+30
Riojas
Riojas
8 лютого 2024, 15:45
#
За мотивацию будет ответственен Евгений Дикий и вот тот гоблин, который обещал колени простреливать. На все это будут закрывать глаза, как на эксцесс исполнителя, как сейчас закрывают на ТЦК.
+
+15
Mike Bondarenko
Mike Bondarenko
8 лютого 2024, 15:53
#
А как и ГДЕ вы собираетесь подготовить мобиков???

После провала наступа на Западе начался страшный срач в прессе и поиск виноватых. Там и Залужному прилетало, кста. Типа он раздробил войска на 3 направления и ударил не кулаком, а растопыренными пальцами.

Но сильно обсуждался вопрос подготовки. Для начала все эти пионерские лагеря НАТО показали удивительную штуку.

А вы знаете, что инструкторам НАТО в учебных лагерях
КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДРОНЫ???

Урсула со своими полоумными бюрократами приняла Закон Е С об ограничении полетов дронов и военные его исполяют. По факту баронесса запретила тренировать военных с дронами тогда как идет война дронов. Я читал как наши тайком на полигоны проносили дроны для тренировок, а инструкторы НАТО бегали за ними и отбирали! Это при том, что нужно уметь от дрона хаваться, хотя бы.

Потом обучить НАТО может всего 20.000 солдат в год примерно нормально. Остальных учить ГДЕ? На полигоне в Украине, что в учебку прилетел Калибр? Так такое было в начале войны и не раз.

Поэтому и получается, что максимум выезд загород пострелять по банкам, либо странная Зарница в НАТО, где дроны ни-ни
+
0
alexhp
alexhp
8 лютого 2024, 16:45
#
Сделать это можно будет обычно либо через электронный кабинет.
+
0
JWT
JWT
8 лютого 2024, 16:06
#
«Я тут смотрел с дрона нашу „оборону“ около Авдеевки, хочется рыдать. „Траншея“ по пояс высотой! Я так понимаю, что Зеленский считает, что настоящий украинский воин должен передвигаться только раком.»

«Хто всрався? Невістка.» Класика прям.
+
0
VovsingL
VovsingL
8 лютого 2024, 15:45
#
Мне хватило истории с министром обороны воюющей страны, чтобы понять что война будет проиграна.
+
0
bonv
bonv
8 лютого 2024, 15:47
#
Знову влада включила задню передачу. Клоуни на сцені бояться.
+
0
bonv
bonv
8 лютого 2024, 16:03
#
Сенат США провалив голосування за законопроєкт про 60 мільярдів для України.
Далі буде, але нам від того не легше.
І що маємо на виході: відстала Росія, бюджет якої трохи більший за бюджет Каліфорнії, змогла приручити людину, яка сьогодні блокує те, що хоче блокувати Кремль.
Друг Трампа робить інтервʼю з Путіним, щоб його почула Америка.
Лідер демократичного світу, найбільша економіка планети, найдосконаліша система державної влади фактично потрапила в залежність від персони, яка відверто грає на руку Москві. Отже, Москва може блокувати в Сенаті США те, що хоче заблокувати.
А Вашингтон не може нічого заблокувати в рішеннях Кремля і Думи. Нічого. І так, Кремль допомагає Іну, ефективно співпрацює з Іраном і Китаєм. А США одержують удари по пиці колючкою від гольфа, яку затис у спітнілих руках Трамп. «Якщо в день лиха ти виявився слабким, то бідна сила твоя».
Війна — це дуже складна штука. Дуже, дуже складна… поки США нашпиговували світ доларами, Росія нашпиговувала його своєю агентурою. Які інвестиції виявляться виграшними, ми побачимо. Але без грошей і зброї війни не виграються.
Думаю, саме час відправляти у США Стефанчука з Єрмаком і Арахамію в кросівках баленсіага. І тактичні штани не забути одягти. Воно точно допоможе. (Василь Зима, журналіст).
+
0
Gazzbut
Gazzbut
8 лютого 2024, 16:12
#
Скуштував соросятського лайна вася? ліві в сша нас кинули, а віноват трамп)))
+
0
bonv
bonv
8 лютого 2024, 16:23
#
«Україна певною мірою спричинилася до своїх бід. Корупція, яка вже давно є проблемою в країні, викачує мільйони на придбання поставок та в інших сферах. Пан Зеленський часом перегравав, лаючи союзників за недостатню підтримку, викликаючи докори.
На полі бою українські військові лідери проігнорували поради Сполучених Штатів зосередити свій контрнаступ в одному конкретному регіоні. Натомість вони поширили атаки і не змогли досягти прориву, незважаючи на місяці спроб», — розмірковують у New York Times.
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0
TAN72
TAN72
8 лютого 2024, 16:31
#
Даёшь каждому по смартфона🤔
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