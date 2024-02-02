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2 лютого 2024, 12:30

Ключ до успіху? Чому опціони заслуговують на увагу інвесторів у 2024 році

Згідно з даними Futures Industry Association, торгівля опціонами зросла на 478% за 10 років. Чому цей інструмент набирає популярності та чи стане він особливо помічним для інвесторів на фондовому ринку у 2024 році? Розбираємо у сьогоднішньому матеріалі.

Фото: freepik.com

Що таке опціони та як вони працюють?

Опціон — це угода, яка дає право купити або продати певний актив (наприклад, акції) за конкретною ціною в майбутньому. При цьому покупець оформляє лише право на купівлю активу, яким може скористатися за бажанням.

Опціони — складний фінансовий інструмент. Вони можуть принести прибуток, що у кілька разів перевищить суму вкладень, а й ризики операцій із ним також значно вищі, ніж традиційно. Розуміти, як працюють опціони, корисно і спекулянтам, і довгостроковим інвесторам з досвідом, які хочуть заробити та знизити ризики при торгівлі на біржі.

Купівля опціону схожа на те, як ви купуєте страховку на автомобіль. Ви платите фіксовану вартість страховки, а страхова компанія бере на себе ризики, пов'язані з тим, що може трапитися з вашим автомобілем протягом року.

Наприклад, якщо у вас є опціон на купівлю акцій компанії X за ціною $50 і ціна цінних паперів зросте до $60, ви можете використати своє право і купити акції за $50, отримавши прибуток. Однак, якщо ціна залишається нижче $50, ви можете просто не використовувати опціон і втратити лише «премію опціону» — суму, яку витратили на укладення опціонного контракту.

Які завдання вирішують інвестори з допомогою опціонів?

Опціони використовують переважно для хеджування та нарощення прибутків. Якщо точніше, то інструмент корисний у таких випадках:

  • Щоб застрахувати свої ризики на ринку. Наприклад, купівля опціонів може допомогти інвесторам застрахуватися від раптового зниження вартості їхніх акцій. Потенційні втрати при цьому обмежуються сумою премії, яку інвестор заплатив за опціон.
  • Гнучкість. Торгівля опціонами надає інвесторам цілу низку інвестиційних стратегій, які можуть застосовуватися залежно від цілей інвестора, його толерантності до ризику і перспектив ринку. Кількість типів угод, які можна провести з активом, зростає з 2−3 до 6−7. Перевага в тому, що для купівлі контракту не потрібно володіти базовим активом. Якщо ставка не спрацює, власник у гіршому разі втрачає вартість опціону.
  • Отримання доходу. Використання опціонів дозволяє ефективніше керувати капіталом. Ви можете отримувати додаткові прибутки від отримання премій і таким чином наростити дохідність інвестиційного портфеля при помірних капіталовкладеннях.

Фото: freepik.com

Чому торгувати опціонами стане актуально у 2024 році?

У час, коли фондовий ринок США на своїх рекордних рівнях, а облікові ставки та інфляція високі, є ймовірність підвищеної волатильності та помірної корекції. Особливо у секторі ІТ, що у 2023 році став локомотивом ринку. Так от 30 січня Google та Microsoft презентували сильні квартальні звіти, проте котирування емітентів все одно просіли. Чому? Бо сильна звітність призведе до переглядів EPS компаній вгору, а інвестори вже побоюються такого високого оптимізму, тому можуть фіксувати прибутки.

Опціони можуть стати в пригоді інвесторам, щоб повернути цьогорічну ситуацію собі на користь, але інструментом не вдасться торгувати, якщо не вивчити його технічні деталі. Опціони — інструмент високоризиковий, тому потребує знань і підготовки. Він підходить інвесторам із досвідом, які розуміються на фундаментальному та технічному аналізах ринку.

Якісне навчання по темі опціонів в Україні доступне в Біржовому університеті. Профільний курс веде інвестор із 10-річним досвідом Богдан Сидоренко, який працює з опціонами з 2018 року та навчався роботі з інструментом у закордонних профільних школах, а також Євгеній Трегубченко. Курс «Опціони для портфельного інвестора» підходить для інвесторів, які вже мають середній рівень знань та хочуть вміти читати опціони, розраховувати їхню ціну, правильно вибирати угоди, керувати ризиками та складати опціонні стратегії для нарощення прибутків.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Микита Гуппал
Микита Гуппал
2 лютого 2024, 14:50
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Єдине про що завжди забувають всі хто гадають що «зрозуміли життя» та готові до опціонної торгівлі - що це один з найскладніших похідних фінансових інструментів)) Це як скальпель, у руках хірурга рятує життя, а у руках дитини може вбити (у даному випадку вбити депозити початківців)
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