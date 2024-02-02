Олександр Сосіс, акціонер АТ «Банк Альянс», прокоментував справу НАБУ

Олександре Йосиповичу, що ви можете сказати, як головний акціонер, стосовно підозри, оголошеної правоохоронними органами (НАБУ) Юлії Миколаївні Фроловій — голові правління « Банк Альянс «?

Спочатку суть проблеми: у вересні 2021 року банк видав гарантію в рамках своєї звичайної діяльності, яка надавалася відповідно до Правил енергоринку з метою забезпечення обов'язків із балансування електроенергії учасника ринку «Юнайтед Енерджі» перед Укренерго. Варто зауважити, що в гарантії було прямо вказано: вона покриває ризики у разі, якщо як Укренерго, так і «Юнайтед Енерджі» дотримуються Правил енергоринку та виконують свої обов'язки згідно з затвердженими НКРЕКП правилами.

Зокрема, Укренерго заборонено відпускати електроенергію компаніям, що мають ознаки переддефолтного або дефолтного стану, а також списувати гроші зі спеціальних рахунків трейдера, куди надходять кошти від споживачів щодня. У березні 2022 року Укренерго відпускає електроенергію «Юнайтед Енерджі», яка вже мала заборгованість, порушуючи правила розрахунків за електроенергію стосовно спецрахунків.

Утворені в результаті неправомірних дій Укренерго заборгованості після неплатежів трейдером «Юнайтед Енерджі» з порушенням умов гарантій та процедур пред'явлення було направлено в банк. Факт незаконної діяльності Укренерго встановила Державна аудиторська служба України під час своєї перевірки, про це у своєму звіті зазначила НКРЕКП.

Чи має банк платити за гарантією в такому випадку?

Я багато років працював у страховому бізнесі й можу впевнено сказати: якщо ви застрахували свій будинок, а потім буловстановлено, що самі його й підпалили з метою отримання виплати, то страхова компанія судитиметься з вами до повної своєї перемоги. Отже, банк у суді відстоює свою правоту в ційсправі. Щобільше, Генеральна прокуратура визнала «Банк Альянс» потерпілою стороною, тобто такою, яка стала жертвою неправомірних дій Укренерго та «Юнайтед Енерджі».

І чому в цій справі з’явилось НАБУ, запитаєте ви?

А тому, що слідчі бюро підозрюють змову між вищезгаданими компаніями — учасниками енергоринку і розпочали своє слідство.

І до чого тут голова правління банку, яка просто підписала бланк гарантії, які десятками виписуються фінустановами України кожен день?

У мене насправді є те саме запитання. Банк — потерпіла сторона, де тут злий умисел із боку голови правління? Де неправомірна вигода?

Де зрештою збитки для когось, якщо сторони перебувають у господарському судовому процесі?

Ми всі дуже поважаємо НАБУ і в Україні, і за кордоном, але в бюро працюють не роботи, а люди. Котрі можуть помилятися. І я думаю, що це просто помилка, яка буде виправлена або самими слідчими, або суддею. І дуже хочу вірити, що це просто непорозуміння, а не та ситуація, яка обговорювалась на останньому засіданні РНБО і висвітлювалась представниками бізнесу та влади.

І ще одна цікава річ, яка звучала в публічному просторі. НАБУ заявило, що арештувало на рахунках компаній, пов'язаних із «Юнайтед Енерджі», 665 млн гривень і 36 мільйонів євро. Отже, коштів для погашення збитків Укренерго, якщо вони є, вистачає з запасом. Тоді в чому проблема і яким чином стосується цього всього потерпіла сторона — комерційний банк?!

До речі, що нового ви можете розповісти про діяльність банку «Банк Альянс»?

Попри війну фінустанова продовжує розвиватися та робить це дуже активно. Обсяги споживчого кредитування зросли в рази завдяки запуску власного процесингу найбільші компанії — агрегатори ринку електронної комерції укладають договори на обслуговування, і навіть сформувалася черга охочих. Банк провів загальний збір акціонерів та затвердив збільшення статутного капіталу на 234 мільйони гривень. За останній рік відкрито три нові відділення і відновлена робота в Херсоні та Харкові. Всі нормативи НБУ виконуються, діяльність банку прибуткова.

Надаємо постійну допомогу Збройним силам України — я особисто і працівники банку. Нині триває акція зі збору коштів на закупівлю дронів для найефективнішого підрозділу Служби безпеки України «Білі Вовки». Банк уже п'ять років поспіль підтримує проведення «Форуму добрих справ — таких заходів уже відбулося 10, а в березні готується наступний. Також я є головою наглядової ради та головним донором Інституту розвитку громадянського суспільства імені Голди Меїр, який сьогодні активно розвиває центри реабілітації для військових.